ソウルドアウト、株式会社SHONAIへ新規出資

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修、以下「ソウルドアウト」）は、株式会社SHONAI（本社：山形県鶴岡市 代表取締役：山中 大介、以下「SHONAI」）へ出資したことをお知らせいたします。

SHONAIについて

SHONAIは、山形県庄内地域から生まれたコングロマリット企業です。「地方の当事者に、世界と戦う力を。」というミッションのもと、地方の経済成長の鍵を「農業」「観光」「企業変革」の3領域と設定し、農業者・まちづくり事業者・経営者をエンパワーする事業を展開しています。これら一連の挑戦から生まれる収益を次世代の教育へ還元することで、地方に新たな希望の循環を生み出す取り組みを推進しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社SHONAI (※旧名YAMAGATADESIGN株式会社)

代表者：代表取締役 山中 大介

本社所在地：山形県鶴岡市播磨字若松51-1 鶴岡市先端研究産業支援センター別棟S-302

URL：https://shonai.inc/

出資目的

ソウルドアウトグループは、中期経営計画の戦略テーマに「ローカル＆AIファースト」を掲げ、成長意欲の高い地域企業様の事業支援に注力しています。SHONAIは、地域の産官学を有機的に結び付ける独自の「地域プラットフォーム」を構築されており、ここにソウルドアウトグループが長年培ったデジタルマーケティングやDXの「実装力」を掛け合わせることで、地域経済の活性化に資する強固なエコシステムを共創できると確信しております。

SHONAIが推進する、地方から100億企業を1,000社創出するという「SHONAI経済圏」構想は、次世代に希望を繋ぐ極めて野心的な取り組みです。我々はこのビジョンに深く共鳴し、単なる資金提供にとどまらず、事業成長の加速装置として本構想の実現を強力に後押しいたします。

本提携は、既存の延長線上にない非連続な成長を地域企業にもたらす、新たなモデルケースへの挑戦です。地域のポテンシャルを解放する確かな勝ち筋を確立し、地方から世界へ打って出る企業が絶えず生まれる挑戦の循環を、庄内を起点に全国へと広げてまいります。

今後の展望

SHONAIグループおよび関連する地域企業との連携を強化し、地域経済の成長と企業価値向上に資する支援を進めてまいります。また、SHONAIが目指す「SHONAI経済圏」構築の取り組みに共感するパートナーとして、地域産業の持続的な発展と新たな価値創出に貢献してまいります。

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：荒波 修

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/