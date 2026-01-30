【建設・建築】昨今の複雑な市場環境・サプライチェーンを「機会」に変える！PM/CMの国内パイオニアが勝ち筋を直伝する短期集中ブートキャンプ「建築マネジメント塾」2026年4月生募集!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、建築分野の子会社である株式会社ALFA PMC代表取締役社長・川原秀仁氏が講師を務める「建築マネジメント塾(https://www.arc-agency.jp/magazine/8387)」2026年4月生の募集をスタートしました。





本講座は、2023年の開講からすでに270人以上を育成しており、昨今の複雑な市場環境やサプライチェーンに対応するための濃密なマネジメントのエッセンスを伝えています。設計・施工の枠を超え、プロジェクト全体を動かす「ファシリテーター」としての視座を獲得し、ビジネスと建築を統合して事業を成功へ導く能力を養います。【「建築マネジメント塾」の特徴】・2023年の開講から270人以上を育成。これからの先端建築ビジネスを勝ち抜く知見とノウハウを提供。・設計／施工の枠を超え、プロジェクト全体を動かす「ファシリテーター」としての視座を獲得。・全10回／30時間の短期集中「ブートキャンプ」。現場のモヤモヤを論理的な「確信」へ変える。・発注者と対等に渡り合う「共通言語」を習得。技術を経営資源として語る「翻訳力」が身につく。・「建てて終わり」から脱却。ビジネスと建築を統合し、企画から事業成功に導く発注者の「右腕」へ。・卒業生なら無料で参加できる「卒業生コミュニティ（アフタースクール）」にて講座の復習や卒業生ネットワーク形成へ。・本講座は、厚生労働省が実施する「人材開発支援助成金※」の講座要件（10時間以上のOFF-JT）を満たしたカリキュラム構成となっています。※助成金の受給には、受講開始の6か月前～1か月前までに受講企業が「職業訓練実施計画届」を、管轄の労働局へ提出する必要があります。また、助成金の支給・不支給の最終的な決定は、訓練終了後の「支給申請」に基づき、労働局が審査の上で行います。計画届の受理が支給を確約するものではありません。助成金活用を検討される場合は管轄の労働局へ直接お問い合わせください。【 2026年度カリキュラム構成（全2部・全10日間）】1日2講座（計3時間）の構成で、夕方の時間帯（18：00～21：00）に実施します。第1部：2030年、社会の変化を「機会」に変える「経営視座」を手に入れる・ テーマ： 建築ビジネス・マネジメントの必修科目、業界を取り巻く社会・経済動向と経営学を学び、建築ビジネスで実践していく。・ 内容： これからの社会・経済の潮流、建設バリューチェーンの再構築、ビジネス・フレームワークなど。第2部：「建てて終わり」を卒業する。「事業の成功」にコミットする「解決策」を習得する・ テーマ：経営学×建築実務マネジメント。企画・発注からコスト・工程まで。サプライチェーン全体を動かす、「すぐに実務に活用できる」実践手法を習得。・ 内容： これからの主流となるCRE戦略・PRE戦略、多様な発注方式への対処、企画・設計・施工のマネジメント、コストマネジメントなど。▼詳細・お申し込みはこちらからhttps://www.arc-agency.jp/magazine/8387(https://www.arc-agency.jp/magazine/8387)▼川原氏の対談動画が「ARCHIES」Youtubeチャンネルにて公開されています。年商50億に会社を育てた建築業界の凄腕経営者が語る経営戦略【川原秀仁×納見健悟】BUSINESS TALK #3[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=n5hZmsMbkbk ]

https://youtu.be/n5hZmsMbkbk?si=MQjE8kU9-HG-MQmE



知らないと置いてかれる。建築業界の注目されている「7つの領域」とは？【川原秀仁×納見健悟】BUSINESS TALK #3

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cNXR8M1Z_2c ]

https://youtu.be/cNXR8M1Z_2c?si=PZFX4fkS7fc86ynr

建築マネジメント塾 2026年4月生講座 開催概要

■スケジュール

2026年4月生初回：2026年4月8日（水）18：00～21：00

第1部：4月8日、4月15日、4月22日、5月13日、5月20日

第2部：5月27日、6月3日、6月10日、6月17日、6月24日

※基本毎週開催（3か月間）で、全10回（3h／1日）を受講いただきます。

※全て18：00～21：00に開催します。



■講師紹介

川原 秀仁（かわはら・ひでひと）

一級建築士

認定コンストラクション・マネジャー

認定ファシリティ・マネジャー

佐賀県唐津市出身。大学卒業後に農用地開発・整備公団を経て山下設計に入社。その後、山下PMCに設立メンバーとして参画し、代表取締役社長、取締役会長を歴任。2023年3月に株式会社ALFA PMCを設立。B.LEAGUEライセンス審査委員、東京ニュービジネス協議会理事などを務める。日本CM協会前会長。

連載コラム「ブルーオーシャンの見つけ方」

https://alfapmc.jp/content/



■受講料

2部まとめて受講／20万円（税別）

1部ごとの受講も可能／1部15万円（税別）



■受講方法

会場 もしくは オンライン

ご希望の受講方法（会場／オンライン）をお申し込み時にご選択ください。



■会場 ※対面受講の場合

株式会社クリーク・アンド・リバー社 本社セミナー会場

東京都港区新橋４丁目1-1 新虎通りCORE

https://www.cri.co.jp/about_us/overview/#access



■主催

株式会社ALFA PMC



■共催・運営

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.arc-agency.jp/magazine/8387(https://www.arc-agency.jp/magazine/8387)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

建築マネジメント塾運営事務局

Email：kawahara_jyuku@pr.cri.co.jp

＜C&R社の建築関連サービスについて＞

C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect's magazine」を展開。また、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、メタバースやVRなどを活用して住宅販売をサポートする「建築DXサービス」も展開中です。



▼C&R社建築グループの事例・実績

https://www.cri.co.jp/case_studies/architecture_area/architecture/(https://www.cri.co.jp/case_studies/architecture_area/architecture/?rls)



＜建築関連のセミナー・イベント＞

＜C&R社建築グループの関連サイト＞

▼建築業界専門の転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」

https://www.arc-agency.jp/



▼建築業界の情報メディア「Architect's magazine」

https://www.arc-agency.jp/magazine



▼貸し手・住み手・つくり手の3者にメリットをもたらす賃貸住宅シリーズ「CREATIVE RESIDENCE(R)」

https://creative-residence.com/



▼建築×DX新しい住宅販売のカタチ「建築DXサービス」

https://xr-expo.co.jp/





