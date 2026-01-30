ひらまつのフランス料理で味わう、「鳥取和牛」を使った特別な一皿。東京・大阪のレストランにて、期間限定の鳥取和牛ウィークリーフェアを開催。

株式会社ひらまつ

株式会社ひらまつ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：三須 和泰、以下 ひらまつ）が運営する東京と大阪の４つのレストランでは、2026年2月1日（日）～14日（土）の期間、「鳥取和牛」を使った一皿を提供する『鳥取和牛ウィークリーフェア』を開催いたします。

鳥取県が誇るブランド牛「鳥取和牛」

鳥取和牛の歴史は、平安時代に遡ります。基好上人（きこうしょうにん）が「大山寺の地蔵菩薩は牛馬守護の仏である」と唱え、牛馬を連れて参拝することが一般的となり、ここから牛馬市が始まりました。江戸時代には、秀麗「大山」で大山牛馬市が開かれ、畜産の基盤が形成。その後、1920年、鳥取県は全国初の和牛の登録事業を行い、和牛の戸籍管理に着手します。



1966年には、県畜産試験場の種雄牛「気高」号が「第1回全国和牛能力共進会」の肉牛区において1等賞に選ばれました。「気高」号の子孫は全国に広がり、多くのブランド和牛のルーツとなりました。

2017年の第11回大会では、鳥取県有種雄牛「白鵬85の3」号が“肉質日本一”を獲得し、今もなお高品質和牛の血統を守り続けています。

さらに上質で稀少な和牛「鳥取和牛オレイン55」

鳥取和牛は、豊かな自然の中でストレスなく育てられ、霜降りの美しさと柔らかい肉質、さらにオレイン酸を豊富に含む脂が特徴です。オレイン酸55％以上を誇る牛肉は「鳥取和牛オレイン55」としてブランド化され、年間わずか600頭のみが出荷される希少な逸品です。口どけの良い脂とコクのある赤身、上品な後味が織りなす味わいは、全国の和牛ファンに高く評価されています。

東京と大阪のひらまつレストランで『鳥取和牛ウィークリーフェア』を開催

開催期間：2026年2月1日（日）～14日（土）

ひらまつレストランでは、「鳥取和牛」の魅力をより多くの方にお届けするため、2022年より「鳥取和牛」を使った特別メニューを提供するイベントを開催しています。

今回は2026年2月1日（日）～2月14日（土）の期間、東京と大阪の４つのフランス料理店で『鳥取和牛ウィークリーフェア』を開催します。それぞれの料理長がお皿の上で表現する「鳥取和牛」の美味しさを、ぜひご堪能ください。

■東京・銀座「ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座」

～ フェアを開催するレストランと提供メニューをご紹介 ～

鳥取和牛オレイン55フィレ肉と原木椎茸「とっとり115」のパイ包焼き 赤ワインソースと千代むすびの香り

鳥取和牛オレイン55のフィレ肉を主役に、冷凍熟成で旨味を引き出した原木椎茸「とっとり115」を合わせ、香ばしいパイ包みに仕立てました。

和牛の旨味を引き立てる赤ワインソースと、GI（地理的表示）鳥取認定酒「千代むすび 純米大吟醸 強力50」を使用したソースで仕上げ、日本人の味覚に寄り添う、やわらかく親しみのある香りと余韻を演出しています。

鳥取県の風土が育んだ食材と、フランス料理の技法、日本人の感性を融合させた、地域の魅力を発信する象徴的な料理としてご提供いたします。

▼ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座

■提供コース

ランチ・ディナー

・スペシャルコースA \7,700（消費税込）

・スペシャルコースB \11,000（消費税込）



上記以外のコースでも追加料金にてご用意いたします。

・メインディッシュ差替え ＋\4,500（消費税込）

▼詳しくはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/paulbocuse-ginza/news/#4193

■東京・六本木「ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ」

鳥取和牛オレイン55のスネ肉、和牛頬肉とタン・田中農場の白ねぎのテリーヌ ソース・グリビッシュ

鳥取和牛オレイン55のスネ肉を軸とし、頬肉とタンを組み合わせてテリーヌに仕立てました。

スネ肉の持つ旨味を中心に、部位ごとの肉質や食感、味わいの違いを一体にまとめた軽やかで味わい深い一皿です。

田中農場の白ねぎはホイル包みで丁寧に加熱し、甘味ととろけるような食感を引き出しました。

和牛の旨味と白ねぎの優しい甘味を引き立てるよう、爽やかな酸味と香りのソース・グリビッシュを添えています。

▼ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ

＜1日15食限定のご提供＞

■提供コース

ディナー

・MENU ORANGE \4,840（消費税込）

・MENU VERT \7,040（消費税込）

追加の一品や、アラカルトでもご用意いたします

・一皿 \2,970（消費税込）

▼詳しくはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/paulbocuse-musee/news/#4194

■東京・丸の内「ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京」

鳥取和牛オレイン55のコンソメ 鳥取のテロワール野菜のポトフ仕立て

鳥取和牛オレイン55のサーロインとばら肉、鳥取県産の新鮮な野菜を、鳥取和牛オレイン55の旨味を余すことなく引き出したコンソメでポトフに仕立てた温前菜です。

ばら肉は、ポトフとして食べても崩れずに旨味を楽しめるように、サーロインは香ばしく焼き上げ、脂の甘みもさっぱりと味わえるよう工夫しています。

蕾菜やかぶは表面を焼き上げ、人参やブロッコリーは塩ゆでにするなど、野菜本来の甘味とほのかな苦味を活かしつつ、コンソメの風味を引き立てる調理法で仕上げ、ノイリー酒を加えた熱々のコンソメを注いでお楽しみいただきます。

▼ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京

■提供コース

コースに前菜の一品として追加

・＋\990（消費税込）

・ラージサイズ ＋\1,480（消費税込）

詳しくはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/paulbocuse-daimarutokyo/news/#4195

■大阪・中之島「ラ・フェット ひらまつ」

▼提供メニュー

鳥取和牛オレイン55ロース肉のロースト 黒コショウ風味の赤ワインソース 海老芋のピューレ

大黒しめじのベーニエ 紅玉とアンディーヴ コンテチーズ クルミのサラダと一緒に

■提供コース

ディナー

・Menu Gastronomique \24,200（消費税・サービス料込）

▼詳しくはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/hiramatsu-lafete/news/#3932

※上記フェア内容について

・掲載の料理画像はイメージです。

・仕入れ状況により提供期間や食材、内容が変更になる場合がございます。

フェアに先駆けメディア発表会及び賞味会を開催

同フェアに先駆け、2026年1月22日（木）に「ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座」にて、メディア関係者約40名を対象に、メディア発表会及び賞味会を開催。メディア発表会では、鳥取県知事・平井伸治氏（ひらい しんじ）にご参加いただき、鳥取和牛の魅力を語っていただきました。

左から、「ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京」料理長・山本尚輝、鳥取県知事・平井伸治氏、「ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座」料理長・鈴木啓太

賞味会では、都内3店舗の「ブラッスリー ポール・ボキューズ」の料理長たちによる、鳥取和牛を使用した特別なコラボレーションコースをご用意いたしました。

「ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座」「ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京」「ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ」の各料理長が鳥取県を訪れ、生産者の想いや風土に直接触れながら厳選した鳥取和牛と県産食材を使用。

鳥取和牛が持つ、きめ細やかでしなやかな肉質、口の中に広がる深い旨みを最大限に引き出し、それぞれの料理長の感性と独自の世界観によって昇華させたフルコースを創り上げました。

アミューズ・ブ―シュ 『白バラ牛乳と大山バターと天美卵のシュー』冷前菜 『鳥取和牛オレイン55スネ肉、和牛頬肉とタン・田中農場の白ねぎのテリーヌ ソース・グリビッシュ』温前菜 『鳥取和牛オレイン55のコンソメ 鳥取のテロワール野菜のポトフ仕立て』肉料理 『鳥取和牛オレイン55フィレ肉と原木椎茸「とっとり115」のパイ包焼き 赤ワインソースと千代むすびの香り』デザート『とっとり香り米「プリンセスかおり」のリ・オ・レ 鳥取県産苺「堅しろう」と桜のアイス』イベントでは、GI鳥取認定酒や県産ワインも提供

和牛のふるさと山陰とは

5年に1度開催される「全国和牛能力共進会」において、第11回大会（2017年）の肉質部門では「鳥取和牛」が日本一に、第12回大会（2022年）の同部門では「しまね和牛」が日本一に評価されました。優秀な成績を収めた山陰両県が連携し、「和牛のふるさと山陰」としてPR活動を行っています。

【ひらまつのサステナビリティ】

地域創生―"食の未来を繋ぐ地域コラボレーション"

ひらまつが掲げる企業ミッションのひとつ、「この世界を、食の感動で繋がる大きなテーブルに」。

その土地の素晴らしい食材や生産者の想い、文化や魅力を、ひらまつが提供する「圧倒的な食体験」を通じて発信し、地域社会の新たな価値の創造と持続可能な発展に貢献してまいります。

https://www.hiramatsu.co.jp/local-table/