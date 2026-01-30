『ALKOO by NAVITIME』全国主要10公園の「園内歩道データ」を拡充
株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2026年1月30日（金）より、ウォーキングアプリ『ALKOO by NAVITIME』にて、新たに公園内の歩道データを拡充します。
これまで地図上で一つの「施設」として扱っていた公園内の歩道をデータ化することで、公園内を周遊する散歩ルートの検索や、園内施設（カフェや広場等）を目的地としたルートの検索が可能となります。また、公園外周を大きく迂回していた徒歩ルートも最適化されます。徒歩ルートの検索だけでなく園内マップとしても活用いただけます。
また、『ALKOO by NAVITIME』を、地域のウォーキングコース掲載やウォーキングイベントの配信に活用する自治体・法人向けソリューション『ALKOO for Business』においても、公園を活用したお散歩コース等をアプリ上で正確に表現できるようになり、ウォーキングイベントのデジタル化や地域の健康増進施策を支援いたします。
『ALKOO by NAVITIME』の、毎日、楽しく歩くをサポートするというコンセプトに基づき、単なる移動の効率化だけでなく、季節の移ろいを感じ、自然を楽しみながら歩く楽しさを提供するため、独自に園内歩道のデータ化に取り組みました。
まずは、ユーザーからの検索数が多く、敷地面積の広い全国10箇所の公園から対応を開始し、今後も順次、対象施設を拡充していく予定です。
■本対応により実現すること
１.「散歩ルート」検索時に、公園内を周遊するルートの検索が可能に
「歩く」タブから検索できる「散歩ルート」にて、公園内を対象範囲として検索すると、公園内を周遊する散歩ルートを検索できるようになります。
２.公園内のカフェや広場へのルート案内が可能に
広大な公園内にあるカフェ、広場、売店、展望台などの施設を目的地に設定した場合に、公園内の歩道を通り、目的の施設まで、迷わずに到着できるようになります。
３.公園を迂回しない最短ルートの提案
これまでは、公園内を通るルートを案内できなかったため、目的地が公園の反対側にある場合に、園外を迂回するルートを表示していました。今回のデータ整備により、公園内を通る徒歩ルートを案内できるようになるため、公園内を通る最短ルートに最適化できます。
４.公園を活用したウォーキングコース・イベントのデジタル化
『ALKOO for Business』を通じて、ウォーキングコースやウォーキングイベントの掲載をする場合、公園がコースに含まれていても、園内の歩道を正確に表現できるようになります。これまで紙媒体でしか提供できなかった公園内のウォーキングコースも『ALKOO by NAVITIME』上で再現できるようになり、イベント運営のデジタル化に寄与します。
■対応施設一覧（2026年1月30日時点）
・国営ひたち海浜公園（茨城県）
・国営武蔵丘陵森林公園（埼玉県）
・皇居東御苑（東京都）
・小金井公園（東京都）
・国営昭和記念公園（東京都）
・新宿御苑（東京都）
・都立葛西臨海公園（東京都）
・愛・地球博記念公園（愛知県）
・長居公園（大阪府）
・海の中道海浜公園（福岡県）
●ウォーキングアプリ『ALKOO by NAVITIME』について
歩くことで健康管理をしたい方や、ウォーキングや散歩など、歩くことに興味がある方に向けた、日々楽しく歩くことをサポートします。歩数・移動距離・消費カロリーを自動計測しグラフで振り返る、「日陰マップ」「日陰ルート」などの様々な機能をご利用いただけます。
▶サービス紹介サイト(https://static.cld.navitime.jp/walkingapp-storage/common/html/service_lp/index.html)
▶iOS(https://itunes.apple.com/jp/app/id911333356?mt=8)
▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.alkoo)
●法人向けヘルスケアソリューション『ALKOO for Business』について
専用ツールにて、企業や自治体がお客様に紹介したいスポットを組み合わせてウォーキングコースの作成やチェックインラリーの開催などができ、設定したイベントをウォーキングアプリ『ALKOO by NAVITIME』で配信できるサービスです。参加費のオンライン決済やイベント後の行動分析による効果測定などが可能で、ウォーキングイベントのデジタル化をサポートします。
▶サービス紹介サイト(https://www.navitime.co.jp/healthcare/)
※「NAVITIME」「ALKOO」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。