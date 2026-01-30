「世界史」×「グルメ」で旅を味わい尽くす！ 人気YouTuber・SUが贈る新しい旅のかたち。新刊『世界史の食べ歩き方』本日発売

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年1月30日に書籍『世界史の食べ歩き方』を刊行しました。

本書は、YouTube登録者30万人超の人気旅系クリエイター・陶山健人（SUチャンネル）氏による初の著書です。「世界史を味わい、地元飯も味わう、欲ばりな旅」をコンセプトに、日本人がほとんど訪れない場所を自らの足で歩き、その土地の歴史と絶品グルメを体当たりで記録しました。ガイドブックには載らない「リアルな世界」を、YouTubeでは語りきれなかった内容も含めて余すことなく伝える、新しい旅行記の誕生です。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411765/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411760/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18453403/

★書籍発売告知直後からAmazon複数カテゴリで1位を獲得！（「アジアのレストランガイド」「アジアの世界経済」「SNS・ブログ」「ヨーロッパの世界経済」「ヨーロッパのレストランガイド」「アメリカの世界経済」「世界史一般の本」「海外旅行ガイド（本）」2025/11/17時点）

●「歴史」と「グルメ」で旅を選ぶ、新しい旅行スタイルの提案

旅をするとき、あなたは何を優先して行き先を選んでいますか？ 「行き先」が第一か、「宿」が第一か、「グルメ」が第一か、「歴史（史跡）」が第一か──。

多くの旅人は、状況や気分によって「行き先」か「グルメ」のどちらかを選択してしまいがちです。しかし著者は「これはもったいない」と語ります。本書のタイトル『世界史の食べ歩き方』には、「せっかく旅をするなら、世界史もグルメもどちらも妥協せず、味わい尽くす」という意味が込められています。

本書では、旧満州国時代の日本の影響が色濃く残る中国東北部、北朝鮮が目の前に見える国境の街、シルクロードの要衝地・新疆ウイグル自治区、戦時下のロシアとウクライナ、そして宗教の聖地エルサレムまで、世界史の舞台となった場所を実際に訪れ、その土地でしか味わえない絶品料理とともに紹介します。

●YouTubeでは語れなかった「本当のこと」を1冊に

著者の陶山健人氏は、自らを「限界国境系YouTuber」と称し、誰も行かないような辺境地や国境エリアを訪れる動画で人気を博しています。チャンネル登録者数は30万人を超え、2023年末には戦時中のロシア・モスクワを訪問、2024年にはウクライナの首都キーウに滞在するなど、他のYouTuberが踏み込まない場所へ体当たりで取材を続けてきました。

しかしYouTubeには表現上の制約があります。本書では、動画では伝えきれなかった現地の空気感、少数民族問題の複雑さ、国境検問での緊張感、そして心から感動した料理の数々を、忖度なく描き出しています。

「ユーチューブのコンプライアンス上、動画では言えない、表現できなかった部分も本書では詳しく踏み込んでお話ししたいと思っています」と著者は語ります。

●世界の「今」を自分の目で見ることの価値

本書で特に注目すべきは、著者が訪れた場所の多くが、日本のメディア報道とは異なる姿を見せていることです。

経済制裁下のモスクワは物資が潤沢で、マクドナルドは名前を変えて営業を続け、スターバックスも「スターズコーヒー」として存続しています。新疆ウイグル自治区のウルムチには無印良品が出店し、JCBカードが使えます。戦時下のウクライナ・キーウでは、空襲警報が鳴る中でもカフェでコーヒーを楽しむ人々の姿がありました。

「メディアで報道されていることが全てではありません」「現地へ行かなければ知り得ず、人づての情報や先入観で形成された情報がいかに間違ったものであるかを思い知ります」──本書には、現場主義を貫く著者だからこそ伝えられる「リアル」が詰まっています。

●絶品料理の数々──旅の醍醐味は「食」にあり！

本書のもう一つの柱は「グルメ」です。

・中国・重慶の激辛火鍋と舌が麻痺するほどの重慶小麺

・延辺朝鮮族自治州の北朝鮮式参鶏湯と延吉冷麺

・丹東の北朝鮮国営レストランで食べる平壌冷麺

・新疆ウイグル自治区の羊肉串焼きとラグマン

・内モンゴル・満州里の本格ロシア料理とボルシチ

・モスクワの高級レストラン「カフェ・プーシキン」のビーフストロガノフ

・ウクライナ・キーウの絶品ボルシチとキエフ風チキンカツレツ

・イスラエルのコーシャ認証マクドナルドとフムス

・ヨルダンのシュワルマと死海リゾートの中東料理

「個人的にはロシア・ウクライナ料理が大好きなのですが、なかなか日本で食べる機会はありません」「ウクライナ料理は基本的に優しい味つけでシンプルな感じの洋食みたいです」と著者が語るように、現地でしか味わえない料理の魅力が、臨場感たっぷりに描かれています。

●旅は続く──読者へのメッセージ

本書の最後に著者はこう記しています。

「人生、何があるかわからないということはまさにこのことです」「愛知の田舎の会社員だった私がユーチューバーとなり、インフルエンサーとして活動し、こうやって偉そうに本まで出せている現実は、７年前の会社員時代の時では想像もできてなかったことでした」

座右の銘は「思い立ったら即行動！」。本書を読めば、きっとあなたも知らない世界への一歩を踏み出したくなるはずです。

▼購入者特典

Amazonで2026年5月13日までに購入された方には、限定特典【SU Channel「旅の7つ道具」――動画公開 QRコード（データ配信）】をプレゼント！

▼こんな方におすすめ

・定番の観光地では物足りなくなった旅行好きの方

・世界情勢や近現代史に興味がある方

・海外の「本当の姿」を知りたい方

・旅先でその土地ならではのグルメを楽しみたい方

・YouTubeのSUチャンネルを視聴している方

●著者紹介

陶山健人（すやま・けんと）

1989年生まれ。愛知県出身。地元大手企業で10年間の会社員時代を経て脱サラ。2018年YouTubeチャンネルを開始。登録者30万人超の「SU channel／旅行」アカウントを運営し法人化。現在はSUポメロ株式会社の代表取締役。

交通関連、エアライン、ホテル、海外渡航情報、現地グルメなどに精通しつつ、日本人があまり行かない国や街、様々な国境エリアを実際に自ら訪れ、リアルな様子や体験談をわかりやすくまとめてコンテンツとして提供。視聴者を楽しませる現場主義スタイルが人気。実用的な旅行情報と親しみやすい人柄で多くの視聴者に愛され、影響力を持つクリエイター。座右の銘は「思い立ったら即行動！」。好物はうなぎ。

●書籍情報

『世界史の食べ歩き方』

著者：陶山健人

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

体裁：四六判 ／ 294ページ

ISBN：978-4-295-41176-5

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年1月30日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411765/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411760/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18453403/

▼リンク一覧（クロスメディアグループ）

株式会社クロスメディア・パブリッシング https://cm-publishing.co.jp/

株式会社クロスメディア・マーケティング https://cm-marketing.jp/

クロスメディアグループ株式会社 https://cm-group.jp/