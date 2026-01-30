国際興業株式会社

国際興業株式会社（本社：東京都中央区、社長：黒滝寛）は、デルタ航空の協賛のもと、２０２６年２月２日（月）から３月３１日（火）までの期間限定で「デルタ航空でハワイに行こうキャンペーン」を実施いたします。

「ワイコレ」とは、国際興業トラベルが運営するダイナミックパッケージ予約サイト「The Waikiki Collection（ザ・ワイキキ・コレクション）」の愛称で、国際興業グループが経営するハワイ・ワイキキの「シェラトン・ワイキキ」「ロイヤル・ハワイアン」「モアナ・サーフライダー」「シェラトン・プリンセス・カイウラニ」、およびマウイ島の「シェラトン・マウイ」と、往復航空券を自由に組み合わせて予約できる旅行予約サイトです。

このワイコレで、デルタ航空を利用して申し込んだお客様を対象に、先着２０名様へ、「テタンジェ」シャンパン、または「ＭｉｉＲコラボタンブラー＆ベア」をプレゼントいたします。

ワイコレの数々の特典とともに、デルタ航空協賛の豪華プレゼントがもらえるこのお得なキャンペーンを利用して是非ハワイへお出かけください。

※対象ホテル

シェラトン・ワイキキ ビーチリゾートロイヤルハワイアン ラグジュアリーコレクション リゾート ワイキキモアナサーフライダーウェスティンリゾート＆スパ ワイキキビーチシェラトン・プリンセスカイウラニ・ワイキキビーチシェラトン・マウイ・リゾート＆スパ

ワイコレ :https://the-waikiki-collection.com/ハワイ予約サイトはこちらから

デルタ航空でハワイに行こうキャンペーン！ 詳細

■期間

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/135_1_f7762f1d990c9a20e6028a86d72ac8d3.jpg?v=202601301251 ]

■対象者・条件

「ワイコレ」サイトにて、ハワイ旅行（デルタ航空＋ワイコレ対象５ホテル）を予約された方

■プレゼント内容（選べる２つのプレミアムギフト）

ご予約時に以下のＡ・Ｂコースよりおひとつお選びいただけます。

※各コース先着１０名様（合計２０名様）限定。

【プレゼントＡ】ファン必見のオリジナルセット

「ＭiiＲ × デルタ航空 ダブルネームタンブラー＆テディベアセット」

旅先やオフィスで大活躍するスタイリッシュなタンブラーと、デルタ航空のロゴ入りＴシャツを着たキュートなベアです。

※タンブラーおよびベアの色はお選びいただけません。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/135_2_a9647814da8019c0b554b1fcf233cf03.jpg?v=202601301251 ]

【プレゼントＢ】ラグジュアリーな味わい

「TAITTINGER Champagne（テタンジェ・シャンパーニュ）」

デルタ航空の国際線ビジネスクラス「デルタ・ワン」で提供している高級シャンパンです。

ご自宅でラグジュアリーなひとときをお楽しみください。

※画像はイメージです。シャンパングラスは付属しません。

※２０歳未満の方への提供はできません。

■お申し込み方法

「ワイコレ」公式サイト（https://the-waikiki-collection.com/）よりお申し込み

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/135_3_d7d82ebfec5c9094e820192a5ce1cf82.jpg?v=202601301251 ]

※ご記入がない場合、プレゼントの対象外となることがございます。

■ご注意事項

・プレゼントは先着順（発券手配完了ベース）となり、定員に達し次第、予告なく終了いたします。

・商品の発送は、航空券の発券手配完了後に行います。

・１件のご予約につき、商品を１つご提供いたします。

（１件の予約で２部屋確保された場合も１つとなります。商品を２つご希望の場合は、予約を２件に分けてお申し込みください）

【本件に関するお問い合わせ・ご予約】

旅行企画・主催

国際興業株式会社 トラベルサービス部

（観光庁長官登録旅行業第1948 号）

電話03-3273-2883 (平日9:30-17:30)