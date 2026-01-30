「大『ダイヤのＡ actII』原画展」福岡展に元ホークス選手和田毅氏が来場！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

BOSS E・ZO FUKUOKA 6F イベントホールで1月24日（土）より「大『ダイヤのＡ actII』原画展」福岡展を開催しています！開催に先駆け、前日の23日（金）に、ダイヤのAの著者・寺嶋裕二氏と深い親交がある、元ホークス選手で現在はホークス球団統括本部アドバイザーの和田毅氏が来場いたしました！

和田毅氏が「大『ダイヤのＡ actII』原画展」福岡展を内覧

原画1枚1枚を丁寧に見つめながら、作品の世界観をじっくりと味わわれていました。

なかでも、青道高校野球部の部室を完全再現した「部室再現コーナー」では、ロッカーを見ながらキャラクターそれぞれの個性について語る場面や、自身の高校時代の思い出を振り返る姿が見られ、原画展ならではの特別な体験を楽しまれていました。

単行本第1巻表紙・沢村栄純の原画の前で写真撮影

また、「大『ダイヤのＡ actII』原画展」にて販売しているパンフレットには、著者の寺嶋裕二氏と和田毅氏によるスペシャル対談が掲載されています。

高校野球からメジャーリーグまで様々な舞台で投手として活躍してきた和田毅氏と寺嶋裕二氏が、野球について語りつくしたファン必見の内容です！

『ダイヤのA actII』原画展パンフレット 2,970円（税込）

「大『ダイヤのＡ actII』原画展」福岡展は、3月14日（土）まで開催いたします。

ぜひみなさまのお越しをお待ちしております！

詳しくは「大『ダイヤのＡ actII』原画展」福岡展公式サイトをご確認ください。

https://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/

作品情報

原作：寺嶋裕二

連載：週刊少年マガジン（講談社刊）

講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)

・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中

・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中

・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中

ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)

アニメ公式HP(https://diaace.com/)

アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)

【権利表記】

(C)寺嶋裕二／講談社

●BOSS E・ZO FUKUOKA（ボスイーゾフクオカ）とは

2020年7月にみずほPayPayドーム横にオープンした複合エンターテインメントビル。最新デジタルアート「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券」や日本初登場を含む「絶景3兄弟 SMBC日興証券」などが楽しめる。

●「BOSS E・ZO FUKUOKA」概要

所在地：福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6 みずほPayPayドーム隣

アクセス：福岡市営地下鉄空港線「唐人町」駅下車徒歩15分西鉄バス「みずほPayPayドーム」下車徒歩5分

営業時間：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00※コンテンツやイベント状況によって営業時間が異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お客様問い合わせ先：TEL：092-400-0515（10:00～17:00）

公式サイトURL：https://e-zofukuoka.com/