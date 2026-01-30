再生数1,000回で2,000万円を受注！YouTubeを「集客装置」に変えた成功事例30選を公開。再生数に頼らず集客・成約を最大化させる最新活用リストを無料配布。

株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、YouTubeを事業の売上拡大に直結させた「実際の成功事例30選」を整理した最新資料を発表しました。

同資料では、「どのような動画テーマが、いかにして具体的な成果に結びついたか」という、実践的な活用の視点がまとめられています。

昨今のYouTube市場では、再生数に応じた広告収入（アドセンス）のみを目的とするモデルが限界を迎えつつあります。

一方で、自社のサービスや商品の成約をゴールに設定した「事業直結型」の運営を行っている企業は、少ない再生回数でも月間数百万円規模の売上を安定的に創出しています。

「動画は出しているが問い合わせに繋がらない」 「再生回数が増えても売上が伸びない」 「自社の業種でYouTubeをどう活用すべきか分からない」

同社では、こうしたBtoB企業や専門職、実店舗経営者の悩みを解決すべく、実際に成果が出た30の業種別モデルを厳選。

「見積書の裏側を明かして2,000万円の商談を成立させた工務店」や「補助金の加点ポイントを話して顧問契約12件を獲得した税理士」など、数字に基づいた具体的な活用例を網羅しています。

【資料のポイント】

士業、工務店、製造業からB2B SaaSまで、30以上の業種において「実際に売上が上がった動画テーマ」と、その「具体的な成約数・受注額」を網羅した実践的な事例集となっています。

【資料の入手方法】

資料はPDF形式で、以下のページから無料ダウンロード可能です。

📥 YouTube成功事例30選ダウンロードURLはこちら(https://japan-video-center.com/download-case30)

📩 YouTube活用・集客最大化のご相談はこちら(https://japan-video-center.com/contact)

【株式会社日本動画センターについて】

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活および、事業成長のためのYouTube戦略コンサルティングを行う専門集団です。

単なる動画制作に留まらず、マーケティング視点に基づいた「売れる導線設計」に強みを持ち、これまで多数の企業の売上拡大・集客改善をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com