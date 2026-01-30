JANOG57ミーティングに協賛、ITインフラ自動化に関するサービスをブース出展

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、2026年2月11日（水・祝）～2月13日（金）に大阪府大阪市で開催される、日本ネットワークオペレーターズグループ主催のイベント「JANOG57ミーティング」に協賛するとともに、現地会場ではブースにてITインフラ自動化支援サービス「Automation Coordinator（オートメーションコーディネーター）」を出展します。

【イベントサイト：https://www.janog.gr.jp/meeting/janog57/】

◆JANOG57ミーティングについて

JANOGとはJApan Network Operators’ Groupを意味し、インターネットにおける技術的事項およびそれにまつわるオペレーションに関する事項を議論、検討、紹介することにより、日本のインターネット技術者・利用者に貢献することを目的としたグループです。JANOGミーティングはネットワークオペレーター・運用者のみならず、多種多様な方々が集い議論する場です。

今回のテーマは「フラッとJANOG」です。うめきたエリアにある2つの建物・3つの拠点をつないだ、これまでにないスタイルで開催し、街の中に自然に溶け込むことで、通りがかった方もフラッと立ち寄れるような、開かれた場を目指しています。初日が祝日であることも特色で、これまで都合が合わず参加できなかった方にも、足を運んでいただける機会になるのではと期待しています。多様なバックグラウンドを持つエンジニアが、立場や肩書にとらわれずフラットな目線で語り合う中で、新しい発見や思いがけない解決の糸口が見えてくる場になればと願っています。

イベント概要

イベント名称：JANOG57ミーティング

テーマ：「フラッとJANOG」

開催期間：2026年2月11日（水・祝）～2月13日（金）

会場：コングレコンベンションセンター／JAM BASE

参加費：無料

主催：日本ネットワークオペレーターズグループ

ホスト：さくらインターネット株式会社

◆ブース出展内容

ITインフラ自動化支援サービス「Automation Coordinator」

企業ごとの最適な業務プロセスコンサルティングから自動化の導入（実際の運用まで）、サーバ、ネットワークからクラウドまで一気通貫で効率的な自動化が可能です。さらに、最終的には顧客が自動化を自律して運用するためのスキル習得トレーニングまでを、パッケージ化して提供します。

また、構成管理の効率化に向けたツール導入・設計やデータ移行支援、組織的な自動化推進を担うCoEチームの立ち上げ方を実践形式で学ぶ「自動化CoEワークショップ」など、推進体制づくりまで含めた支援にも対応します。

2024年には、Interop Tokyo 2024 Best of Show Awardのマネジメント＆モニタリング部門のファイナリストに選出されました。

今回は、運用負荷や更新漏れといった課題を背景に、注目が高まっている「証明書更新の自動化」について、最適な進め方をご案内します。

Automation Coordinatorサービスページ ― https://www.ap-com.co.jp/network-automation/

当社の5つの主要事業のご案内

ブースでは「Automation Coordinator」のご紹介に加え、当社が注力する以下の主要事業の概要をご案内します。

カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」ご紹介

- 生成AI・データAI基盤（企業独自の生成AI／データ分析基盤の導入・活用支援）- セキュリティ（ネットワーク／クラウド）（導入から運用まで一貫支援）- DX開発・インフラ支援（クラウドネイティブ化、内製化、プラットフォームエンジニアリング推進など）- ITインフラ自動化（IaC等を活用した自動化推進支援）- ITインフラの総合支援（アセスメント～構築・運用、内製化まで総合支援）その他の企画

当社が企画・総合監修を務めるカプセルトイ「手のひらネットワーク機器」をご紹介します。 学生の方にはカプセルトイを1つ無償プレゼントします。

業界横断型ステッカー企画「Tech Tiles」ご案内（配布予定）

会期中に来場いただいた方に、業界横断型ノベルティステッカー「Tech Tiles（テックタイルズ）」を配布します（数量限定、なくなり次第終了）。

「Tech Tiles」は、ITインフラ業界の活性化と世間への認知向上を目的に立ち上げた、業界横断型のノベルティー企画で、IT・テクノロジー業界に関わる数十社が参加しています。

名刺サイズのカードと六角形の統一規格ステッカーに各社が独自デザインを施し、展示会やコミュニティイベントで配布されます。カード・ステッカーには、その企業のロゴに限らず、提供しているプロダクトやサービス、様々なメッセージなどが添えられ、イベントだけで配布される特別デザインなども登場します。

コレクション性はもちろん、「どこでどのステッカーを手に入れたか」といった収集の記憶や交流のきっかけにもなり、エンジニア同士の交流促進にもつながる企画です。

皆様のご来場をお待ちしております。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者：代表取締役社長 内田 武志

所在地：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立：平成7年11月

事業内容：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIerは株式会社エーピーコミュニケーションズ の登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。