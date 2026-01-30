【エムディー株式会社】クリニックEXPO大阪に初出展
エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は2026年3月10日（火）～3月12日（木）にインテックス大阪で開催される「クリニックEXPO大阪」に初出展します。駅ビルや商業施設内など好立地物件に特化した物件情報と、自社開発の AI 立地分析ツール「gleasin （グリーシン）」を活用し、医師・歯科医師の開業をトータルでサポートするサービスをご紹介します。また、出展を通じてブランド認知の向上を図り、当社が目指す社会的意義の浸透を図ります。
■出展概要
当社は意思決定を成功に導く「ヒトとAIのハイブリッド・コンサルティングファーム」です。20年以上にわたり累計332区画以上のクリニック開業を支援してきた実績を活かし、3ヶ月以内に単月黒字化を目指す具体的なプランをご紹介します。
・好立地物件に特化した開業支援
駅ビルや駅直結の商業施設など、競合が少なく認知度の高い物件をご提案し、成功する開業をサポートします。
・トータル開業支援
物件選定、事業計画・資金調達、設計施工、医療機器導入、採用、広告宣伝までをトータルでご支援します。
・開業後の経営コンサルティング
売上や収支の分析を基に、経営改善を実施し、クリニックのDX化やマーケティング支援を行い、開業後も継続的に経営をサポートします。
■ ブースでできること
・開業個別相談
ご希望のエリアや診療科目、開業時期に合わせて開業準備や手順を整理し、最適な進行プランをご提案します。
・資金、事業計画のアドバイス
事業計画の作成や資金計画のプランなど開業における経営計画の重要ポイントなどをわか
りやすく解説します。
・好立地物件のご紹介
駅ビルや大型商業施設内の医療モールなど、一般公開されない物件情報を含めてご案内します。
・開業スケジュールの整理、その他ご相談
「準備開始のタイミング」や「優先すべきこと」などを整理し、開業までに必要な準備が明確になるようサポートします。
■ こんな方におすすめ
・1～3年以内にクリニック開業を具体的に検討している方
・駅直結や商業施設内など好立地で安定した集患を目指したい方
・賃料や人件費を含めた開業後の収支イメージがつかめず不安な方
・分院展開や移転、増床など、次の一手を検討中の医療法人の方
開業時期がまだ先の方も、情報収集のためにぜひお気軽にお立ち寄りください。
■ 開催概要
展示会名：第7回クリニック EXPO【大阪】
会期：2026 年3月10日（火）～3 月12日（木）各日 10:00～17:00
会場：インテックス大阪 当社ブース：5 号館
主催：RXJapan株式会社
■お申し込み方法
弊社のブースにお立ち寄りいただくにあたり予約は不要ですが、クリニックEXPOにご入場いただくにあたり、来場登録が必要です。
下記よりお申し込みお待ちしております。
https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1564140487308503-QYX
当日の開業に関するお打ち合わせをご希望の方は下記からお申し込みお待ちしております。
https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1564140487393271-F2W
■会社概要
社名： エムディー株式会社
代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人
本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F
設立： 2018年10月1日（創業：2003年）
事業内容：
クリニック開業・経営コンサルティング
メディカルモール開発・運営
承継・M＆Aコンサルティング
立地戦略コンサルティング
AIソリューション・プロダクト開発
SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売
URL： https://emdi.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
エムディー株式会社 広報担当
info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711