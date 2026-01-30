和のエッセンスを効かせたいちごたっぷりの桃色スイーツが勢揃い！『春爛漫いちごスイーツパレット』新登場

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ザ ストリングス 表参道（所在地：東京都港区北青山3-6-8、総支配人：宮田宏之）では、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、雛祭りやお花見など、春の訪れを彩る和のエッセンスを効かせたいちごたっぷりの桃色スイーツをつめこんだ『春爛漫いちごスイーツパレット』を2026年2月17日（火）～4月20日（月）の期間限定で提供いたします。3月5日（木）～4月20日（月）の期間は、表参道欅並木に面するテラス席に、アート桜の華やかなデコレーションが施された桜満開のSAKURAテラスが誕生。表参道でお花見気分を満喫できる特別なティータイムを体験いただけます。

Cafe & Dining ZelkovA『春爛漫いちごスイーツパレット』（イメージ）

雛祭りやお花見など、春の訪れを彩るスイーツパレットがCafe & Dining ZelkovAに登場します。

和のエッセンスを効かせた、5種類のいちごたっぷりの桃色スイーツが竹の器に美しく並び、アート桜の華やかなデコレーションが施された表参道のSAKURAテラスで、春爛漫なティータイムをお楽しみいただけます。

スイーツは、いちごを丸ごと一粒のせた淡いピンク色の大福や、桜のモチーフをあしらった上品なケーキ、甘酸っぱいいちごの風味が広がるロールケーキが彩ります。竹籠に収められているのは、ミニサイズの可愛らしい鯛焼き。さらに、雛人形のような着物を羽織った佇まいのいちごモンブラン仕立てのシュークリームは、中にいちごを一粒忍ばせた贅沢な一品です。ドリンクは、あたたかく濃厚な味わいのほうじ茶ショコララテと、淡いピンク色が可愛い桜&ストロベリーラテ、華やかなローズ香るダージリンクーラーの3種類をご用意し、お好みのものを一つお選びいただけます。

『春爛漫いちごスイーツパレット』3種のドリンク

桜満開の表参道のSAKURAテラスで、いちごスイーツとともに五感で楽しむ春爛漫なティータイムをご堪能ください。

3月5日（木）～4月20日（月）限定 SAKURAテラスSAKURAテラス

■『春爛漫いちごスイーツパレット』概要

【販売期間】2026年2月17日（火）～4月20日（月）

【販売場所】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)／ザ ストリングス 表参道 1F

【提供時間】11:30～17:00（L.O.） ※90分制

【 料 金 】春爛漫いちごスイーツパレット（1ドリンク付き）\3,800

※店内ダイニングエリア確約は平日限定

※税金、サービス料15％込

【お問合せ】03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-palette.html#next

メニュー

・いちご大福

・桜&いちごケーキ

・いちごロールケーキ

・ミニ鯛焼き

・いちごモンブランシュークリーム

ドリンク メニュー ※下記よりお一人様1ドリンク選択可能

・ほうじ茶ショコララテ

・桜&ストロベリーラテ

・ラベンダーローズ ダージリンクーラー

【ザ ストリングス 表参道 製菓長】高橋 祐二

幼い頃からものづくりが好きで、無限に広がるお菓子の世界に飛び込む。調理師専門学校を卒業後、ザ・キャピトルホテル 東急にて

5年間ベーカリーにてパン・製菓の基礎を学ぶ。その後、ザ・リッツ・カールトン東京ではジュニアスーシェフとして活躍。2017年5月 ザ ストリングス 表参道の製菓 料理長として就任し、季節や素材の味を活かすことはもとより、フォルムやシルエットにも重きを置き、器選びからこだわりをもって、誰もが楽しめるエンターテイメント性のあるスイーツの創作に取り組んでいる。

【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30～22:00

【電話番号】03-5778-4566（直通）

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/

【施設概要】ザ ストリングス 表参道

表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただけるデザイナーズチャペルと、ニューヨークと東京が融合した洗練された5つのバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える

2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/