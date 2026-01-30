「参照マジック」の外部サービス連携をアップデート

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、ナインアウト）は「顧客の声を機会に変える」をミッションに掲げ、人とデジタルをなめらかに繋ぐAIインターフェースを「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」の3ブランドで提供しています。

このたび、3ブランド共通で提供している「参照マジック」の外部サービス連携をアップデートし、多くのユーザー企業が実際に利用している連携ユースケースを、簡単なステップですばやく設定できるようになりました。これにより、柔軟なサービス連携の強みはそのままに、よく使われる連携フローを迷わず設定できるようになります。

アップデートの背景

ナインアウトは、分散した企業のデータ資産を“その場”で活用できる仕組みとして、独自機能（特許出願中）を用いた「参照マジック」を提供しています。

これまで「参照マジック」では、さまざまな外部サービスとの連携を拡大し、ユーザー企業ごとのユニークな業務要件に応えるデータ連携を実現してきました。

その中でも、多くの企業で利用されているユースケースについては、連携設定をより簡単に行えるようにすることでさらにスムーズに活用いただけると考え、このたびのアップデートを実施しました。

これにより、AIインターフェースを活用する現場部門でもすばやく連携設定を行えるようになり、より幅広い業務シーンでデータ資産を活用しやすくなります。

アップデート対象の外部サービス一覧

「参照マジック」 概念イメージ図

・Salesforce

・HubSpot

・Zoom

・Slack

・Microsoft Teams

・Adobe Marketo Engage（近日対応予定）

対象となる外部サービスは、ユーザー企業の活用実績や顧客の声に合わせて順次拡大していきます。

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

