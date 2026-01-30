株式会社SHONAI、約10億円の資金調達を実施

株式会社SHONAI

株式会社SHONAI（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：山中大介、以下 当社）は、ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川与規、以下 ユナイテッド社）をリード投資家として迎え、第三者割当増資により9.9億円の資金調達を実施いたしました。なお、本調達を含めたグループ累計調達額は約75億円となります。

本件は、当社が掲げる「地方の希望であれ」というビジョン達成に向け、地方から100億企業を1,000社創出する「SHONAI経済圏」構築に向けた戦略的資本調達です。本調達を経て、当社は2030年度の株式市場へのグループ上場を目指します。

資金調達の背景

SHONAIは、山形県庄内地域に資本金10万円で創業して以来、地方の経済成長の鍵を「農業」「観光」「企業変革」の3領域と設定し、それぞれの領域にグループ会社を設立、「地方発コングロマリット企業」という従来の枠組みに囚われない、ハイインパクトな事業創出に挑戦しています。

今回の資金調達では、グループ会社の事業拡大に投資を行い、3領域において更なる売上と利益の伸長を目指します。東証における上場維持基準の見直しといった市場環境の変化は、当社のコングロマリット戦略にとって追い風であり、この戦略上の強みを更に活かすために、すべての基盤となる自社事業の強化を行います。

今後の共創展開

今後に見据えるのが、地方企業への出資およびグループ参画（M&A・資本提携）によるロールアップ戦略の推進です。私たちが目指すのは一社の成功ではありません。自らの実践で得た経営OSをオープンに共有し、地方から成長を目指す企業をサポートする。そして2040年までに100億企業を1,000社、すなわち10兆円の「SHONAI経済圏」を生み出します。 その過程において、SHONAIグループ事業との親和性が高い企業に関しては投資あるいはM&Aの検討を加速します。当社のコングロマリット戦略が、地方企業における資本政策上の出口の一つとなることは、双方にとって大きなメリットとなります。

投資家一覧

・リード投資家：ユナイテッド株式会社

・中部電力株式会社

・ソウルドアウト株式会社

・株式会社スピカコンサルティング

・但南建設株式会社

リード投資家ユナイテッド社との戦略的パートナーシップ

リード投資家であるユナイテッド社とは、同社が掲げる「善進投資」の注力領域である「地域産業のリデザイン」と当社の「10兆円規模のSHONAI経済圏構想」を共に社会実装するための新たな投資・支援スキームを構築します。当社は地域ネットワークを活かした案件選定（ソーシング）と、投資実行後の事業アセットを活用した事業支援を担います。ユナイテッド社は、ITベンチャー投資で培った目利き力を活かした投資判断・実行に加え、資金調達支援や社外取締役としての経営参画など、事業会社としての経験に基づく多方面での経営支援を担います。

本スキームでは、ユナイテッド社によるエクイティを信頼の起点とし、地方銀行等からの融資を含めた「地域成長企業の資金調達の選択肢を多様化」することを支援します。また、出資後の出口（Exit）においてはIPOに限定せず、M&AやMBOなど各企業にとって最適な成長ストーリーを共に模索し、持続可能な経営基盤の構築まで一貫して寄り添う体制を築いてまいります。

本連携を通じて、ユナイテッド社による今後5年間で総額10億円規模の投資実行を計画しています。スタートアップから事業承継後のさらなる成長を志す企業まで、幅広い地域成長企業を対象に投資・支援を実施。両社の強みを融合させることで、地域経済全体の活性化に資する新たなモデルを確立し、投資成果の極大化と持続可能な地域社会の両立を目指します。

資本政策と展望

今後は2030年度のグループ上場に向け、株式会社NEWGREEN (農業)、株式会社LOCAL RESORTS (観光)、株式会社XLOCAL（企業変革）各社グループ各社の資本集約を進め、一体経営によるガバナンスとシナジーを最大化します。また、より広範な事業パートナーとの戦略的資本提携によりロールアップ戦略、および多角的な事業シナジー創出を加速させることで、2040年の「10兆円経済圏」実現に向けた資本基盤を強固に築き上げます。

コメント

■株式会社SHONAI 代表取締役 山中 大介



「絶対にSHONAIグループで上場した方が良い」

NEWGREENの大株主であるユナイテッド早川社長からアドバイスを受けたときに、子会社上場に向けて動きながらも、どこか悩んでいた私の中ですべての霧が晴れました。グループ全体は極めてコングロマリット状態であり、本来ベンチャー投資の勝ち筋である“単一サービスで分かりやすく”とは真逆の状態。親会社であるSHONAIに出資を募ることはハードルが高いことだと理解をしていました。しかし「地方の当事者に、世界と戦う力を」をミッションとして掲げ、地方のポテンシャルど真ん中ビジネスに挑む私たちにとって、コングロマリット戦略こそが最強の戦略だと、私たちは信じています。その戦略に合意し「誰もが見たことのない地方からの挑戦をしよう」という合言葉で集まっていただいた本ラウンドの投資家皆様に心から感謝申し上げます。SHONAIグループが目指すのは社会を動かす力を持った企業市民です。これからも地方から未来を見据え、前へ進み続けます。

■ユナイテッド株式会社 代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

はじめて山中代表とお会いしたのは約３年前、スイデンテラスの会議室でした。当時はNEWGREENへの出資検討にあたって事業計画をお聞きする場でした。その際に、山中代表がSHONAIグループとして成し遂げたい全体像についても、熱く真っ直ぐに、少しの迷いもなく語られている姿が強く心に焼きつきました。農業領域はもちろん、観光や企業変革といった個々の事業のポテンシャルはもちろんですが、それらの集合体であり、源泉としてのSHONAIのミッションに深く心を動かされました。山中代表をリーダーとするこのチームならば、必ず大義を成し遂げられる、そう確信しました。その後、NEWGREENへの出資を経て、SHONAIグループへの理解をより深めるにつれ、やはりグループの皆さん全体の力で大義にチャレンジしてほしい、そこにユナイテッドもご一緒したいという思いを強くしました。地方から希望を続々と産み出しましょう。

株式会社SHONAIとは

株式会社SHONAIは、山形県庄内地域から生まれたコングロマリット企業です。私たちは「地方の当事者に、世界と戦う力を」というミッションのもと、農業者・まちづくり事業者・経営者をエンパワーする事業を展開しています。これら一連の挑戦から生まれる収益を次世代の教育へと還元し、地方に新たな希望の循環を創出します。