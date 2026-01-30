大阪梅田にてサウナマックスが新規OPEN！3月下旬マックスキャビンも新規OPEN予定！ホテルリブマックス梅田セントラル

株式会社リブ・マックス

全国198棟のホテルやリゾートを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、ホテルリブマックス梅田セントラルB1Fにおいて、サウナ・大浴場施設のサウナマックスをオープン。（男性専用）2026年2月中旬～末には日帰り温泉・サウナ施設として宿泊客以外のゲスト利用も開始予定。

同年3月下旬には同ホテル1FにてWi-FI完備で専用TVも付いた機能的なカプセルルームのマックスキャビンもオープン予定。キャビンご利用のお客様は大浴場もセットでご利用頂けます。

ホテル公式HP：https://www.hotel-livemax.com/osaka/umeda-central/

サウナマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/saunamax/

SAUNA MAX（サウナマックス）

お風呂はより快適に、より深く“ととのう”体験をお届けするため、

広々としたサウナ室や充実の水風呂、休憩スペースを整備しました。

初心者から愛好者まで満足いただけるよう、温浴環境だけでなく導線や清潔感にもこだわっています。気軽に立ち寄れて、心と身体をリセットできる、そんな“マックス”な癒やしの時間をお楽しみください。

今作は大阪バージョンで大阪城・虎などのモチーフを使ったデザインとなっております。

そちらもお楽しみくださいませ。

極冷水風呂高温サウナ休憩スペース・ととのい処大浴場

大浴場のお湯は「四国の湯治場」として親しまれてきた約1300年の歴史を誇る名湯、塩江温泉。肌に優しい成分がたっぷり含まれ、入浴後はしっとりなめらかな肌に導いてくれる「美肌の湯」として人気です。さらに、体の芯から温める保温効果が高く、冷え性や疲労回復にも最適。肩こりや筋肉のこわばりを和らげ、心身のリラックスを促してくれます。リブマックスリゾート讃岐塩江温泉からの運び湯をしております。

MAX CABIN（マックスキャビン）

男性専用の機能的カプセルルーム。（全30床）

3月下旬には1FにてWi-FI完備で専用TVも付いた機能的なカプセルルームがオープン予定。

B1のサウナ付き温泉大浴場を、ご宿泊中無料でご利用いただけます。

一日中温泉やサウナに浸かり、のんびり【おひとり様時間】を過ごすのに最適。

翌朝早い予定の前泊にもおススメです。

施設概要

【ホテルリブマックス梅田セントラル】

《住所》大阪府大阪市北区曾根崎1-5-23

《アクセス》電車でのアクセス：

地下鉄谷町線「東梅田」駅7番出口 徒歩 約7分

JR各線「大阪」駅 徒歩 約13分

《客室数》全184室

《チェックイン》1500～

《チェックアウト》～10:00

問合せ：06-6379-5555

リブマックス ホテルズ＆リゾーツについて

リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国198棟 展開中の日本最大級の直営型ホテルブランドです。

ホテルリブマックス ブランド

旅を満喫するためのシンプルな宿泊スタイルをテーマに、ランクにより分けられた各3ブランドによる展開を行っております。

ゲストの皆様にとって快適なライフスタイルをお約束いたします。

公式HP : https://www.hotel-livemax.com/

公式インスタグラム：@livemax_hotel

【リブマックスリゾート】

「リゾートをもっと身近に」をテーマに気兼ねなくご利用いただけるリゾートホテルを目指し、天然温泉を利用した客室露天風呂＆スパやビュッフェ形式のお食事など様々なニーズにお応えしてまいります。

公式HP：https://www.livemax-resort.com/

公式インスタグラム：@livemax_resorts

【ご予約について】

ホテルリブマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/

リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/

公式アプリ：AppStore、GooglePlayから「ホテルリブマックス」で検索

【お問合せについて】

お問合せフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/