大阪梅田にてサウナマックスが新規OPEN！3月下旬マックスキャビンも新規OPEN予定！ホテルリブマックス梅田セントラル
全国198棟のホテルやリゾートを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、ホテルリブマックス梅田セントラルB1Fにおいて、サウナ・大浴場施設のサウナマックスをオープン。（男性専用）2026年2月中旬～末には日帰り温泉・サウナ施設として宿泊客以外のゲスト利用も開始予定。
同年3月下旬には同ホテル1FにてWi-FI完備で専用TVも付いた機能的なカプセルルームのマックスキャビンもオープン予定。キャビンご利用のお客様は大浴場もセットでご利用頂けます。
ホテル公式HP：https://www.hotel-livemax.com/osaka/umeda-central/
サウナマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/saunamax/
SAUNA MAX（サウナマックス）
お風呂はより快適に、より深く“ととのう”体験をお届けするため、
広々としたサウナ室や充実の水風呂、休憩スペースを整備しました。
初心者から愛好者まで満足いただけるよう、温浴環境だけでなく導線や清潔感にもこだわっています。気軽に立ち寄れて、心と身体をリセットできる、そんな“マックス”な癒やしの時間をお楽しみください。
今作は大阪バージョンで大阪城・虎などのモチーフを使ったデザインとなっております。
そちらもお楽しみくださいませ。
極冷水風呂
高温サウナ
休憩スペース・ととのい処
大浴場
大浴場のお湯は「四国の湯治場」として親しまれてきた約1300年の歴史を誇る名湯、塩江温泉。肌に優しい成分がたっぷり含まれ、入浴後はしっとりなめらかな肌に導いてくれる「美肌の湯」として人気です。さらに、体の芯から温める保温効果が高く、冷え性や疲労回復にも最適。肩こりや筋肉のこわばりを和らげ、心身のリラックスを促してくれます。リブマックスリゾート讃岐塩江温泉からの運び湯をしております。
MAX CABIN（マックスキャビン）
男性専用の機能的カプセルルーム。（全30床）
3月下旬には1FにてWi-FI完備で専用TVも付いた機能的なカプセルルームがオープン予定。
B1のサウナ付き温泉大浴場を、ご宿泊中無料でご利用いただけます。
一日中温泉やサウナに浸かり、のんびり【おひとり様時間】を過ごすのに最適。
翌朝早い予定の前泊にもおススメです。
施設概要
【ホテルリブマックス梅田セントラル】
《住所》大阪府大阪市北区曾根崎1-5-23
《アクセス》電車でのアクセス：
地下鉄谷町線「東梅田」駅7番出口 徒歩 約7分
JR各線「大阪」駅 徒歩 約13分
《客室数》全184室
《チェックイン》1500～
《チェックアウト》～10:00
問合せ：06-6379-5555
リブマックス ホテルズ＆リゾーツについて
リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国198棟 展開中の日本最大級の直営型ホテルブランドです。
ホテルリブマックス ブランド
旅を満喫するためのシンプルな宿泊スタイルをテーマに、ランクにより分けられた各3ブランドによる展開を行っております。
ゲストの皆様にとって快適なライフスタイルをお約束いたします。
公式HP : https://www.hotel-livemax.com/
公式インスタグラム：@livemax_hotel
【リブマックスリゾート】
「リゾートをもっと身近に」をテーマに気兼ねなくご利用いただけるリゾートホテルを目指し、天然温泉を利用した客室露天風呂＆スパやビュッフェ形式のお食事など様々なニーズにお応えしてまいります。
公式HP：https://www.livemax-resort.com/
公式インスタグラム：@livemax_resorts
【ご予約について】
ホテルリブマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/
リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/
公式アプリ：AppStore、GooglePlayから「ホテルリブマックス」で検索
【お問合せについて】
お問合せフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/