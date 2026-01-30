【ボーダレス・ジャパン×福岡県みやこ町】「地域で生きる」を仕事にする。地域おこし協力隊お試しフィールドツアー、参加者募集開始

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成、以下：当社）は、福岡県みやこ町より「令和７年度地域おこし協力隊募集支援及び体験プログラム実施業務」を受託し、地域おこし協力隊お試しフィールドツアーの参加者募集を2026年1月23日より開始しました。

本ツアーは、地域おこし協力隊への応募を検討している方が、みやこ町での暮らし・仕事・人との関わりを、実際に体験できる2泊3日のプログラムです。地域の現場を訪れ、ミッションの実態や地域住民との交流を通して、「自分がこの町で生き、働く姿」を具体的に思い描く機会を提供します。

■ 地域おこし協力隊「お試しフィールドツアー」とは

ツアー募集の詳細・応募方法はこちら :https://miyako2025-fieldtour.peatix.com/

地域おこし協力隊は、地域に移住し、地域課題の解決や活性化に取り組む国の制度です。一方で、「実際の仕事の内容が分かりづらい」「暮らしのイメージが湧きにくい」といった声も多く聞かれます。本フィールドツアーでは、そうした不安やギャップを解消するため、

・ミッション現場の見学

・地域住民や関係者との対話

・協力隊として働くことを想定したリアルな体験

を通じて、応募前に“納得した選択”ができる場をつくります。

■ 事業の背景と目的

みやこ町は、持続可能な地域づくりを目指し、地域外の人材を積極的に受け入れ、定住・定着を促進することで、地域課題の解決や地域力の維持・強化に取り組んでいます。

当社は、これまで社会課題解決を事業として実装してきた経験を活かし、単なる人材募集にとどまらず、地域と人が長期的に関係を築いていくための仕組みづくりとして、本業務を受託しました。

■ 募集する3つのミッション

1. 地域コミュニティマネージャー(2名)

地域の人たちが気軽に集い、交流できる拠点施設の運営を担います。子育て世代から高齢者まで、多世代が顔を合わせ、「やってみたい」が生まれる場所づくりがあなたのミッションです。

施設の日常的な管理運営に加えて、地域イベントの企画や、SNSでの情報発信、地域外の人とまちをつなぐ「関係人口」づくりにも取り組みます。人と人をつなぐコーディネート力と、フットワークの軽さが活きる現場です。

こんな方を求めています:

2. 地域アウトドアコーディネーター(2名)

- 誰とでも気さくに話せて、相手の話に耳を傾けるのが好きな方- 多世代の人たちと関わることに楽しさを感じる方- 柔軟な発想で、「面白そう!」と思ったことをすぐに形にできる方

みやこ町の豊かな自然を舞台に、キャンプ場と周辺施設の管理運営を担当します。宿泊されるお客様の対応はもちろん、草刈りや薪割り、施設のメンテナンスといった現場作業も大切な仕事です。

さらに、伊良原・帆柱地域の自然を活かしたアウトドアイベントの企画運営や、SNSでの魅力発信を通じて、施設の利用拡大や地域のファンづくりにも挑戦します。自然の中で体を動かしながら、お客様に「また来たい」と思ってもらえる場所をつくっていきましょう。

こんな方を求めています:

3. 里山まもり隊(1名)

- キャンプやアウトドアが好きで、自然の中で働くことにワクワクする方- 新しい企画を考えたり、仲間と一緒に実行するのが楽しいと思える方- 写真や文章で、場所の魅力を伝えることが得意な方

人の手が入ることで守られてきた里山。その豊かな自然環境を次世代へつなぎ、活性化させることがあなたのミッションです。

地域住民と一緒に里山モデル地区での環境整備や体験イベントを企画したり、獣害対策に関する勉強会や狩猟技術の講習会を開催したりと、活動は多岐にわたります。ハンターの掘り起こしや、ジビエ活用の可能性を探るなど、里山を「守る」だけでなく「活かす」取り組みにもチャレンジできます。

こんな方を求めています:

■ みやこ町地域おこし協力隊 説明会

- 自然や里山に興味があり、狩猟や獣害対策に前向きに取り組める方- 地域の人たちの想いを汲み取りながら、調整役として動ける方- 地域の寄り合いや集まりに積極的に参加し、顔なじみになれる方

【日時】１.2026年2月9日(月) 19:00～20:00

２.2026年2月16日(月) 19:00～20:00

※アーカイブ配信もご用意しております。

【形式】オンライン（Zoom）

【費用】無料

【申込・詳細】https://miyako2025-setsumeikai.peatix.com/

■みやこ町地域おこし協力隊お試しフィールドツアー

【日時】2026年2月27日(金)～3月1日(日)の2泊3日

【場所】福岡県みやこ町内

【費用】原則無料 ※現地までの交通費や飲食等の個人的な費用は自己負担となります。

【申込・詳細】 https://miyako2025-fieldtour.peatix.com （締切：2026年2月19日(木) 23:59）

■ 主催

主催： 福岡県みやこ町

運営： 株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパンについて https://www.borderless-japan.com/

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界14ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）