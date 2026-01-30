リレー方式ラーメン企画「POPUPラーメン」第10弾はミシュランガイド愛知・岐阜・三重でビブグルマンに選出された「らぁめん登里勝（とりかつ）」。

株式会社ラーメンデータバンク

三井不動産株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊)が開発を手掛けた「東京ミッドタウン八重洲」の2階「ヤエスパブリック」に2023年の3月から「POPUPラーメン」が出店しております。

2月1日から「POPUPラーメン」の第10弾としてミシュランガイド愛知・岐阜・三重でビブグルマンに選出された「らぁめん登里勝」。

■店舗のご紹介

三重県桑名市にひっそりと佇むラーメン店「らぁめん登里勝」。三代続く寿司屋の寿司職人が、寿司の仕事で培った“魚介の扱い”を活かし、繊細な出汁の旨みを引き出した和テイストのラーメンを提供しています。四季を大切にし、旬の食材を丁寧に仕立てた一杯は、訪れるたびに新しい発見があります。

中でも人気は、寿司職人の目利きで厳選したはまぐりを贅沢に使用した「はまぐり塩らぁ麺」。貝の滋味がやさしく広がる、澄んだ味わいが特長です。

店舗公式サイト https://www.ra-mentorikatsu.com/

■メニューのご紹介

〇淡麗塩らぁめん味玉入り 1,130円

はまぐりを使用した食欲を掻き立ててくれる塩ベースのらぁめん。

〇醤油 味玉入り 1,130円

はまぐりを使用したスープが自慢の醤油らぁめん。

〇濃厚背脂醤油 味玉入り 1,130円

濃厚なスープが良く絡んで食べごたえ抜群の一品。たっぷりトッピングされたメンマやチャーシューなど、様々な味わいを楽しんで。がっつりと楽しみたい方にオススメのメニュー。

〇名物 大はまぐり（塩）らぁめん 1,380円

出汁にもトッピングにもはまぐりを贅沢に使用した、当店一番人気のラーメン。はまぐり・しじみ・あさりの3種類の貝から取った出汁は、優しく透き通りながらも旨味が引き立つコク深い味わいです。

■POPUPラーメンのご紹介

「POPUPラーメン」とは全国各地の人気ラーメン店のリレーイベント店舗「RAMEN WALKING」の出店店舗です。「POPUPラーメン」ではさらに厳選された各地の名店が出店します。皆様にご満足いただけること間違いなし。定期的に入れ替わるため、食べ逃ししないようにお願いいたします。

「RAMEN WALKING」とはラーメンデータバンク大崎裕史会長監修のもと、地方有名店や隠れた名店など、「今」注目するラーメン店が一定期間だけ出店いたします。定期的に入れ替わり“旬”なラーメンが食べられるリレー方式なので、毎回ご来店いただいても感動と驚きが見つかるはずです！その地域に行かなくても食べられる食べ歩き企画です。

【出店概要】

名称 ：POPUPラーメン

出店日程：第10弾「らぁめん登里勝」は2026年2月1日（日）～2026年5月31日（日）

出店予定 第11弾は6月1日から出店します。

営業時間：11:00～23:00 無休

所 在 地：東京都中央区八重洲二丁目北地区

メニュー：下記メニューをご参照ください（すべて税込）

淡麗塩らぁめん ９８０円

淡麗塩らぁめん 味玉入り １１３０円

淡麗塩らぁめん スペシャル １３８０円

醤油 ９８０円

醤油 味玉入り １１３０円

醤油 スペシャル １３８０円

濃厚背脂醤油 ９８０円

濃厚背脂醤油 味玉入り １１３０円

濃厚背脂醤油 スペシャル １３８０円

大はまぐり塩らぁめん １３８０円

大はまぐり醤油らぁめん １３８０円

他、ご飯ものとサイドメニューとトッピング各種

公式ホームページ：https://popupramen.com/

店舗X（旧Twitter）：https://twitter.com/popup_ramen

店舗Instagram：https://www.instagram.com/popup_ramen/

店舗LINE

