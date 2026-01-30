「Ethereum Shift 2026」第二弾登壇ゲストおよびセッション内容公開ならびにメディアパートナー追加決定のお知らせ

株式会社TORICO

株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎、以下「当社」）は、Web３に関するメディア事業・イベント事業を展開する株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役：各務貴仁、以下「CoinPost」）と共催で開催するオンラインイベント「Ethereum Shift 2026」に関し、第二弾登壇ゲストおよび当該ゲストが登壇するセッション内容を公開するとともに、既存のメディアパートナーに加え、新たに「NADA NEWS」がメディアパートナーとして参加決定いたしましたので、お知らせいたします。

■イベント特設サイト公開について

本日公開した「Ethereum Shift 2026」イベント特設サイトでは、本イベントの開催趣旨や概要に加え、第1弾ゲストおよび当該ゲストによるセッション内容を公開しております。

イベント特設サイト：https://ethereum-shift.com/

※なお、今後の登壇ゲストおよび各セッションの詳細につきましては、段階的に特設サイト上で公開していく予定です。

■ 第二弾登壇ゲストおよびセッション内容について

本日、イベント特設サイトにて、第二弾となる登壇ゲストおよび各ゲストが登壇予定のセッション概要を公開いたしました。

第二弾登壇ゲストおよび担当セッション（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5279/table/1101_1_9e3b6ffeebefe52122da2ca89bde1214.jpg?v=202601301251 ]

※登壇者及びセッションテーマは変更となる可能性がございます

■ メディアパートナーについて

本イベントでは、これまでに参画が決定しているメディアパートナーに加え、新たに「NADA NEWS」がメディアパートナーとして参加することが決定いたしました。各メディアパートナーと連携し、本イベントで行われる議論や知見を広く発信することで、イーサリアムに関する理解促進およびエコシステムの発展に貢献してまいります。

「NADA NEWS（ナダ・ニュース）」について

NADA NEWSは、Web３およびデジタル資産に特化した国内最大級のニュースメディアです。2019年から運営したグローバルメディアCoinDesk公式日本版「CoinDesk JAPAN」を前身とし、2025年末にリブランディング。国内外のネットワークと編集部の独自取材による正確かつ中立な報道を通じ、未来を切り拓く投資家やビジネスパーソンから信頼されるメディアとして、独自のポジションを構築しています。

サイト：https://www.nadanews.com/

■事前視聴登録について

本イベントはオンライン開催となり、ご視聴にあたっては事前の視聴登録を推奨しております。イベント特設サイト内の視聴登録フォームより事前登録を行っていただくことで、開催前に視聴URLおよび当日のご案内をお送りいたします。

事前視聴登録フォーム：https://forms.gle/ZxQHwowqesywviGb8

■イベント概要

名称：Ethereum Shift 2026

開催形式：オンライン

参加費：無料

主な内容（予定）：

・イーサリアムを取り巻く最新動向および今後の展望

・企業におけるイーサリアム活用・運用の実務的論点

・株式会社TORICO イーサリアムトレジャリー事業戦略発表会

※追加登壇者、プログラムの詳細につきましては、イベント特設サイトにて順次お知らせいたします。

■主催

株式会社TORICO：https://www.torico-corp.com/

株式会社TORICO Ethereum：https://eth.torico-corp.com/

株式会社CoinPost：https://coinpost.jp/

■当リリースに関する問い合わせ先

株式会社TORICO 管理部 IR担当

メールアドレス：ir@torico-tokyo.com

IRページ：https://www.torico-corp.com/ir/