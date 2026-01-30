ZERO RISEのキャストが全員出演！初の生放送番組「ZERO RISE ON AIR」が2月2日(月)に配信決定！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」初となる生放送番組「ZERO RISE ON AIR」を2月2日(月)に配信することを決定しました。


ZERO RISE全キャストが出演！プロジェクト初の生放送番組「ZERO RISE ON AIR」



2月2日(月)21:00よりYouTube「ZERO RISEチャンネル」にてプロジェクト初となる生放送番組「ZERO RISE ON AIR」の配信が決定いたしました。



ZERO RISE全キャスト11名と一緒にZERO RISEの最新情報をお届けします。


本番組はYouTube「ZERO RISE」チャンネルにて全編無料でご視聴いただけます。


ぜひチャンネル登録をして配信開始をお待ちください。



配信リンク：https://www.youtube.com/live/Rbni2E4aggg



＜出演者＞


MC：君沢 ユウキ(ジゲン役)



笹森 裕貴(マドカ役)


福井 巴也(ダテ役)


大友 海(マーリン役)



石橋 弘毅(ブリンク役)


佐藤 たかみち(ミラクル役)


平賀 勇成(サンシャイン役)



田原 廉(ヨーク役)


真野 拓実(ウジン役)


前嶋 曜(サジン役)



川上 将大(バリスタ役)



2026年5月舞台『ZERO RISE』上演決定！



5月2日(土)～５月17日(日)に飛行船シアターにて舞台『ZERO RISE』の上演が決定。


ぜひ、劇場で、物語の幕開けを一緒に目撃してください！



舞台『ZERO RISE』概要


■公演期間


2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)


■キャスト


＜UNFIXXX＞


マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴


ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也


マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海



＜KINGS+HOOT＞


ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅


ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち


サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成



＜RumbleWing[s]＞


ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉


ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実


サジン（仁内 一左）：前嶋 曜



＜BLACKSPOT＞


バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大


UNKNOWN A：suit actor 滝山 翔太


UNKNOWN B：suit actor 優志



ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ



■スタッフ


企画・原作：ブシロード


脚本：松多 壱岱（ILCA）


演出：毛利 亘宏



■チケット最速先行


1月12日(月・祝)～2月8日(日)


受付URL：https://eplus.jp/zerorise/



ZERO RISEとは



落ちこぼれたち×バスケットボール


ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト


貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。


その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー



プロジェクトPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ



