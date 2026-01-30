ZERO RISEのキャストが全員出演！初の生放送番組「ZERO RISE ON AIR」が2月2日(月)に配信決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」初となる生放送番組「ZERO RISE ON AIR」を2月2日(月)に配信することを決定しました。

ZERO RISE全キャストが出演！プロジェクト初の生放送番組「ZERO RISE ON AIR」

2月2日(月)21:00よりYouTube「ZERO RISEチャンネル」にてプロジェクト初となる生放送番組「ZERO RISE ON AIR」の配信が決定いたしました。

ZERO RISE全キャスト11名と一緒にZERO RISEの最新情報をお届けします。

本番組はYouTube「ZERO RISE」チャンネルにて全編無料でご視聴いただけます。

配信リンク：https://www.youtube.com/live/Rbni2E4aggg

＜出演者＞

MC：君沢 ユウキ(ジゲン役)

笹森 裕貴(マドカ役)

福井 巴也(ダテ役)

大友 海(マーリン役)

石橋 弘毅(ブリンク役)

佐藤 たかみち(ミラクル役)

平賀 勇成(サンシャイン役)

田原 廉(ヨーク役)

真野 拓実(ウジン役)

前嶋 曜(サジン役)

川上 将大(バリスタ役)

2026年5月舞台『ZERO RISE』上演決定！

5月2日(土)～５月17日(日)に飛行船シアターにて舞台『ZERO RISE』の上演が決定。

ぜひ、劇場で、物語の幕開けを一緒に目撃してください！

舞台『ZERO RISE』概要

■公演期間

2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)

■キャスト

＜UNFIXXX＞

マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴

ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也

マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海

＜KINGS+HOOT＞

ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅

ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち

サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成

＜RumbleWing[s]＞

ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉

ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実

サジン（仁内 一左）：前嶋 曜

＜BLACKSPOT＞

バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大

UNKNOWN A：suit actor 滝山 翔太

UNKNOWN B：suit actor 優志

ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ

■スタッフ

企画・原作：ブシロード

脚本：松多 壱岱（ILCA）

演出：毛利 亘宏

■チケット最速先行

1月12日(月・祝)～2月8日(日)

受付URL：https://eplus.jp/zerorise/

ZERO RISEとは

落ちこぼれたち×バスケットボール

ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト

貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。

その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー

プロジェクトPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ZERO RISE project.