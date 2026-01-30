ZERO RISEのキャストが全員出演！初の生放送番組「ZERO RISE ON AIR」が2月2日(月)に配信決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」初となる生放送番組「ZERO RISE ON AIR」を2月2日(月)に配信することを決定しました。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
ZERO RISE全キャストが出演！プロジェクト初の生放送番組「ZERO RISE ON AIR」
2月2日(月)21:00よりYouTube「ZERO RISEチャンネル」にてプロジェクト初となる生放送番組「ZERO RISE ON AIR」の配信が決定いたしました。
ZERO RISE全キャスト11名と一緒にZERO RISEの最新情報をお届けします。
本番組はYouTube「ZERO RISE」チャンネルにて全編無料でご視聴いただけます。
ぜひチャンネル登録をして配信開始をお待ちください。
配信リンク：https://www.youtube.com/live/Rbni2E4aggg
＜出演者＞
MC：君沢 ユウキ(ジゲン役)
笹森 裕貴(マドカ役)
福井 巴也(ダテ役)
大友 海(マーリン役)
石橋 弘毅(ブリンク役)
佐藤 たかみち(ミラクル役)
平賀 勇成(サンシャイン役)
田原 廉(ヨーク役)
真野 拓実(ウジン役)
前嶋 曜(サジン役)
川上 将大(バリスタ役)
2026年5月舞台『ZERO RISE』上演決定！
5月2日(土)～５月17日(日)に飛行船シアターにて舞台『ZERO RISE』の上演が決定。
ぜひ、劇場で、物語の幕開けを一緒に目撃してください！
舞台『ZERO RISE』概要
■公演期間
2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)
■キャスト
＜UNFIXXX＞
マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴
ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也
マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海
＜KINGS+HOOT＞
ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅
ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち
サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成
＜RumbleWing[s]＞
ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉
ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実
サジン（仁内 一左）：前嶋 曜
＜BLACKSPOT＞
バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大
UNKNOWN A：suit actor 滝山 翔太
UNKNOWN B：suit actor 優志
ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ
■スタッフ
企画・原作：ブシロード
脚本：松多 壱岱（ILCA）
演出：毛利 亘宏
■チケット最速先行
1月12日(月・祝)～2月8日(日)
受付URL：https://eplus.jp/zerorise/
ZERO RISEとは
落ちこぼれたち×バスケットボール
ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト
貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。
その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー
プロジェクトPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)ZERO RISE project.