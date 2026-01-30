2026年3月1日（日）虎ノ門ヒルズ TOKYO NODEにて開催！「VIRTUA FIGHTER Open Championship」グローバルファイナル大会の観覧者募集を開始

株式会社セガ

株式会社セガは、2026年3月1日（日）に虎ノ門ヒルズ TOKYO NODE にて開催する、3D対戦格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズ初となる公式グローバル大会「VIRTUA FIGHTER Open Championship」グローバルファイナルについて、会場内での大会観覧の募集を開始しました。

本大会には、日本、アジア、ヨーロッパ、北米の各地域で実施されたオフライン予選およびオンライン予選を勝ち抜いた10名の選手が出場します。優勝賞金100,000米ドルと、シリーズ史上初となる“グローバルチャンピオン”の座を懸けた、最終決戦が繰り広げられます。

会場では来場者プレゼントの配布をはじめ、『バーチャファイター』関連グッズの物販や体験プレイ、来場者参加型のミニトーナメント、飲食コーナーなど、大会観覧以外にも楽しめる各種コンテンツをご用意しています。

また、決勝大会の組み合わせ抽選番組を、2月13日（金）23:00より配信予定です。こちらもぜひご注目ください。

【会場内観覧 事前登録について】

本イベントの会場内観覧は事前登録制となります。観覧を希望される方は、下記フォームよりお申込みください。応募者多数の場合は抽選にて決定します。

なお、事前登録をされていない方、または抽選に落選された方も、物販・飲食・体験プレイなど各種コンテンツは自由にお楽しみいただけます。

入力フォーム：https://forms.gle/bPJJ6UKwicfpF1Lv7

登録期間：2026年2月17日（火）23:59（JST）まで

【イベント概要】

開催日：2026年3月1日（日）

会場：TOKYO NODE HALL（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F～47F）

住所：東京都港区虎ノ門2-6-2

https://www.tokyonode.jp/access_info/

※45F アライバルホールより、エスカレーター（または「EAST エレベーター」）へお乗り換えの上お越しください。

入場料：無料

※ホール内での観覧は事前登録が必要です。

入場特典：・VFメッシュトートバック

・VFオリジナルネックストラップ

・VF歴代シリーズロゴステッカー（ランダムで2枚）

・『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』キャラ缶バッジ（ランダムで3個）

※特典のお渡しはホール内で観覧される方のみとなります。

●スケジュール

10:00 開場、物販、体験プレイコーナー、飲食コーナー開始

11:00 オープニングセレモニー

11:15 グローバルファイナル「グループステージA」

14:15 グローバルファイナル「グループステージB」

17:20 グローバルファイナル「プレーオフステージ」

18:40 表彰式

19:00 プレゼント抽選会（来場者のみ）

※試合の進行状況によりスケジュールは前後する場合がございます。

●登壇者（敬称略）

MC：ハメコ。

実況解説：組長、わさこん、ヨドリバ

コメンテーター：青木盛治（Legacy VIRTUA FIGHTER Projectプロデューサー）

サポーター：NOモーション。

●飲食コーナー

会場内には、来場者同士が交流できる飲食スペースを設置します。アルコール、ソフトドリンク、フードメニューをご用意しており、観戦の合間にご利用いただけます。また、ドリンクまたはフードを1点ご注文いただくごとに「VF歴代シリーズロゴステッカー」をランダムで1枚プレゼントします。

●物販

物販コーナーでは、アパレルブランド S◯XSOCKS（ソックスソックス）による新作コラボグッズを販売します。

●『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』体験プレイコーナー

会場内には、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の体験プレイコーナーを設置します。来場者同士の対戦や交流を楽しめるほか、時間帯によってはミニトーナメントや乱入対戦も実施予定です。どなたでもご参加いただけますので、ぜひご体験ください。

＜JUST TOURNAMENT＞

45秒1ラウンド1本勝負！ スピーディに勝負を決める、16名によるトーナメント大会です。出場希望者は開始20分前までに体験プレイコーナーまでお集まりください。抽選のうえ、出場者16名を選出します。

※大会の開催時間は後日発表します。

＜FREE KNOCK-OUT＞

ミニトーナメントを実施していない時間は、乱入対戦台として解放！ 5連勝を達成した方には、「バーチャファイター ころっと アクリルフィギュア」をプレゼントします。

■「VIRTUA FIGHTER Open Championship GLOBAL FINALS - 組合せ抽選 -」配信決定！

グローバルファイナル進出選手の組合せ抽選を、2月13日（金）23:00よりバーチャファイター公式YouTubeチャンネルにてプレミア配信します。

グローバルファイナルに進出した選手たちの対戦組合せ抽選を実施するほか、大会ルールの詳細解説や、これまで行われた各地域予選の振り返りもお届けします。

世界一の称号をかけた最終決戦を前に、注目カードが決まる重要な瞬間をぜひご覧ください。

配信日時：2026年2月13日（金）23:00 ※YouTubeプレミア配信

【配信チャンネル】

日本語：https://www.youtube.com/@virtuafighter_official_jp

英語：https://www.youtube.com/@virtuafighter_official

【出演（敬称略）】

MC：組長

ドロワー：青木盛治（Legacy VIRTUA FIGHTER Projectプロデューサー）

アシスタント：NOモーション。

【商品概要】

商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2／PC（Steam）

発売日：

PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC（Steam）：発売中（2025年10月30日（木）発売）

Nintendo Switch(TM) 2：2026年3月26日（木）発売予定

希望小売価格：

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』デジタルスタンダードエディション：2,500円（税込）

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』30thアニバーサリーエディション：6,980円（税込）

ジャンル：対戦型格闘アクション

プレイ人数：

1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/

公式X：https://x.com/vf_official

