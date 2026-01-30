本物の自然や文化にふれる、親子で体験ツアー！「フレテミーナ」を絶賛発売中！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●JR東日本グループの子育て支援サービス「HAPPY CHILD PROJECT」の取り組みの1つである「フレテミーナ」では、JR東日本とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスが次世代を担う子どもたちに向けて「鉄道の旅」と「旅を通じたさまざまな本物の体験」を提供することで、子どもたちの成長とご家族の思い出づくりを応援する取り組みを行っています。

●今回、自然とのふれあいや実体験など「フレテミーナ」でしか体験できない特別な時間をお過ごしいただける厳選コースを発売中です。

●子どもたちが本物の自然や文化をリアルに体験する旅、子どもたちの成長につながる特別な旅、子どもたちの可能性を広げる旅へ、「フレテミーナ」で出かけてみませんか。

１．発売コースの概要

雪国「只見」の本物の”冬”を体感！雪遊び「かまくら作り体験」・「雪中トレッキング」を楽しむ2日間

●鉄橋と自然が織りなす絶景路線「只見線」に乗車！

2022年に再開した会津川口駅から只見駅までの区間・約50分、美しい雪景色を車窓からお楽しみください。

●2日目は豪雪地域として知られる「只見」で本物の”冬”を体感！

宿泊施設の目の前に広がる広大な庭でスノーシュー・長靴を履いて雪中トレッキング、かまくら作り体験、ソリ・スノーチューブ体験など雪遊びをお楽しみください。



●福島県産牛60分食べ放題の夕食や昼食には自分たちでついたお餅を堪能！

自分たちでついて作るお餅は格別！地元の食材に触れ、体験をして美味しく食べてお楽しみください！

・出発日：2026年2月22日（日）1泊2日

・旅行代金：29,800円（18,800円）大人（小学生）1名様 東京駅発着

・最少催行人員：15名

季の郷 湯ら里・かまくら（イメージ）

20名限定！一般公開していない青森空港の裏側見学！ねぶた祭の体験や名物グルメ「のっけ丼」も楽しみ 青森にふれる2日間

●普段は立ち入ることのできない青森空港の裏側にご案内！

青森空港やJAL客室乗務員のお仕事紹介もいたします。空港ではどんなお仕事があるのか見て・聞いて・体験して...楽しく学びましょう！見学終了後には記念品のお渡しもございます。

●ねぶたの家 ワ・ラッセ

毎年8月に行われる伝統的な「青森ねぶた祭」について映像や展示を見学。ねぶたの山車と共に街を練り歩きお祭りを盛り上げる「ハネト」が身に着けている腰鈴を作る体験もご用意しております。完成した腰鈴を付け、ねぶた祭の実演にもご参加いただけます！

●2日目の昼食は名物グルメ のっけ丼！

市場内のお店に並ぶ青森ならではの新鮮な魚介類など自分の好きな具材を好きなだけ、ご飯の上にのせて食べる「青森のっけ丼」。具材を選ぶことからワクワク♪自分だけのオリジナル海鮮丼を作って・食べて・お楽しみください。

・出発日：2026年3月14日（土）1泊2日

・旅行代金：67,800円～69,800円（55,800円～57,800円） 大人（小学生）1名様

羽田空港発／東京駅着

・最少催行人員：10名

青森空港見学(イメージ)

新感覚XRバス「WOWRIDEいこっさ！福井号」で行く「福井県立恐竜博物館」と運転士さんになろう！本物の電車を運転体験「えちぜん鉄道」

毎回人気の親子で体験ツアー！北陸新幹線でぐっと身近になった「恐竜王国・福井県」へ！

●福井県立恐竜博物館

福井県立恐竜博物館日本を代表する恐竜化石発掘の町・勝山。

日本最大級の「福井県立恐竜博物館」では、たくさんの恐竜骨格標本や復元模型を展示！

リアルで大迫力な恐竜の姿を間近でお楽しみください！

●えちぜん鉄道 車両基地見学と運転体験

本物の電車を運転してみよう！電車を下からのぞいて見学したり、電車について学べる体験がもりだくさんです。参加記念品もお渡しいたします！

●新感覚ＸＲバス「WOWRIDE(ワウライド)いこっさ！福井号」に乗車！

福井の魅力を拡張現実（AR）・仮想現実（VR）映像で車窓に映し出し、通常の観光バスでは得られない、臨場感あふれる仮想空間を体験いただけます。

・出発日：2026年3月21日（土）1泊2日

・旅行代金：63,000円～65,000円（47,000円～53,000円） 大人（小学生）1名様 東京駅発着

42,000円～44,000円（36,000円～42,000円）大人（小学生）1名様 福井駅集合解散

・最少催行人員：15名

２．商品のお申し込み方法

ティラノロボット(イメージ) 画像提供：福井県立恐竜博物館

お申込み方法

インターネット申し込みサイト「日本の旅、鉄道の旅」をご利用ください。

フレテミーナ ブランドコンセプト

（参考）HAPPY CHILD PROJECTとは

「HAPPY CHILD PROJECT」では、首都圏を中心とした沿線に保育園を始めとする子育て支援施設の開設や親子でできるイベント開催など子育て中の家族を応援する幅広い取り組みを進めています。

詳細は「HAPPY CHILD PROJECT」Webサイト

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

