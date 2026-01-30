冷凍ストック名人シリーズ発売10周年　記念キャンペーン

正田醤油株式会社

「冷凍ストック名人」シリーズが発売10周年を迎えます。日頃よりご愛顧いただいている皆さまへ、感謝の気持ちを込めてお届けするキャンペーンや記念コンテンツを2026年1月29日より順次実施いたします。

１．X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン

公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選30名様に「冷凍ストック名人シリーズ4種セット（キーマカレーの素・タコライスの素・ボロネーゼの素・タンドリーチキンの素）」をプレゼントいたします。

【対象アカウント】

「正田醤油株式会社」公式Xアカウント（@shoda_shoyu1873）

【キャンペーン期間】

2026年2月3日（火）～2月24日（火）午前11：59

【応募方法】

１. 「正田醤油株式会社」公式Xアカウント（@shoda_shoyu1873）をフォローする。

２. キャンペーン募集投稿をリポストまたは引用リポストする。

【当選発表方法】 当選者へのダイレクトメッセージをもって発表にかえさせていただきます。

2.冷凍ストック名人10周年特別セット販売

公式通販 ヨネブンオンラインショップ

公式通販 ヨネブン楽天市場店

公式通販 ヨネブンYahoo!店 にて10周年特別セット販売

正田醤油公式通販にて１０周年を記念し、初めての方にもお気軽にお試しいただける特別価格の

限定セットを販売いたします。

第一弾： タコライスの素＆タンドリーチキンの素 セットで500円（税込・送料込）

【キャンペーン期間】 2026年2月16日（月）～3月2日（月）

第二弾：キーマカレーの素＆ボロネーゼの素 セットで500円（税込・送料込）

【キャンペーン期間】 2026年3月9日（月）～3月2３日（月）

3． Instagramリール動画で10周年記念コンテンツを配信

公式Instagramでは、10周年を記念したスペシャルリール動画を公開します。

シリーズの魅力や、日々の料理をラクにする下味冷凍テクニックなど、生活に寄り添う内容をお届けします。

【対象アカウント】

「正田醤油株式会社」公式Instagramアカウント（@shoda_shoyu1873）

【配信期間】

2026年1月29日（木）～2月4日（水）

＜冷凍ストック名人シリーズについて＞

冷凍ストック名人は、家事に育児に忙しい女性社員の「毎日のごはんをもっとラクにしたい」という声から生まれた商品です。調味液入りのチャック付き袋に、お肉を入れて揉みこみ、冷凍するだけで下味冷凍が完成。食べる直前に凍ったままフライパンで加熱すれば、家族みんなが満足のメイン料理に。冷凍ストック名人シリーズは、忙しい毎日の食卓をサポートする心強い味方です。