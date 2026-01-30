「弥生PAP社労士制度」会員数が発足3か月で500事務所を突破

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、会計事務所／社労士事務所向けパートナープログラム「弥生PAP」の社会保険労務士（以下、社労士）区分「弥生PAP社労士制度」の会員数が500事務所を突破したことをお知らせします。

「弥生PAP社労士制度」詳細： https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/sharoushi/(https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/sharoushi/)

「弥生PAP」は、会計事務所／社労士事務所を対象とした現在全国13,000会員を擁する国内最大級のパートナープログラムです。2025年10月に設立した社労士向け区分「弥生PAP社労士制度」の会員数は、設立からわずか3か月で500事務所を突破し、社労士事務所における業務効率化ニーズの高さを裏付けています。

■会員数急拡大の背景

順調なサービス拡大の背景には、社労士の実務負担を軽減する「パートナープラン」の提供とニーズの拡大が挙げられます。「弥生PAP社労士制度」は、加入することで、複数事業者の給与計算代行業務の同時実行などを行える専用の「パートナープラン」が利用可能です。これにより事務所業務を効率化・省コスト化に寄与します。

また、クラウド給与サービス「弥生給与 Next」のユーザー数拡大に伴い、顧問先事業者との円滑なデータ連携や業務効率化を求める「弥生PAP社労士制度」へのニーズが高まったことも、会員数増加の要因となっています。

■「弥生PAP社労士制度」の展開

「弥生PAP」は全国13,000会員を擁する国内最大級のパートナープログラムであり、「弥生PAP社労士制度」の開始により、その強固な基盤を社労士領域にも展開いたしました。

今後は、各事務所の顧問先をはじめとする中小規模事業者の事業支援のほか、社労士事務所の価値を高める支援を行います。 また、将来的には業界情報や弥生製品についての情報を掲載する会報誌「YAYOI LINK Journal」や、社労士事務所を探している事業者を弥生PAP会員へご紹介するサービスなどの提供を予定し、単なるツールの提供にとどまらず、社労士事務所の運営を長期的かつトータルに支援してまいります。

弥生PAPについて

2000年2月に「IPAP（Intuit Professional Advisor Program）」として発足した、弥生製品・サービスを活用して中小企業や個人事業主、起業家の発展を支援することを目的にしたパートナープログラムです。会計事務所に加え、2025年10月より新たに社会保険労務士事務所を迎え、これまで以上の中小規模事業者の事業支援拡大を進めています。

※ 2003年に「弥生PAP」に名称変更いたしました。

「弥生PAP」詳細： https://www.yayoi-kk.co.jp/pap

キャンペーン情報

新たに社労士事務所の皆さまをお迎えするにあたり、下記の条件に当てはまる事務所を対象に「弥生PAP社労士、PAP年会費初年度無償キャンペーン」 を実施しています。

■キャンペーン適用要件

弥生PAP社労士の会員資格要件がある方で下記すべてを満たす方。

- 2026年3月31日までに申込手続きが完了した方- デスクトップソフト「弥生給与」の「あんしん保守サポート契約」が有効であり、かつ入会申込時に「紹介情報・キャンペーンコード」欄にそのサービス契約IDの記載があること。

※ 「やよいの給与計算」は対象外です。

※ サービス契約ID記入漏れの場合、キャンペーンの適用ができません。必ず入力をお願いします。

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp