µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó À»ÀØºù¥öµÖÅ¹¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡× ³«ºÅ
https://www.keio-atman.co.jp/seiseki/
µþ²¦¥°¥ëー¥×¤Ç¥³¥¹¥á¤òÃæ¿´¤ËÀ¸³è»¨²ß¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢°Ê²¼ µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é 2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç µþ²¦À»ÀØºù¥öµÖ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーB´Û£²³¬¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥ÈÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¢ö
½é½ÐÅ¹¡ª¡ÖÀ÷¤ß¹þ¤ß¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹Qua¡×¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï"çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ" ¤È "¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥êー¥ßー¤µ" ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ä¿·¿©´¶¥¹¥¤ー¥Ä¡ª
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤äµþ²¦ÀþÊÁ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡¡µþ²¦À»ÀØºù¥öµÖ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーB´Û£²³¬¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È
»þ´Ö¡¡10¡§00～20¡§00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèÅ¹ÊÞ¡§µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó À»ÀØºù¥öµÖÅ¹
¾Ü¤·¤¯¤Ï µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.keio-atman.co.jp/seiseki/
µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó¤ÏÀ¸³è»¨²ßÁ´ÈÌ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÊ£¹çÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æµþ²¦±èÀþ¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¶ñ¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢Èþ¾ÑÉÊ¤ä²ÈÄíÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Öµþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó¡×¤È¡¢¥·ー¥º¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Öatman atman¡×¡¢¥³¥¹¥áÀìÌçÅ¹¡Öatman atman ¥³¥¹¥á¡×¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶ÈÂÖ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡ÖÊë¤é¤·¡¦³Ú¤·¤à¡¦¹©É×¤¹¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ¸³è»¨²ß¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£