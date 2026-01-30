株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、期間限定復刻ストーリーイベント「異世界遠足からの冒険譚」などをお知らせいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼復刻ストーリーイベント概要イベント名：「異世界遠足からの冒険譚」開催期間 ：2026年1月30日 (金) 17:00 ～ 2月13日 (金) 10:59ストーリー：処条はつみは一般人の家に生まれながら忍法に目覚め、五車学園に入学した学生対魔忍。立派な対魔忍を目指して修行に励む彼女だったが、特異な術をなかなか使いこなせずにいた。そんな彼女はある日、古文書の中にある一文を見つけて――。

▼バレンタイン特別ログインボーナス開催！開催期間 ：2026年1月31日 (土) 0:00 ～ 2月12日 (木) 23:59バレンタインを祝して、通常のログインボーナスとは別に豪華アイテムをプレゼントいたします。開催期間中、最大で7日間 対魔石やエンハンスドガチャチケットなどを獲得できるキャンペーンです。

▼期間限定一括AP消費キャンペーン開催！開催期間 ：2026年1月30日 (金) 17:00 ～ 2月13日 (金) 10:59期間中、対象クエストを利用する際に複数回分のAP（最大5回分）を一括で消費する事が可能となります。一括で消費する事でリザルト時に獲得できる報酬も任意に設定した回数分の報酬を獲得することができますので、ぜひご活用ください！※一括消費の設定を行ったとしてもクエストをプレイする必要があります。※キャンペーンを利用するには対象クエストのサブミッションを全て達成している必要があります。▼対象クエスト・復刻ストーリーイベント『異世界遠足からの冒険譚』・デイリークエスト・メインクエスト・決戦クエスト

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=spcwitkQb24

注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。▼製品概要タイトル ：対魔忍RPGプラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved.＜対応環境＞WindowsOS：Windows 11(64bit) 以上【推奨ブラウザ】Google Chrome(64bit)Microsoft Edge(Chromium版)(64bit)※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。※掲載内容は予告なく変更される場合があります。■会社概要名称 ：株式会社インフィニブレイン所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F代表 ：代表取締役 武山 英治事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売URL ：https://www.infini-brain.co.jp/