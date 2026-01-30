日本電気株式会社

NECは、経済産業省による「令和7年度ユニコーン創出支援事業『GIRAFFES JAPAN』」の一環として、関東経済産業局が開催する女性起業家と支援者のマッチングイベント「ビジネスプラン発表会 RED TOKYO」へ協賛します。本イベントは、女性の想いをビジネスプランとして具現化し、その実現を起業家と支援者のマッチングによって後押しするものです。

NECはオープンイノベーション推進におけるキーメッセージとして、「仕掛けよう、未来。」を掲げ、未来の共創と新たな価値創造を目指しています。本協賛を通じ、女性起業家の育成と事業成長を力強く支援し、多様な視点によるイノベーション創出を加速していきます。

背景

日本のスタートアップエコシステムにおいて女性起業家の割合は未だ低い水準にとどまっており、資金調達や人的ネットワーク構築への対応が喫緊の課題となっています。NECはインクルージョン＆ダイバーシティ（I&D）を経営戦略の重要要素と位置づけ、革新的（ディスラプティブ）なイノベーションの源泉である多様性の推進と加速に取り組んでおり、女性リーダーが能力を最大限に発揮できる環境の整備を進めています。

取り組み

NECはサポーター賞として、以下の支援を提供します。

- 女性リーダー向けメンタリング・ネットワークの構築：NECの女性新規事業開発人材による個別メンタリングを実施。女性起業家が直面しやすい課題への知見を共有します。- ロールモデルの可視化と発信：「RED TOKYO」に参画する女性起業家とNECの協業事例を積極的に発信。次世代の女性たちが起業を志すためのロールモデルを提示し、社会全体の意識変革につなげます。- 「NEC X - JAPAN Edition -」による起業家支援：NECが保有するアセットを最大限に活用し、起業家とともに革新的（ディスラプティブ）な事業創造を目指すスタートアップスタジオ「NEC X - JAPAN Edition -」を活用した起業家支援を行います。 https://jpn.nec.com/innovation/necx-je/今後について

本支援を通じ、参加起業家の事業フェーズに応じた伴走支援を継続的に実施し、成果の社会実装を推進していきます。

以上

＜ビジネスプラン発表会 RED TOKYO＞

https://giraffes.go.jp/red/tokyo/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

NEC ビジネスイノベーション統括部

Email：contact@noi.jp.nec.com