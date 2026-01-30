Amazon専門のアカウント無料診断サービス 「Amazon Account Dock」を開始

株式会社AZ

株式会社AZ(本社：大阪市中央区本町、代表取締役：藤堂 高義、以下「当社」)は、

Amazonでの売上最大化を目指す事業者向けに、Amazon専門のアカウント無料診断サービス「Amazon Account Dock」を2026年2月より開始いたします。

▼ サービスページ

【無料】Amazon専門のアカウント診断 「Amazon Account Dock」

https://azkk.co.jp/amazon_checkup(https://azkk.co.jp/amazon_checkup/?utm_source=pr_press&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=ecads_202602)

■ サービス開始の背景

Amazon市場は年々競争が激化しており、

- 広告費が上がっているが、成果が伸びない- 商品ページを改善しても、正解が分からない- 社内運用のため、第三者視点のチェックが入っていない

といった悩みを抱える事業者が増えています。

特に近年は、広告運用・SEO・商品ページ・在庫・ブランド施策が複雑に絡み合うため、

「どこに課題があり、何から手を付けるべきか分からない」という声が多く聞かれます。

そこで当社は、Amazon運用に特化した専門知見を活かし、アカウント全体を俯瞰的に診断する無料サービスとして「Amazon Account Dock」をリリースいたしました。

■ 「Amazon Account Dock」とは

「Amazon Account Dock」は、Amazon専門のコンサルタントが、アカウントを多角的にチェックし、課題と改善余地を整理する無料診断サービスです。

以下のような観点から、現状を分析します。

- 商品ページ（タイトル・画像・訴求・SEO観点）- 広告運用状況（構造・配信設計・無駄の有無）- カテゴリ・競合との相対比較- 売上拡大を阻害しているボトルネックの特定

単なる数値の指摘に留まらず、「なぜ伸びないのか」「次に何をすべきか」までを整理してフィードバックする点が特徴です。

■ 本サービスの特長

Amazon専門コンサルタントによる“実務視点”の診断

「Amazon Account Dock」では、Amazon運用に特化したコンサルタントが、実際の運用現場で培ったノウハウをもとに実務者目線での診断を行います。

広告・商品ページ・市場環境を横断した“立体的な分析”

Amazonでは、広告・SEO・商品ページ・競合状況は相互に影響し合う要素です。

本サービスでは、「広告だけ」「ページだけ」といった部分最適ではなく、広告構造と商品ページ訴求の整合性検索結果・カテゴリ内での競争ポジション売上を伸ばす上でのボトルネックを横断的に整理し、全体最適の観点から課題を抽出します。

数値の指摘だけで終わらない「次の打ち手」まで提示

多くの診断サービスは、「ここが弱い」「数値が低い」という現状指摘のみで終わりがちです。

「Amazon Account Dock」では、優先度の高い改善ポイントや今すぐ着手できる施策、中長期で取り組むべき方向性を整理し、「次に何をすればよいか」が分かる形でフィードバックします。

■ こんな事業者様におすすめ

- Amazonの売上が頭打ちになっている- 広告費対効果に不安を感じている- 自社運用が正しいのか客観的に確認したい- 将来的に外部支援も検討しているが、まずは課題整理をしたい

詳しくは、当社サイト内「Amazon専門のアカウント診断 「Amazon Account Dock」」をご覧ください。

詳細を見る :https://azkk.co.jp/amazon_checkup/?utm_source=pr_press&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=ecads_202602

■会社概要

会社名 ： 株式会社AZ

代表者 ： 代表取締役 藤堂 高義

設立 ： 2004年7月6日

所在地 ： 〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7

メットライフ本町スクエア(旧丸紅ビル)16階

サイトURL： https://azkk.co.jp/(https://azkk.co.jp/?utm_source=pr_press&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=ecads_202602)