多職種の単価が上昇中！　IT案件市況動向レポート2025年12月版を公開

株式会社アイデンティティー

　ITフリーランスエンジニアの案件・求人サイト「テクフリ」（https://freelance.techcareer.jp/）を運営する株式会社アイデンティティー（東京都港区、代表取締役：今野 力、以下「当社」）は、テクフリのデータベースをもとに2025年12月における案件の市況感を調査しました。より詳しい結果については、お問い合わせから資料請求が可能です。



・調査概要



・調査対象：「テクフリ」に登録された全人材 / 案件および、その他当社が保有する案件 / 人材データ


・対象数　：人材40,000名以上 / 案件30,000件以上


・対象期間：2008年8月8日～2025年12月31日



≪利用条件≫


1 情報の出典元として、株式会社アイデンティティーの名前を明記してください。


2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。


テクフリ：https://freelance.techcareer.jp/




・調査結果サマリー



[案件数]


12月の新規案件数は、11月の新規案件数と比べて14.6%増加しました。



[職種別案件数]


12月は11月新規案件と累計案件にはランクインしていない「ネットワークエンジニア」がランクインしました。


また、インフラエンジニアの案件数が11月と比べて1.5倍増えております。



[職種別平均単価]


12月は7位以上が100万円以上の単価となっており、多くの職種での高単価化が進んでおります。


また、新たに「データ基盤エンジニア」がランクインしております。




調査1：案件数




12月の新規案件数は、11月の新規案件数と比べて14.6%増加しました。




調査2：職種別案件数




12月は11月新規案件と累計案件にはランクインしていない「ネットワークエンジニア」がランクインしました。


また、インフラエンジニアの案件数が11月と比べて1.5倍増えております。




調査3：職種別平均単価




12月は7位以上が100万円以上の単価となっており、多くの職種での高単価化が進んでおります。


また、新たに「データ基盤エンジニア」がランクインしております。




　11月度と比較した12月度のデータや、テクフリ全体のデータなど、より詳細なレポートは下記URLよりダウンロードいただけます。案件の市況感を知りたい方や、キャリアアップのために情報収集をしたい方は、ぜひダウンロードくださいませ。




・「techcareerシリーズ」について



高度IT人材を対象に仕事・案件紹介サービスを展開。


「エンジニアファースト」なサービスを提供することを目標に、仕事・案件紹介のみならず、キャリアの参考になる情報メディアやイベントも拡大中。


高度IT人材のキャリアアップ、バリューアップ、ライフアップにつながるサービス群を提供しています。



テクフリ：[ https://freelance.techcareer.jp/ ]


フリーランスのエンジニアやクリエイターのためのIT/Web業界に特化した求人・案件情報サイト




テックキャリア マガジン：[ https://magazine.techcareer.jp/ ]


エンジニア、クリエイター向けに様々なコンテンツを発信しキャリアのサポートをするWebメディア


国内だけでなく海外の最新IT技術や転職情報もいち早く翻訳し、グローバルな視点で発信



ITフリーランスコンソーシアム：[ https://itfreelance.jp/ ]


ITフリーランスが安心・安定して働ける環境づくりのため、大手企業とコンソーシアムで独自の福利厚生サービスを提供




・会社情報



社名 ：株式会社アイデンティティー


代表者取締役 ：今野 力


会社HP ：https://id-entity.jp/


所在地 ：東京都港区赤坂一丁目8-1 赤坂インターシティAIR 31階


事業内容 ：ITエンジニアプラットフォーム事業


AIソリューション事業


資本金 ：100,000,000円　※2025年2月28日時点




・本件に関するお問い合わせ先



株式会社アイデンティティー　インサイドセールス課　広報担当


Mail ：is@id-entity.jp


※お問い合わせの際、恐れ入りますが「プレスリリースについて」とお伝えください。