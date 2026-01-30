多職種の単価が上昇中！　IT案件市況動向レポート2025年12月版を公開

株式会社アイデンティティー

ITフリーランスエンジニアの案件・求人サイト「テクフリ」（https://freelance.techcareer.jp/）を運営する株式会社アイデンティティー（東京都港区、代表取締役：今野 力、以下「当社」）は、テクフリのデータベースをもとに2025年12月における案件の市況感を調査しました。より詳しい結果については、お問い合わせから資料請求が可能です。

本調査詳細のダウンロードはこちら：

https://account.techcareer.jp/materials/128/inquiries/new

その他レポートはこちら：

https://account.techcareer.jp/materials

・調査概要

・調査対象：「テクフリ」に登録された全人材 / 案件および、その他当社が保有する案件 / 人材データ

・対象数 ：人材40,000名以上 / 案件30,000件以上

・対象期間：2008年8月8日～2025年12月31日

≪利用条件≫

1 情報の出典元として、株式会社アイデンティティーの名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

テクフリ：https://freelance.techcareer.jp/



・調査結果サマリー

[案件数]

12月の新規案件数は、11月の新規案件数と比べて14.6%増加しました。

[職種別案件数]

12月は11月新規案件と累計案件にはランクインしていない「ネットワークエンジニア」がランクインしました。

また、インフラエンジニアの案件数が11月と比べて1.5倍増えております。

[職種別平均単価]

12月は7位以上が100万円以上の単価となっており、多くの職種での高単価化が進んでおります。

また、新たに「データ基盤エンジニア」がランクインしております。

11月度と比較した12月度のデータや、テクフリ全体のデータなど、より詳細なレポートは下記URLよりダウンロードいただけます。案件の市況感を知りたい方や、キャリアアップのために情報収集をしたい方は、ぜひダウンロードくださいませ。

・「techcareerシリーズ」について

高度IT人材を対象に仕事・案件紹介サービスを展開。

「エンジニアファースト」なサービスを提供することを目標に、仕事・案件紹介のみならず、キャリアの参考になる情報メディアやイベントも拡大中。

高度IT人材のキャリアアップ、バリューアップ、ライフアップにつながるサービス群を提供しています。

テクフリ：[ https://freelance.techcareer.jp/ ]

フリーランスのエンジニアやクリエイターのためのIT/Web業界に特化した求人・案件情報サイト

テックキャリア マガジン：[ https://magazine.techcareer.jp/ ]

エンジニア、クリエイター向けに様々なコンテンツを発信しキャリアのサポートをするWebメディア

国内だけでなく海外の最新IT技術や転職情報もいち早く翻訳し、グローバルな視点で発信

ITフリーランスコンソーシアム：[ https://itfreelance.jp/ ]

ITフリーランスが安心・安定して働ける環境づくりのため、大手企業とコンソーシアムで独自の福利厚生サービスを提供



・会社情報

社名 ：株式会社アイデンティティー

代表者取締役 ：今野 力

会社HP ：https://id-entity.jp/

所在地 ：東京都港区赤坂一丁目8-1 赤坂インターシティAIR 31階

事業内容 ：ITエンジニアプラットフォーム事業

AIソリューション事業

資本金 ：100,000,000円 ※2025年2月28日時点

・本件に関するお問い合わせ先

株式会社アイデンティティー インサイドセールス課 広報担当

Mail ：is@id-entity.jp

※お問い合わせの際、恐れ入りますが「プレスリリースについて」とお伝えください。