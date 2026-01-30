1,090名の調査で明らかになる「デジタルテストへの高い期待と技術的不安」の実態。IDEATECH、デジタルテスト推進協会発行「デジタルテスト白書2025」の調査・デザインを支援
ソートリーダーシップを生み出す白書コンテンツ「ハクピー(R)︎」を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）が調査企画・設計および誌面デザインを担当した『デジタルテスト白書2025』（一般社団法人デジタルテスト推進協会発行）が公開されました。
IDEATECHは、デジタルテスト推進協会（DiTA）が持つ試験デジタル化領域の専門性を、調査データに裏付けられた白書として形にするため、調査設計・分析から誌面デザインまでを一貫して担当しました。独自データと客観的な分析に基づくコンテンツを通じて、デジタルテスト市場におけるソートリーダーシップの確立を支援しています。
- 過去3年間に資格・検定試験を受験した経験者1,090名に対し調査を実施。デジタルテストに対する認知・期待・不安要素を定量的に比較可能な形へと整理
- 白書としての視認性・可読性を確保するため、見出し設計・余白・図表レイアウトを含む誌面デザインを制作
■白書情報｜デジタルテスト白書2025
試験業界全体のデジタル化が加速する中、多くの試験主催団体がCBT（Computer Based Testing）への移行を検討しています。一方で、受験者が本当に求める試験サービスとは何か、デジタル化によって何が解決され、どのような課題が残るのかについては、客観的データに基づく検証が求められていました。
本白書は、資格試験受験者1,090名への調査結果をもとに、デジタルテストに対する認知度・期待・不安要素を整理するとともに、国内外のデジタルテスト動向やAI技術の活用事例を体系的にまとめています。
【主な調査結果】
- デジタルテスト認知度：84.2%（「内容や仕組みを理解している」59.6%、「名前だけ知っている」24.6%）
- デジタルテスト経験者の満足度：90.3%
- 自宅受験への利用意向：83.8%
- 随時受験希望：54.4%（一斉受験希望30.2%を上回る）
- 最も期待すること：「会場の自由度」50.2%、「試験日程の柔軟性」44.1%
- 最も不安なこと：「操作ミスによる失点」54.4%、「通信トラブルや機器不良」44.6%
白書名：デジタルテスト白書2025
発行：一般社団法人デジタルテスト推進協会（DiTA）
形式：PDF／139ページ
白書紹介ページ： https://dita.or.jp/Digital_Testing_White_Paper(https://dita.or.jp/Digital_Testing_White_Paper)
■協会概要
一般社団法人デジタルテスト推進協会
- 名称：一般社団法人デジタルテスト推進協会
- 略称：DiTA（ディータ）
- 英語表記：Digital Testing Association
- 所在地：東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル
- 理事長：佐藤 信也（株式会社イー・コミュニケーションズ 代表取締役）
- 提携機関：Asia-ATP Japan SIG
(The Asia Division of The Association of Test Publishers - Japan Special Interest Group)
■会社概要
株式会社IDEATECH
会社名 ：株式会社IDEATECH
代表者 ：代表取締役社長 石川友夫
所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階
設立日 ：2010年2月
事業内容：１.IDEAコンテンツ事業
・リサーチマーケティング「リサピー(R)︎」サービス
・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」サービス
・アニバーサリーマーケティング「アニピー(R)︎」サービス
・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」サービス
２.IDEAマーケティング事業
３.IDEAデザイン事業
４.IDEAセールス事業
５.PR戦略コンサルティングサービス
URL ：https://ideatech.jp(https://ideatech.jp)