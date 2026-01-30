カプセルトイ専門店「＃C-pla」の運営などアミューズメント事業を展開する株式会社トーシン(本社：北海道帯広市、代表取締役：宮本 達也)は、2026年2月4日(水)より「雪ミク(初音ミク)」のフェスティバル「SNOW MIKU 2026」とコラボし、北海道店舗限定にて2026年デザインSNOW MIKUの限定商品の先行発売や、雪ミクのデザインがあしらわれたノベルティ配布などを行います。





画像1









■「SNOW MIKU 2026」とは■

「雪ミク(初音ミク)」が北海道を応援するフェスティバルです。

「初音ミク」を企画・開発したクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が北海道札幌市にあることから、2010年より毎年北海道で開催しており、今年で開催17周年を迎えます。

今年のSNOW MIKUのテーマは「しあわせパティスリー」。北海道の美味しいスイーツと雪ミクらしさがたっぷり詰め込まれたかわいらしいデザインです。





「＃C-pla」を運営する株式会社トーシンも同じく北海道帯広市に本社を置き、同じく北海道を応援する企業として、毎年「SNOW MIKU」とコラボレーションした企画を開催しております。









【＃C-pla『雪ミクコラボキャンペーン』開催概要】





画像2









［開催日時］2026年2月4日(水)～3月31日(火)





《限定商品》





画像3









＃C-pla限定 SNOW MIKU 2026ラバーキーチェーン

全6種/1回400円

［＃C-pla限定カプセルトイ先行発売店舗］





＜＃C-pla＞

イオンモール札幌発寒店/イオンモール旭川駅前店/イオンモール釧路昭和店/イオン帯広店/イオンモール札幌苗穂店/イオン千歳店/サンピアザ新さっぽろ店/イオン北見店/イオン釧路店/狸小路2丁目店/狸小路4丁目店/アリオ札幌店/札幌PARCO店/イオン上磯店/イオンモール旭川西店/狸小路5丁目北店/イオン静内店/CiiNACiiNA屯田店/東武サウスヒルズ店/CiiNACiiNA福住店/フレスポスズランプラザ店/CiiNACiiNA琴似店/東武イーストモール端野店/メガセンタートライアル旭川店/アモール旭川店/西條稚内店/イオン名寄店





＜＃C-pla mini＞

ザ・ビッグ イーストモール店/ザ・ビッグ岩見沢店/マックスバリュ恵庭店/マックスバリュ手宮店/マックスバリュ北広島店/マックスバリュ留萌店/マックスバリュ栗山店/マックスバリュ滝川店/ラッキー星置店/マックスバリュ沼ノ端店/マックスバリュ登別店/マックスバリュ稲田店/コクミン狸小路3丁目店/東光ストア北栄店/マックスバリュ富川店/イオン登別店/未来屋江別野幌店/帯広駅店/マックスバリュ新道店/シティもんべつ店/東光ストア プロム山鼻店/マックスバリュ北32条店/コープさっぽろ いしかり店/マックスバリュ深川店/マックスバリュ澄川店/東光ストア北広島店/マックスバリュ中札内店









《ノベルティ》





画像4









SNOW MIKUオリジナルホログラムステッカー

［配布条件］

対象商品4個ご購入のお客様

※対象商品の空カプセルを#C-plaスタッフにご提示ください。

ノベルティ配布は無人店舗、半無人店舗では行っておりません。配布対象店舗は下記をご覧ください。





［ノベルティプレゼント実施店舗］

イオンモール札幌発寒店 / イオンモール旭川駅前店 / イオンモール釧路昭和店 / イオン帯広店 / イオンモール札幌苗穂店 / イオン千歳店 / サンピアザ新さっぽろ店 / イオン北見店 / イオン釧路店 / 狸小路2丁目店 / 狸小路4丁目店 / アリオ札幌店 / 札幌PARCO店 / イオン上磯店 / イオンモール旭川西店 / 狸小路5丁目北店 / イオン静内店 / CiiNACiiNA屯田店 / 東武サウスヒルズ店 / CiiNACiiNA福住店 / フレスポスズランプラザ店 / CiiNACiiNA琴似店 / 東武イーストモール端野店









また、期間中は「ミクナビ」アプリを使ってチェックポイントにチェックインするデジタルスタンプラリーを開催しています。

札幌狸小路商店街内にある#C-pla対象店舗でチェックインしてイベントをお楽しみください。





画像5





《＃C-pla チェックイン会場》

・＃C-pla+ 狸小路2丁目店

・＃C-pla 狸小路4丁目店

・＃C-pla 狸小路5丁目北店





詳しくはSNOW MIKU公式サイト( https://snowmiku.com/2026/ )をご覧ください。





※対象商品/ノベルティはなくなり次第終了となりますのでご注意ください。





また、北海道以外の店舗に関しては2026年2月12日(木)からの発売を予定しております。

上記対象店舗以外ではノベルティ配布を行っておりませんのでご注意ください。









【会社概要】

社名 ： 株式会社トーシン

本社所在地 ： 北海道帯広市西6条南40丁目3番3号

代表者 ： 代表取締役 宮本 達也

資本金 ： 40,000,000円

事業内容 ： カプセルトイ専門店の運営、

カプセルトイベンディングマシンレンタルによる、

カプセルトイマシン、ミニカー等の販売、

カード自動販売機によるトレーディングカードの販売

アミューズメントマシンレンタル及び販売、

プリ機(写真シール機)レンタル、

アミューズメントコーナー運営、

各種イベントへの玩具自動販売機、ゲーム機のレンタル、

イベントレンタル及び運営

＃C-pla URL ： https://toshin.jpn.com/cpla/

トーシン URL ： https://toshin.jpn.com