2026年シーズンにタビオスポーツが広島東洋カープ・小園海斗選手、北海道日本ハムファイターズ・北山亘基選手とアドバイザリー契約を締結！

タビオ株式会社

「靴下屋」「Tabio」「TabioMEN」などの靴下専門店を運営・展開するタビオ株式会社(大阪市浪速区、代表取締役社長:越智勝寛)は、広島東洋カープ・小園海斗選手、北海道日本ハムファイターズ・北山亘基選手のプロ野球選手2名とアドバイザリーを契約しましたのでお知らせします。本契約は当社のベースボールシリーズを着用頂いている両選手から使用感や改善点に関するフィードバックを得ることを目的としています。2025年シーズンには、類まれな打撃センスでセ・リーグの首位打者のタイトルと最高出塁率との「打撃二冠」を達成した小園選手、キャリアハイとなる4度の完投と防御率1.63をマークしリーグ2位の好成績を残した北山選手。タビオスポーツはプロ野球のセパ両リーグを代表する選手の足元、パフォーマンスを全力で応援していくと共に全ての野球選手のパフォーマンスを一段上へ引き上げていく所存です。契約期間は、2026年1月1日から12月31日までの1年間となります。

■タビオベースボールボールシリーズについて

靴下専業メーカーである当社が、ランニングやフットボールで培った技術を野球特有の激しい動きとニーズに合わせて開発した「野球に特化した究極のギア」であることが最大の特徴です。打撃、守備、走塁、投球...全てのプレーは一瞬の踏み込みで勝負を決する。その一瞬を決めるために、選手の声に耳を傾け細部まで妥協なく設計されたのが「タビオベースボールソックス」。踏み込む力がパフォーマンスを瞬時に変えます。

進化し続ける野球の世界。トレーニングや戦術が進化するように、ソックスも単なる消耗品でなく「ギア」へと進化すべきと考えました。耐久性、グリップ力、フィット感といった機能性、プレー中の快適さも徹底的に見直しました。靴下専業企業が提案する「五本指“ギア”ソックス」は全ての野球選手のパフォーマンスを一段上へ引き上げる、勝利のための一足です。

■ベースボールのためだけに作られた最強ソックス

https://tabio.com/jp/baseball_lp/

■タビオスポーツとは

靴下専業企業が展開するスポーツ専用のソックスブランドです。

世界中のアスリートの足元を世界最高水準であるメイドインジャパンの品質と技術で

サポートしたいという思いから、2006年にスタートしました。

現在ランニング専用ソックス「レーシングランシリーズ」を中心に、フットボール、ゴルフ、野球、バスケットボールと各競技に特化した専門性の高い商品を展開しています。

■選手からのコメント

<広島東洋カープ・小園海斗選手>

野球用品は数多くのアイテムがありますが、その中でもソックスはこだわりたいアイテムの一つです。年間143試合、いかに高いパフォーマンスを維持できるかが重要な為、練習と試合でソックスの使い分けをしています。

練習では疲れを残したくない為、足裏のクッション性とふくらはぎの着圧を感じられる足袋型タイプを着用し、試合では地面を掴みグリップ力を高めて、最大限のパフォーマンスが発揮できる五本指タイプを着用しています。

高いパフォーマンスが発揮でき、コンディション維持にも貢献してくれている、なくてはならないアイテムだと感じています。

<北海道日本ハムファイターズ・北山亘基選手>

学生時代からタビオスポーツのソックスにはお世話になっており、

現在はベースボール五本指ソックスを着用しています。

足裏のすべり止めによりスパイクの中でソックスがずれない点と、

程よいホールド感、素足感覚の履き心地が気に入っています。

耐久性も非常に高く、コストパフォーマンスを気にされる方にもお勧めできます。

ぜひみなさん一度手に取って履いてみてください。

■タビオ株式会社(東証スタンダード市場・証券コード:2668)

タビオ株式会社は1968年の創業以来、50年以上にわたって「靴下をはいていることを忘れてしまうような“第2の皮膚”」をめざし、追求してまいりました。繊細なはき心地の靴下をつくるために、商品は、長年の経験と技術を積んだ日本の職人たちが一つひとつ丁寧に編み立てています。現在では日本全国で、「靴下屋」「Tabio」「Tabio MEN」などの靴下専門店を232店舗（2025年12月末時点）展開しています。

また、「Tabio」名の店舗をパリ、ロンドンなどにも展開中で、Made in Japanのはき心地とデザイン性は、海外でも高い評価を得ています。