595名の学生の学びの集大成となる「2025年度 東北芸術工科大学 卒業／修了研究・制作展」を6日間にわたり開催
東北芸術工科大学(山形市上桜田／学長 中山 ダイスケ)は、今年で30回目となる「2025年度 東北芸術工科大学 卒業／修了研究・制作展(以下、卒展と略)」を開催します。今年度卒業する学部生(2学部16学科・コース)、大学院・修了生あわせて595名の学生たちが、学びの集大成として個性あふれる作品や研究を発表します。
開催時間は全日程10：00～18：00で、予約不要でどなたでも全展示をご覧いただけます。今年度の卒業生・修了生たちが、山形での学生生活で学んだ成果を、是非会場でご覧ください。
今年度のメインビジュアルの一つ
■ 2025年度「東北芸術工科大学 卒業／修了研究・制作展」
会 期 ： 2026年2月7日(土)～12日(木) 10：00～18：00
予約不要・入場無料／会期中無休
会 場 ： 東北芸術工科大学キャンパス(山形市上桜田3-4-5)
Webサイト： https://www.tuad.ac.jp/sotsuten/
■「作品を買える」一部作品をオンラインショップにて販売
本学では、作品の売買の過程までを教育活動の一つと捉えています。学生にとって「作品」と「社会」をつなぐ大切な接触点として、作品販売の機会を多く設けています。
この卒展でも、一部の作品を購入できるオンラインショップを開設し、学生が制作した作品をどなたでも気軽に鑑賞し、購入することができます。
卒展Webサイト内で、2月6日(金)昼12時より販売サイトのリンクを公開します。
■会期中の主なイベント
※詳細はwebサイトに掲載しています。イベントの取材を希望される場合は別途お問い合わせください。
【2/7(土)】
●文化財保存修復学科 寒糊炊き
10：30-11：30、13：30-14：30
文化財保存修復研究センター遺物処理室前
●美術科 受賞者トークショー
13：00-14：00
芸術実習棟 洋画展示会場
●建築・環境デザイン学科 OB・OGレビュー＆アワード
14：30-16：00
デザイン工学実習棟A 展示会場
ゲスト：卒業生
【2/8(日)】
●コミュニティデザイン学科 トークイベント
11：00-12：00
デザイン工学実習棟A 展示会場
ゲスト：卒業生
●企画構想学科 トークショー 星たちの対話「受賞者の想い」
13：00-13：30、15：00-15：30
本館7F THE TOP
【2/9(月)】
●美術科工芸コース 公開講評会
10：00-12：30
アトリエ棟 展示会場
ゲスト：唐澤 昌宏(国立工芸館館長)
●映像学科 ギャラリートーク
13：00-15：00
デザイン工学実習棟B 展示会場
●文芸学科 公開講評会
13：00-15：30
オンライン：Zoom
ゲスト ：岩本 太一(河出書房新社編集部)
●美術科総合美術コース 公開講評会
14：00-15：00
アトリエ棟 展示会場
ゲスト：大政 愛(はじまりの美術館学芸員)
●美術科洋画コース 公開講評会
14：00-16：00
芸術実習棟 洋画展示会場
ゲスト：土方 明司(川崎市岡本太郎美術館館長)、
沓名 美和(現代美術・東アジア美術専門家)
●美術科彫刻コース 公開講評会
14：00-16：00
アトリエ棟 展示会場
ゲスト：森 啓輔(千葉市美術館学芸員)
●美術科版画コース 公開講評会
14：00-16：50
アトリエ棟 展示会場
ゲスト：馬場 知子(本学非常勤講師)
【2/10(火)】
●プロダクトデザイン学科 受賞者インタビュー
14：00-15：00
体育館
【2/11(水)】
●美術科日本画コース ピックアップ講評会
14：00-15：30
芸術実習棟 日本画展示会場
ゲスト：谷保 玲奈(日本画家)
【2/12(木)】
●美術科テキスタイルコース 公開講評会
14：00-16：00
アトリエ棟 展示会場
ゲスト：眞田 岳彦(本学客員教授)
昨年度の展示の様子
昨年度の展示の様子
