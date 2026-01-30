東北芸術工科大学(山形市上桜田／学長 中山 ダイスケ)は、今年で30回目となる「2025年度 東北芸術工科大学 卒業／修了研究・制作展(以下、卒展と略)」を開催します。今年度卒業する学部生(2学部16学科・コース)、大学院・修了生あわせて595名の学生たちが、学びの集大成として個性あふれる作品や研究を発表します。

開催時間は全日程10：00～18：00で、予約不要でどなたでも全展示をご覧いただけます。今年度の卒業生・修了生たちが、山形での学生生活で学んだ成果を、是非会場でご覧ください。





今年度のメインビジュアルの一つ





■ 2025年度「東北芸術工科大学 卒業／修了研究・制作展」

会 期 ： 2026年2月7日(土)～12日(木) 10：00～18：00

予約不要・入場無料／会期中無休

会 場 ： 東北芸術工科大学キャンパス(山形市上桜田3-4-5)

Webサイト： https://www.tuad.ac.jp/sotsuten/









■「作品を買える」一部作品をオンラインショップにて販売

本学では、作品の売買の過程までを教育活動の一つと捉えています。学生にとって「作品」と「社会」をつなぐ大切な接触点として、作品販売の機会を多く設けています。

この卒展でも、一部の作品を購入できるオンラインショップを開設し、学生が制作した作品をどなたでも気軽に鑑賞し、購入することができます。

卒展Webサイト内で、2月6日(金)昼12時より販売サイトのリンクを公開します。









■会期中の主なイベント

※詳細はwebサイトに掲載しています。イベントの取材を希望される場合は別途お問い合わせください。





【2/7(土)】

●文化財保存修復学科 寒糊炊き

10：30-11：30、13：30-14：30

文化財保存修復研究センター遺物処理室前





●美術科 受賞者トークショー

13：00-14：00

芸術実習棟 洋画展示会場





●建築・環境デザイン学科 OB・OGレビュー＆アワード

14：30-16：00

デザイン工学実習棟A 展示会場

ゲスト：卒業生









【2/8(日)】

●コミュニティデザイン学科 トークイベント

11：00-12：00

デザイン工学実習棟A 展示会場

ゲスト：卒業生





●企画構想学科 トークショー 星たちの対話「受賞者の想い」

13：00-13：30、15：00-15：30

本館7F THE TOP









【2/9(月)】

●美術科工芸コース 公開講評会

10：00-12：30

アトリエ棟 展示会場

ゲスト：唐澤 昌宏(国立工芸館館長)





●映像学科 ギャラリートーク

13：00-15：00

デザイン工学実習棟B 展示会場





●文芸学科 公開講評会

13：00-15：30

オンライン：Zoom

ゲスト ：岩本 太一(河出書房新社編集部)





●美術科総合美術コース 公開講評会

14：00-15：00

アトリエ棟 展示会場

ゲスト：大政 愛(はじまりの美術館学芸員)





●美術科洋画コース 公開講評会

14：00-16：00

芸術実習棟 洋画展示会場

ゲスト：土方 明司(川崎市岡本太郎美術館館長)、

沓名 美和(現代美術・東アジア美術専門家)





●美術科彫刻コース 公開講評会

14：00-16：00

アトリエ棟 展示会場

ゲスト：森 啓輔(千葉市美術館学芸員)





●美術科版画コース 公開講評会

14：00-16：50

アトリエ棟 展示会場

ゲスト：馬場 知子(本学非常勤講師)









【2/10(火)】

●プロダクトデザイン学科 受賞者インタビュー

14：00-15：00

体育館









【2/11(水)】

●美術科日本画コース ピックアップ講評会

14：00-15：30

芸術実習棟 日本画展示会場

ゲスト：谷保 玲奈(日本画家)









【2/12(木)】

●美術科テキスタイルコース 公開講評会

14：00-16：00

アトリエ棟 展示会場

ゲスト：眞田 岳彦(本学客員教授)





昨年度の展示の様子





