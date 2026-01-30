物流応援団「社内デマルシェ」ご契約企業様に向けて新たに“商品無料ご提供サービス”開始
株式会社物流応援団(所在地：愛知県大府市、代表：山田 泰壮)が展開している「社内デマルシェ」は「昼食も晩のおかずも社内で買えちゃう。」をコンセプトに契約企業の社内に冷凍ショーケースを設置し、晩のおかずになる老舗精肉店のお肉商品から社内で食べるナショナルブランドのレンチン商品を他店に負けない価格帯で販売し、導入企業のES向上に貢献しています。
この度「社内デマルシェ」では、ご契約企業様向けに新たなサービスとして“賞味期限前に販売期限を迎える商品”を従業員様へ無料でご提供いたします。
ご興味をいただけた企業様はお気軽に当社までお問合せください。
■主旨(コンセプト)
食品の物流を主に行なっている物流応援団グループが、メーカー様、商社様とタッグを組んでSDGsの活動の一環で「食べられるものをゴミにしない」というコンセプトで、賞味期限前に販売期限を迎える商品を社内デマルシェご契約企業様へご提供することが実現いたしました。
本取り組みは、食品ロス削減に貢献しながら、企業のES(従業員満足度)向上を実現する福利厚生施策として注目されています。またこの無料商品配布は地域の福祉施設などにも提供しております。
■食品ロスと福利厚生、両方に応える仕組み
物流応援団グループは、食品販売企業として、メーカー・商社と連携し、廃棄される可能性のある食品を有効活用する仕組みを構築しました。
●食品廃棄の削減(SDGsへの具体的アクション)
●導入企業従業員への実質的な福利厚生
●企業の社会的評価・社内満足度の向上
なお、本サービスで扱う商品は小売店で販売実績がある安心な食品です。
■ご提供内容
●不定期でのご提供となります
●社内デマルシェ担当スタッフがお届け
●商品アイテムは加工食品(総菜系、デザート系、漬物など)
●賞味期限およそ1～2か月程度の商品
ご契約企業様への提供を開始しておりますが、大変ご好評いただけております。
URL： https://www.instagram.com/coldemarche/
≪社内デマルシェご紹介≫
■提供背景
サービス開始から約2年、ご依頼企業多数で設置企業が増加中です。
時代と共に従業員さんの満足度アップは企業の命題です。
ランチはもちろん夜食でも食べられる冷凍食品のレパートリーを増やすことで、タイムパフォーマンスが高いサービスに生まれ変わります。
お仕事や家事でお忙しい主婦の皆さんや単身の男性にも大人気です。
チャーハン
パスタ
肉まん
■サービスの特徴
・初期費用ゼロ！設置はもちろん、商品補充、現金回収は当社にお任せください。
・忙しい仕事の合間に食事がとれ、甘いおやつも準備がございます。
・ほぼ原価でご購入いただけます。
・ご購入方法は、現金だけでなくPayPayも可能。
・ランチミーティング、コミュニケーションツールとしてもご活用ください。
■ご利用の流れ
・初期費用ゼロで、冷凍ショーケースを設置。
・月額サービス料金33,000円(税込)＊年払い特割制度あり
・デリバリー～補充～集金業務は、全て当社スタッフが行なうので、手間いらずです。
・購入数と集金額の差額は、当社負担なので安心。
■サービス概要
サービス名：社内デマルシェ
提供開始日：即日対応可能
ストッカー
■会社概要
商号 ： 株式会社物流応援団
代表者 ： 代表取締役 山田 泰壮(やすお)
所在地 ： 〒474-0001 愛知県大府市北崎町遠山240
設立 ： 2000年5月
事業内容： 書籍販売、食品販売
資本金 ： 100万円
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社物流応援団 お客様相談窓口
TEL：0562-38-6636