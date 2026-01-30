伊東市(庁舎：静岡県伊東市、市長：杉本 憲也)は、令和8年2月8日(日)に大室山(静岡県伊東市池672-2)で「第47回大室山 山焼き」を開催します。

大室山とは、お椀をふせたようなシルエットが特徴的な伊東のシンボルです。リフトで山頂に向かうと、およそ1kmの噴火口があり、噴火口の中ではアーチェリーを楽しめます。

噴火口を散策するお鉢巡りは、富士山・伊豆七島・相模灘などの素晴らしい眺望を楽しむことができます。





山焼き1





大室山空撮





大室山山焼きは、700年余りの歴史を持つ伝統行事です。山の保全を目的として始めた行事が、今では伊東の春の風物詩として定着しています。山を丸ごと焼き上げる壮大な風景を見るために毎年数万人の見物客が訪れます。

点火後に山麓から標高580メートルの山頂まで真っ赤な炎が駆けあがる様子は圧巻です！桜の里からは山肌を真っ黒に焼き尽くす景色を見ることができます。





午前9：15より、お鉢焼きが始まります。お鉢焼きの様子は、山頂で見学することも可能ですが、安全確保のため人員制限と遊歩道の規制が行われます。(今年は600名限定としております。)





大室山山頂





続いて、正午より全山焼きが始まります。一般の方も松明で山に火をつけることができます！(先着順・有料)

当日午前7：00より整理券の配布・販売を予定しております。1家族2本までとし、60本限定の販売になります。(1本3,000円)

山焼きの実施に関しては、積雪や強風などで開催できない場合、開催の判断につきましては、当日午前7：00頃決定いたします。

詳細については、現在最終調整中のため確定次第、伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド( https://itospa.com/event/detail_10003.html )」に掲載いたします。









【第47回 大室山 山焼き実施日時】

●日にち

令和8年2月8日(日) 9：15～13：00(予定)

※延期の場合：令和8年2月15日(日) 以降については、公式HPにて告知





●会場

大室山(静岡県伊東市池672-2)





●スケジュール

お鉢焼き ：午前9：15～

全山焼き ：正午12：00～

式典・神事：午前10：40～

※荒天の場合は延期(神事のみ雨天でも実施)





お鉢焼き1





お鉢焼き2





山焼き2





山焼き3