【動画50本付】「これください」と英語で瞬時に言えるようになる英会話本『中学英語でネイティブに伝わる！ 毎日3秒英作文』2026年2月19日（木）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『中学英語でネイティブに伝わる！ 毎日3秒英作文』（著者：すなお 7時間目の英語）を2026年2月19日（木）に発売いたします。

「中学レベルの英語で、ネイティブに伝わる表現」にこだわった英会話本が登場！

本書は、登録者数20万人の人気急上昇YouTubeチャンネル「すなお 7時間目の英語」による、初の英語学習書籍です。動画でもネイティブスピーカーとコラボし続けているすなお先生が、「本当にネイティブに伝わる」フレーズを1冊にまとめました。中学英語の文法を復習しながら、実践的で使える表現が学べます。

本書の目玉は、すなお先生による撮りおろし動画50本！ 50テーマある文法の解説をそれぞれ1分以内のショート動画で紹介しているので、やる気が出ない日も英語学習を続けられます。さらに、赤シート付で例文を隠せるので、3秒以内に英語が出てくるまでくり返し取り組むことができます。

書誌詳細

『中学英語でネイティブに伝わる！ 毎日3秒英作文』

著者：すなお 7時間目の英語

発売日：2026年2月19日（木）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

判型：四六判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-607760-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000245/)

著者プロフィール

すなお 7時間目の英語（すなお ななじかんめのえいご）

国立大の理系学部に進学後、アメリカ留学を決意。留学時「単語も文法もわかっているのに、英会話では言葉に詰まる」ことを痛感し、「英語の知識」が自然と口から出るようになるまで、中学英語の復習を徹底。同時に海外ドラマや洋画から「活きた英語」を学び、英会話を習得。その過程で、TOEIC（R）L&Rテストでは900点を突破。「活きた英語を、わかりやすく伝える」を信念に、2,000日間以上にわたってほぼ毎日、動画発信し続けている。2026年1月時点でのSNS総フォロワー数は50万人超。

▼YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@suna_ooooo

▼Instagram

https://www.instagram.com/suna_ooooo/