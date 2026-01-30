2月20日（金）、ザ・プリンスパークタワー東京にて開催される「テクマトリックス CRM FORUM 2026」に出展いたします。

株式会社アドバンスト・メディア

2026年2月20日（金）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、ザ・プリンスパークタワー東京にて開催される「テクマトリックス CRM FORUM 2026」に出展いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://crmforum.event-site.info/?r=ami

当日は、セッション講演にて音声認識と生成AIを掛け合わせた最新の活用例をご紹介します。

コンタクトセンターの現場で求められるリアルなニーズを結びつけ現場で「使えるAI活用」をお伝えします。また展示ブースでは、コンタクトセンター向けソリューション「AmiVoice Communication Suite(https://www.advanced-media.co.jp/lp/communication-suite/)」や高精度AIボイスボット「AmiVoice ISR Studio(https://www.advanced-media.co.jp/lp/isr-studio/)」のデモもご覧いただけます。



【テクマトリックス CRM FORUM 2026】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/724_1_342f565d30d19705b7e8f86e41482dcf.jpg?v=202601300221 ]

【セッション】音声認識ソリューション×ハイブリッドな生成AI活用で実現する

コンタクトセンターのAX

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/724_2_ea1db20d09e70b7864d896bfacc8338d.jpg?v=202601300221 ]



※詳細は公式サイトをご覧ください。

テクマトリックス CRM FORUM 2026

https://crmforum.event-site.info/?r=ami

詳細・お申込みはこちら :https://crmforum.event-site.info/?r=ami