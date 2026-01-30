【すき家】2月5日（木）より「すき家」が『にじさんじ』“せめ4”とコラボキャンペーンを開催！対象メニューを注文するとオリジナルカードがもらえるなど、企画が盛り沢山！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2月５日（木）AM9:00より、『にじさんじ』の“せめ4”とのコラボキャンペーン「せめ4と一緒にすき家なんじゃない？」を開催します。

今回のキャンペーンでは、『にじさんじ』に所属する葛葉(くずは)、不破(ふわ)湊(みなと)、ローレン・イロアス、イブラヒムの“せめ4”が、仲良くすき家でテイクアウトをしている撮り下ろしビジュアルが登場します。対象メニューのご注文でもれなくオリジナルカードがもらえるキャンペーンのほか、限定のオリジナルグッズが当たるWEB抽選、コラボ内容を紹介するPR配信を行います。さらに、“せめ４”メンバー４名によるオリジナル店内放送や、2店舗限定の特別装飾、コラボオリジナルデザインのテイクアウト袋、すき家公式Xにおけるキャンペーンを実施するなど、様々な企画でキャンペーンを盛り上げます。

【キャンペーン概要】

開催期間：2月５日（木）AM9:00 ～ 3月19日（木）AM8:00

対象店舗：全国のすき家1,979店（1月30日時点）

詳細は、キャンペーン特設サイト（https://www.sukiya.jp/nijisanji/）でもご覧いただけます。

～お客様へのお願い～

転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします。

一部の対象メニューのご購入は、1回のお会計につき4食までとさせていただきます。

商品の放置、廃棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください。

また、過度な量の商品のご購入による食品ロスや転売行為を防止するため、対象メニューについてはデリバリーやWEB弁当予約、お弁当ダイヤル、すき家公式アプリからのご注文はご利用いただけません。ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いします。

☆★対象メニューを食べてオリジナルカードがもらえる！★☆

対象メニュー1品のご注文につき、オリジナルカードを1枚プレゼントします。

オリジナルカードは第1弾が全6種類、第2弾が全6種類の全12種類です。

また、“ライバーおすすめセット”をご注文の方には、オリジナルカードに加えて、オリジナルトレーシート（全1種）をプレゼントします！

【キャンペーン期間】

・第1弾：2月5日（木）AM9:00 ～ 2月26日（木）AM8:00

オリジナルカード全6種類

・第2弾：2月26日（木）AM9:00 ～ 3月19日（木）AM8:00

オリジナルカード全6種類

【対象メニュー】

１. 葛葉・イブラヒムセット（数量限定）

「とろ～り3種のチーズ牛丼（並盛）」 ＋ 「とん汁」 ＋ 「おんたま」 1,210円

２. 不破・ローレンセット（数量限定）

「牛カレー（並盛）」 ＋ 「サラダ」 ＋ 「おんたま」 1,280円

※上記１.・２.のおすすめセットには「オリジナルトレーシート」が付きます。

※上記１.・２.のおすすめセットは1回のお会計につき各4食までのご購入とさせていただきます。

３. デミグラスチーズ牛丼（並盛） 660円

４. おんたまデミグラスチーズ牛丼（並盛） 770円

※価格は税込です。

※一部店舗では価格が異なります。

※対象メニューはお好きなサイズでご注文いただけます。

※各弾無くなり次第終了します。

※カードの種類はお選びいただけません。

※“ライバーおすすめセット”2種は、オリジナルトレーシートが無くなり次第販売を終了します。

※対象商品は追加・変更になる場合があります。

※在庫状況のお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください。

※デリバリー、WEB弁当予約、お弁当ダイヤル、すき家公式アプリからのご注文は、カードやトレーシートのプレゼントの対象外です。

☆★WEB抽選で「すき家オリジナルアクリルスマホスタンド」が当たる！★☆

税込800円以上のご注文ごとに、「すき家オリジナルアクリルスマホスタンド」が当たるWEB抽選にご応募いただけます。合計100名様にプレゼントします。

【応募方法】

キャンペーン特設サイト内の「応募はこちらから」ボタンより応募ページにアクセスし、レシート情報をご入力ください。

【対象レシート期間】

2月5日（木）AM9:00 ～ 3月19日（木）AM8:00

【応募期間】

2月5日（木）AM9:00 ～ 3月20日（金・祝）AM8:00

☆★せめ４メンバーによるオリジナル店内放送★☆

キャンペーン期間中、店舗にてオリジナルの店内放送を聞くことができます。放送内容は第1弾・第２弾に分かれており、“せめ４”のメンバー４名がおすすめセットの内容や景品など、キャンペーンの詳細をご紹介します。

【放送期間】

第1弾：2月5日（木）AM9:00 ～ 2月26日（木）AM8:59

第2弾：2月26日（木）AM9:00 ～ 3月19日（木）AM8:00

※各弾で内容が異なります。

※店内放送は1時間に1回、毎時15分頃に行われます（一部店舗を除く）。

※フードコート店舗、学食内店舗での放送はございません。

※店内放送内で紹介している商品・景品はキャンペーン期間中であっても販売・配布を終了している場合がございます。予めご了承ください。

☆★池袋サンシャイン前店（東京都）・堺筋恵美須町店（大阪府）で特別装飾★☆

キャンペーン期間中、池袋サンシャイン前店（東京都）、堺筋恵美須町店（大阪府）をコラボキャンペーン仕様に装飾します。“せめ４”メンバーたちが彩る店内外をぜひご覧ください。

【開催期間】

2月5日（木）AM9:00 ～ 3月18日（水）

☆★数量限定！テイクアウト袋が“せめ4”コラボオリジナルデザインに★☆

キャンペーン期間中、テイクアウトをご利用のお客様には、コラボ限定デザインのテイクアウト袋でご提供します。

※ご注文商品の内容や量によっては、通常の袋でご提供させていただきます。

対象商品をご購入いただいた場合でも、必ずコラボ限定デザインの袋でご提供するとは限りませんので予めご了承ください。

※テイクアウト袋は商品を入れた状態でお渡しします。袋だけでのお渡しはお断りしています。

※無くなり次第終了します。

☆★Xでフォロー＆リポストキャンペーンを実施！★☆

すき家公式Xにて、抽選で50名様にオリジナルデザインのお食事券2,000円分（500円×4枚）が当たるキャンペーンを実施します。

【参加方法】

１. すき家公式X（＠sukiya_jp(https://x.com/sukiya_jp)）をフォロー

２. すき家公式アカウントによる対象ポストをリポスト

【応募期間】

2月5日（木）AM10:00 ～ 2月9日（月）PM11:59

☆★キャンペーンPR配信を実施！★☆

葛葉、イブラヒムがYouTubeにてキャンペーンの内容を紹介するPR配信を行います。

☆★『にじさんじ』とは★☆

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバーグループであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

＜公式サイト＞

https://www.nijisanji.jp/

(C)ANYCOLOR, Inc.