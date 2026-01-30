今、注目の若手俳優が集結！芸能プロダクションアデッソ所属【新張将洋・津山愛理】が配信ドラマ『出所令嬢、ブラック企業を斬る！』に出演！“痛快×社会派”ドラマで新たな一面を魅せる！

