今、注目の若手俳優が集結！芸能プロダクションアデッソ所属【新張将洋・津山愛理】が配信ドラマ『出所令嬢、ブラック企業を斬る！』に出演！“痛快×社会派”ドラマで新たな一面を魅せる！
芸能プロダクションアデッソ所属の【新張将洋・津山愛理】が、2026年1月21日～ReelShort／TopShortにて配信開始されましたドラマ『出所令嬢、ブラック企業を斬る！』へ出演いたしました。新張将洋（SKBグループ事務 池田昭夫役）、津山愛理（SKBテレビ看板アナウンサー 佐藤マリ役）として出演しております。https://www.reelshort.com/ja/episodes/trailer-%E5%87%BA%E6%89%80%E4%BB%A4%E5%AC%A2-%E3%83%95%E3%82%99%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%82%92%E6%96%AC%E3%82%8B-6960663c1a837488700fd899-pdbir2jzjx
配信ドラマ『出所令嬢、ブラック企業を斬る！』配信先:Topshort & Reelshort制作会社:株式会社スタンダードピクチャーズ
新張将洋
岩手県出身。モデル・俳優。ドラマ・CM・イベントなどで活躍中！！＜経歴＞2025年7月 FODショート「愛してた？命尽きる前に答えて」九条玲央役2023年8月3～5日＠メルパルクホール大阪／8月11～14日＠日本青年館ホール「転生したらスライムだった件」CM：アサヒビール「ドライクリスタル VALORANT VCT2024 応援篇」CM：前田道路株式会社CM：「Honda Cars プレミアム決算フェア」渋谷ファッションウィーク「SHIBUYA RUNWAY2022」＜SNS＞〇X（旧twitter）：https://x.com/NiibariMasahiro〇instagram：https://www.instagram.com/niibari_masahiro/〇HP：https://adessonet.co.jp/works/niibari-masahiro/
津山愛理
岡山県出身。俳優。映画・舞台・ドラマ・CMなどで活躍中！！＜経歴＞舞台「おどけのエコー」（2025）浜村温泉映画祭「ようこそ浜村へ、と言いたくて」（2024）日本海ケーブルネットワーク「拝啓、砂の国より」(第4話)（2022）初恋たろうと新ネタコントしちゃらんね福吉座 「RUBBISH」（2024）＜SNS＞〇X（旧twitter）：https://x.com/tu_airin?s=21&t=JsRz0cSNLkd4nMg29MK-UA〇instagram：https://www.instagram.com/tu_airin?igsh=MWszZXQ3Mjljbmh4Zw%3D%3D&utm_source=qr〇HP：https://adessonet.co.jp/works/tsuyama-airi/
