イルミメディカル株式会社、シリーズAラウンド（2ndクローズ）を完了し、シリーズAにて総額4.1億円の資金調達を完了

イルミメディカル株式会社

光を用いて医療技術の革新を目指すイルミメディカル株式会社（所在地： 愛知県名古屋市）は2025年10月にリリースいたしました、シリーズAラウンドの1stクローズに続き、この度、2ndクローズを完了いたしました。当2ndクローズに参加された投資家さまは、株式会社イチネンホールディングス、名古屋中小企業投資育成株式会社、愛知信用金庫（融資）です。

シリーズAの資金使途は以下の通りです：

・ 製品開発の推進、並びに開発品の量産工場への製造移管

治験入りに向けた品質・安全性を確保したデバイスの安定供給体制の構築

・ グローバル対応での薬事・保険戦略の遂行

海外企業とのアライアンス締結、グローバル製薬企業との国際共同治験に備えたグローバルでの

承認取得を目指した薬事・保険戦略の実行

・ 治療・診断パイプラインの拡充

光治療技術を応用した新たな製薬企業等とのアライアンスによるパイプライン拡充、

新規疾患領域（神経系疾患）への適応を目指した事業開発・研究開発

・ 中核人材の確保と組織体制の強化

医療機器開発、薬事、事業開発などの専門人材を積極的に採用し、グローバル展開を見据えた

体制を整備

【2ndクローズのエクイティでの参加投資家さまコメント】

■株式会社イチネンホールディングス

執行役員 上島 誠氏

2024年11月、塚本CEOより「ET-BLIT(R)」の社会実装に向けた取り組みについて説明を受け、光治療が長年抱えてきた「体内深部に光が届かない」という本質的課題に、血管内照射という独創的かつ実装性の高いアプローチで挑む点に、大きな事業性と社会的意義を感じました。本技術が、がんや神経疾患等における新たな治療選択肢となり、医療の質とアクセス向上に貢献することを期待するとともに、持続的な医療革新を目指すイルミメディカル社の挑戦を、今後も応援してまいります。

■名古屋中小企業投資育成株式会社

業務第五部 調査役 玉井 圭祐氏

イルミメディカル社の独自のアイデアと推進力に共感し、今回の出資に至りました。世界初の技術で新しい治療を実現しようとするその挑戦に、大きな期待を寄せています。血管内から照射するという新しいアプローチが、これまで治療が難しかった方々に新たな選択肢をもたらし、医療の未来を創っていくことを心から楽しみにしています。地元の支援機関として、同社の成長を力強く後押ししてまいります。

イルミメディカル株式会社 代表取締役 塚本 俊彦 コメント

「シリーズA 2ndクローズの資金調達にご参加いただきました皆さまに心から感謝を申し上げます。当社事業はソフトではなく、ハードの新医療機器を作るという日本では特にチャレンジングな取組です。このチャレンジングな取組みをご一緒していただけます力強い仲間が増えることをとても嬉しく思います。日本の大手医療機器メーカーでは手掛けることの難しい治療用デバイスの開発と世界初の光治療用医療機器の開発により、日本から世界中の患者さまの健康への貢献を目指し、事業をさらに前進させて参ります。」

■イルミメディカル株式会社について

血管内から光を照射する独自技術「ET-BLIT(R)」を核に、がん・神経疾患などの難治性疾患に対する新たな治療アプローチを開発しています。今回の資金調達により、社会実装に向けた製品開発と事業基盤の強化を加速させます。

代表者： 代表取締役 塚本 俊彦

設立： 2023年2月

所在地：〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂4丁目201番地 クリエイション・コア名古屋 207号室

URL： https://illumimedical.com/

（本件、及び当社との協業に関する問い合わせ先）

info@illumimedical.com

