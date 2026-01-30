昭和ルーフリモ株式会社、「株式会社テイガク」へ社名変更のお知らせ

株式会社テイガク

屋根と外壁の修理・リフォームを手掛ける、昭和ルーフリモ株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：前川祐介）は、2026年1月30日をもって、「株式会社テイガク」へ社名を変更いたしました。

当社は、2012年より屋根・外壁改修工事の直販サービスブランドとして「テイガク」を立ち上げ、運営してまいりました。この「テイガク」事業が、創業以来20,000棟を超える施工実績（※）を支える主体事業へと成長し、お客様からも広く認知いただけるブランドとなりました。

この度の社名変更は、お客様に浸透しているサービスブランド「テイガク」と社名を一致させることで、当社の提供価値をより明確にお伝えし、ブランドアイデンティティを一層強固なものにすることを目的としています。

新社名「株式会社テイガク」のもと、企業理念「人の営みで一番大事な屋根を守る」を胸に刻み、お客様へのさらなる価値提供に向け、社員一丸となって邁進してまいります。

■社名変更の背景

当社は2001年の創業以来、ハウスメーカーの下請け板金工事会社として事業を開始いたしました。下請け工事で培った高い技術力と専門性を、適正な価格で直接お客様にお届けしたいという想いから、直販サービス「テイガク」を立ち上げました。

現在、「テイガク」は多くのお客様にご支持をいただき、当社の事業の核となっております。

これまで「昭和ルーフリモ株式会社」として積み重ねてきた信頼と実績を礎としながらも、これからはお客様に広く認知いただいている「テイガク」を社名に冠することで、当社のアイデンティティをより明確に提示します。

■新社名「株式会社テイガク」に込めた想い

直販事業の「テイガク」は、現社長の前川祐介が下請け工事時代に感じた従来の価格体系への課題意識から生まれました。「工事金額をそのままホームページに掲載し、適正な価格で直接お客様に工事を提供する」シンプルで明瞭な事業形態にすることで、多くのお客様に支持される事業へと拡大しました。

「テイガク」には、価格の「定額」と「低額」の2つの意味が込められています。

お客様が信頼できる品質の高い工事を、「テイガク」で提供し続ける決意を、新社名に込めています。

■テイガク代表取締役社長 前川 祐介 のコメント

創業から25年、当社は下請けの板金工事会社から、お客様と直接向き合う元請け会社へと変容を遂げてまいりました。

金属屋根と金属外壁の工事は、建設業の中でもトップクラスに複雑難解です。だからこそ、私たちは自ら現場を知り、情報を発信し、一貫した責任のもとでお客様の期待に応えることを使命としています。

「テイガク」は、その使命を実現するために立ち上げた事業です。この度、多くのお客様に支えられてきた「テイガク」を正式な社名とすることで、私たちの原点と決意を新たにいたしました。

新社名「株式会社テイガク」として、従業員と共にさらなる高みを目指し、社会貢献活動に取り組んで参ります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■株式会社テイガク

「人の営みで一番大事な屋根を守る」という経営理念の下、屋根と外壁のプロフェッショナルとして、20年以上にわたり屋根と外壁の修理・リフォームを提供している板金工事会社です。直接工事提供の「テイガク」では、関東と関西に合わせて工事拠点を15箇所展開、資材調達から工事まで、当社で一貫してサービスをお客様へご提供します。「定額」かつ「低額」をモットーに、工事価格を定額でWebサイト「テイガク」に公開。戸建て住宅だけでなく集合住宅、倉庫などの大型建物の工事も実施します。大手ハウスメーカーやリフォーム会社様からの下請け工事も手がけ、施工実績は、年間1,000棟を超えます。

社名 ：株式会社テイガク （旧社名：昭和ルーフリモ株式会社）

代表者 ：代表取締役社長 前川 祐介

所在地 ：〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-13-3（本社）

設 立 ：2001年6月

事業内容：屋根工事（金属屋根・雨漏り修理）、外壁工事（金属サイディング・外壁塗装）

IT事業（「テイガク」の制作及び運営、屋根面積計測iOSアプリ 他） 、宅地建物取引業

- テイガクサイト：https://yanekabeya.com/- テイガクYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@teigaku- テイガクインスタグラム：https://www.instagram.com/teigagram/

■代表取締役社長 前川 祐介 プロフィール

法政大学経営学部卒業。製薬会社に勤務した後、父親が経営する「昭和ルーフリモ株式会社」（現 株式会社テイガク）に入社し、2022年に代表取締役社長に就任。 現場での施工経験に基づき、屋根材・職人を自社管理する現在の事業モデルを構築。 自社制作のWebメディア「テイガク」やYouTubeでの情報発信にも注力しています。

■お問い合わせ先

TEL：048-714-5195 FAX：048-714-5196

広報担当：松藤 七月

E-mail：public-relations@roofremo.com