1960年の創業より、 お子さまが6年間笑顔で過ごせるよう願いを込めて ランドセルを作り続けています。

中村鞄製作所では、2026年1月30日(金)9:00より、2027年度ご入学のお子さま向けランドセルの注文受付を開始いたします。東京本店、東京銀座店、東京浅草店、福岡店、大阪店の各店舗や2月28日(土)スタートの全国展示会(全国92会場/112回)にて、実際に見て・触れて・背負ってお選びいただけます。お子さまの成長に寄り添う、大切な6年間を支えるランドセルを、ぜひこの機会にご検討ください。

中村鞄の大きな特長 ― 背負いごこちの良さ

毎日背負うものだから、中村鞄製作所がいちばん大切にしているのは「背負いごこちの良さ」です。お子さまの体への負担をできるだけ軽減するため、背中へのフィット感や重さの感じ方にこだわって作られています。NASA(アメリカ航空宇宙局)で開発、採用されたシャトルクッションを背あて肩ベルトに使用しています。ソフト牛革の採用で夏場でも蒸れにくく快適。ランドセル症候群対策をしたオリジナル背カンなど、背負いごこちにこだわり、6年間毎日使うことを想定した安心のものづくりを続けています。

2027年度ご入学向け 新色紹介

新色ランドセルも1月30日から注文受付を開始します。男の子向けカラー・インディゴブルー/ネイビー女の子向けカラー・ピンクベージュ・ライラック・アイスブルーまた、人気の「ベルエースハイブリッド ハート」モデルからは、新たに8色が追加、全12色となります。お子さまの「好き」が見つかる、より豊富なカラー展開となっています。

ランドセル職人がお待ちしております。全国展示会2月28日～開催

2月28日(土)から全国各地(全国92会場/112回)で開催する展示会でもご覧いただけます。会場では、実際にランドセルを背負い、色味やサイズ感、背負いごこちをお試しいただけます。お子さま一人ひとりに合ったランドセル選びを、ぜひ展示会会場でご体験ください。ただいま展示会予約受付中です。中村鞄製作所のランドセル展示会最大の魅力は、会場スタッフが「ランドセル職人」ということです。つくり手だからこそ語れる、素材や技術、背負いごこちを直接お伝えします。

各店舗でもご案内しています（東京本店、東京銀座店、東京浅草店、福岡店、大阪店）

実際に手に取って比較しながら、スタッフに相談しつつお選びいただけるのも店舗ならではの魅力です。お近くの店舗へ、ぜひお気軽にお立ち寄りください。ご来店はWEB予約制となっております。

中村鞄製作所では、お子さま一人ひとりの成長に寄り添い、6年間安心して使えるランドセルをお届けしています。ぜひこの機会に、実際に見て・触れて・背負って、中村鞄のものづくりを体感してください。

カタログ請求受付中

現在、2027年度ご入学用（現在「年中」のお子さま向け）ランドセルカタログのご請求を受け付けております。素材や色味、背負いごこちへのこだわりを、ぜひご自宅でご覧ください。▶ カタログ請求はこちらhttps://nakamura-kaban.net/catalog/

2027年度ご入学向けランドセル スケジュール

2026年1月30日（金）9:002027年度ご入学向けランドセルのご注文受付開始▶ 商品一覧はこちらhttps://nakamura-kaban.net/2026年2月28日（土）より順次全国展示会(全国92会場/112回)開始▶ 全国展示会予約はこちらhttps://nakamura-kaban.net/exhibition/※日程は変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトにてご確認ください。

会社概要

会社名：有限会社中村鞄製作所所在地（本社）：〒123-0872 東京都足立区江北1-32-1創業：1960年事業内容：ランドセルの製造・販売公式サイト：https://nakamura-kaban.net/

お客さま・報道関係者様 お問い合わせ先

TEL：03-3899-5115受付時間：9:00～17:00（年末年始・臨時休業あり）MAIL：info@nakamura-kaban.net