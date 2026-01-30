第4回「プロフェッショナル アワード」を授与

写真拡大 (全19枚)

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本祥治、以下「当社」）は、「プロフェッショナル アワード」の2025年受賞者を決定し、授賞式を執り行いましたことをお知らせいたします。






■　「プロフェッショナル アワード」について　


当社は「日本のみらいの為に挑戦する人を増やす」をミッションに掲げ、プロフェッショナル人材の働く機会・チャンスを増やすことで、企業や社会の課題解決に寄与することを目指しています。



2019年には一般社団法人日本記念日協会より認定を受け、プロフェッショナル人材の挑戦を応援し、より多くの人に「プロフェッショナル」を身近に感じていただくことを目的に、2と6で「プ（2）ロ（6）」と読む語呂合わせから、毎年2月6日を「プロフェッショナルの日」として制定いたしました。



2022年から、企業や社会の課題解決のために挑戦、活躍された個人、企業・団体、パートナーを表彰する「プロフェッショナル アワード」を企画し、2月6日のプロフェッショナルの日に合わせて発表してまいりました。第4回となる今回は、個人賞（フリーランス部門、副業部門、正社員部門）、企業・団体賞、パートナー賞の三つの賞を、94,000名以上のご登録プロフェッショナル人材、8,800社以上のクライアント、430以上のパートナーの中から、プロフェッショナル人材8名と10団体に授与しました。各賞の選定基準は以下の通りです。



＜個人賞＞


人生100年時代、さまざまな働き方を実践し、かつ企業や社会課題の解決に寄与し、企業価値または社会価値向上に寄与されたプロフェッショナル人材


＜企業・団体賞＞


外部プロフェッショナル人材を戦略的に活用し、自社の課題解決や新規事業を推進された団体（正社員プロ集団）


＜パートナー賞＞


外部プロフェッショナル人材活用を推進し、自社のお客さまや地域課題の解決に寄与された団体（正社員プロ集団）




■　「プロフェッショナル アワード 2025」受賞者・受賞企業・団体


＜個人賞（フリーランス部門）＞　5名


　・井上 将平 氏


　・黒木 亮祐 氏


　・酒井 奈美 氏


　・関田 力 氏


　・福田 航己 氏


＜個人賞（副業部門）＞　2名


　・磯島 康郎 氏


　・内田 知明 氏


＜個人賞（正社員部門）＞　1名


　・中島 三博 氏


＜企業・団体賞＞　7団体


　・奄美群島12市町村（奄美群島広域事務組合）


　・株式会社カケフホールディングス


　・JCOM株式会社


　・株式会社スノーピーク


　・ソフトバンク株式会社


　・第一三共株式会社


　・レンチナス奥羽伊勢株式会社


＜パートナー賞＞　3団体


　・株式会社高知銀行


　・株式会社商工中金ヒューマンデザイン


　・株式会社富山第一銀行



■　授賞理由







































なお、本授賞式の様子は、後日、みらいワークス公式YouTubeで配信します。


https://www.youtube.com/@mws_official




≪株式会社みらいワークス　概要≫


所在地　　　：東京本社：東京都港区


　　　　　　　その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社


代表者　　　：代表取締役社長　岡本祥治


設立　　　　：2012年3月


証券コード　：6563（東証グロース）


資本金　　　：94,910千円（2025年9月30日時点）


ＵＲＬ　　　：https://www.mirai-works.co.jp/


事業内容　　：


プロフェッショナル人材事業


フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員


登録プロフェッショナル94,000名、クライアント8,800社（2025年12月31日時点）


コンサルティング事業


実践型リスキリング事業


オープンイノベーション事業


地方創生事業


サステナビリティ経営支援事業


https://mirai-works.co.jp/service/


子会社　　　：Greenroom株式会社


　　　　　　　https://greenroom.eco/