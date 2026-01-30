フィリピンのIT商社Ardent Networksと販売代理店契約を締結

株式会社インテリジェントウェイブ

株式会社インテリジェントウェイブ（IWI）は、2026年1月15日、フィリピンのIT商社Ardent Networks, Inc.（Ardent Networks）と販売代理店契約を締結しました。本契約に基づき、Ardent Networks はIWIの内部情報漏えい対策製品「CWAT」のフィリピン国内での提供を、2026年2月に開始します。

背景

調印式の様子。IWI代表取締役社長の川上晃司（左）とArdent Networks副社長のスティーブン・ユー氏（右）

近年、世界的にデジタル化が進展する中で、サイバー脅威は一層巧妙化しており、企業には高度なセキュリティ対策が求められています。フィリピンにおいても同様に、外部からの攻撃への防御だけでなく、内部関係者による故意の不正行為や、誤操作・誤送信といった意図しない情報流出への対策強化が重要な課題となっています。

Ardent Networksはこれまで、ネットワーク防御やサイバー攻撃対策を中心にセキュリティソリューションを提供し、フィリピン企業の安全性向上に貢献してきました。昨今、企業内部で発生する情報漏えいリスクへの関心が一段と高まる中、IWIとArdent Networksは内部情報漏えい対策領域で、協力して取り組む体制を整えました。

概要

今回の契約により、IWI は Ardent Networks を通じて、フィリピン企業に対し、内部不正や誤操作による情報流出を包括的に防ぐ「CWAT」を提供できるようになります。両社は、現地企業が直面する課題に即したセキュリティ強化を支援し、フィリピンのデジタル化を安全に推進する体制を整えます。

CWATは、PC操作ログの管理や、外部への情報持ち出しを監視・制御を行う内部情報漏えい対策製品です。キーワードによるファイル検査機能などにより、重要情報の持ち出しをリアルタイムで遮断します。また、ファイル暗号化機能を備えており、万が一情報が外部に持ち出された場合でも内容を保護します。

CWAT製品ページはこちら(https://www.iwi.co.jp/products/security/cwat.html)

今後の展開

IWIとArdent Networksは、フィリピン国内における「CWAT」の導入と運用サポートを通じて、企業の内部対策強化を支援します。また、Ardent Networksが提供するネットワーク防御などのソリューションラインアップに、内部情報漏えい対策に特化した「CWAT」が加わることで、外部脅威と内部脅威の双方に対応した包括的なセキュリティ環境の実現を推進していきます。

Ardent Networksについて

Ardent Networksは、コンピューティング、データ管理、ネットワークインフラ、IoT、サイバーセキュリティを専門とするフィリピンのICTディストリビューターです。強固なパートナーネットワークと業界の専門知識を通じて、企業に対し最先端のソリューションを提供しています。

インテリジェントウェイブについて

IWIは、1984年の創業以来、24 時間365 日止まらない決済を実現するシステムや、カードの不正利用を検知するシステムを開発するなど、安全安心なキャッシュレス社会に貢献してきました。また、決済や金融領域で培った高速・大量データ通信・分析技術をもとに、情報セキュリティ分野や放送分野にも事業を展開しています。

