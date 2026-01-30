『A3!』のセガ限定オンラインくじ販売開始！MANKAIカンパニー劇団員たちが“ホラー”をテーマに扮装
株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「『A3!』 MANKAI HORROR NIGHT!」を2026年1月30日11時より販売開始いたします。
“ホラー”をテーマにした衣装に身を包んだ、卯木千景、兵頭九門、七尾太一、御影 密の描き下ろしイラストとMANKAIカンパニー劇団員たちのデフォルメイラストを使用したセガ限定オンラインくじです。
ユニットごとに異なる“ホラー”衣装デザインとなっており、アクリルスタンドや缶バッジ、ぬいぐるみマスコットなど、バラエティ豊かな賞品を多数ラインナップ。
セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やAmazon Pay、楽天ペイ、PayPayなど多様なオンライン決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。
＜賞品イメージ＞
▲A賞：マルチクロス
▲B賞：アクリルスタンド
▲C賞： ぬいぐるみマスコット
▲D賞：ミニアクリルスタンド
▲E賞：描き下ろし缶バッジ
▲F賞：デフォルメ缶バッジ
▲G賞：描き下ろしステッカーセット
▲H賞：デフォルメステッカーセット
※実際の賞品とは異なる場合があります
＜製品概要＞
◆名称：セガ ラッキーくじオンライン「『A3!』 MANKAI HORROR NIGHT!」
◆くじ販売期間：2026年1月30日11:00～2026年3月10日23:59
◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
◆権利表記：(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.
◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/a3_3
◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは
「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。