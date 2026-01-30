3月24日（火曜）開催！DEEP TECH SUPPORT FESTA 2026

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）関東本部は、神奈川県と連携し、研究開発型スタートアップ・起業準備者や研究者等を対象とした「DEEP TECH SUPPORT FESTA 2026～支援を活かす、企業とつながる、新しい挑戦の場～」を3月24日(火曜)にハイブリッド形式で開催します。

研究開発型・技術系スタートアップ（ディープテック）や起業準備者を対象に、支援機関による施策説明や大手企業によるリバースピッチを通じて、スタートアップの成長を後押しする実践型イベントです。

前半の「研究開発型スタートアップ向け 最新公的支援施策紹介」では国・自治体・支援機関の最新支援策や活用方法をわかりやすく紹介し、事業加速につながる選択肢を検討できる情報収集の場をご提供します。

後半の「J-Good Tech×大手企業のリバースピッチ」ではスタートアップとの共創を目指す大手企業によるリバースピッチにより、企業が抱える課題や技術ニーズを直接聞き、研究開発成果の活かし方や事業連携の可能性を探り、新たな出会いや次の一歩につながる時間です。

さらに、現地参加の方は、各セッション終了後に登壇者・参加者との名刺交換会にもご参加いただけます。前半では支援機関の担当者と、後半では大手企業の新規事業開発担当者などと直接交流できる貴重な機会です。

なお、本イベントは、神奈川県主催のイノベーション創出イベント『Kanagawa Innovators Day 2026（略称：KID2026 キッド2026）』のサイドイベントとして実施します。

■開催概要

名名称：DEEP TECH SUPPORT FESTA 2026

～支援を活かす、企業とつながる、新しい挑戦の場～

日時：2026年3月24日（火曜）11時15分～14時00分

形式：現地／オンライン同時配信（ハイブリッド開催）

※座席数には限りがあります。場合によっては立ち見の可能性もありますのでご了承ください。

場所：関東学院大学（KGU）横浜・関内キャンパス 7階ステップホール

（横浜市中区万代町1丁目1番1号）

参加費：無料

登壇機関：経済産業省 関東経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）、

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）、

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）、

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、

神奈川県、横浜市、相模原市、横須賀市

登壇企業：旭化成株式会社、エアドッグジャパングループ（株式会社ナノバサラ、

株式会社エアドッグジャパン、株式会社エスエーエス）、相鉄ホールディングス株式会社、

パナソニックIPマネジメント株式会社

主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部

共催：神奈川県

後援：公益財団法人神奈川産業振興センター、INPIT神奈川県知財総合支援窓口

参加申込：下記URLよりお申し込みください。（1．と2．の両方の登録が必要です。）

1．DEEP TECH SUPPORT FESTA 2026 参加登録：

https://deeptechsupportfesta2026.peatix.com/

2．KID2026来場登録：

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/kid2026/

■プログラム：

11時15分 開会

11時20分 スタートアップ支援に関する国の政策について

11時30分 「研究開発型スタートアップ向け 最新公的支援施策紹介」

12時30分 神奈川県各市からの説明

13時05分 「J-Good Tech×大手企業のリバースピッチ」

14時00分 閉会

※プログラム・登壇者等は変更となる場合がございます

■参考：KIDの開催概要

神奈川県内最大級のイノベーションサミット『Kanagawa Innovators Day 2026』

開催日時：2026年3月24日（火曜） 10:00～19:00（予定）

開催場所：関東学院大学（KGU）横浜・関内キャンパス

主催・運営：神奈川県・株式会社eiicon

参加予定：1,000名

神奈川県公式サイト：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。