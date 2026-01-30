株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、1月30日（金）より、メインクエストに「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」を追加し、同時にイベント前編を開始いたしました。合わせて、新たな限定★5キオク [事象の改竄]悪魔ほむら（CV 斎藤千和）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。また、1月30日（金）より、初回ログインでマギカストーン3,000個をプレゼント、マギカストーン最大17,000個以上やガチャ最大150連無料&★5キオク2体がもらえるなど、[新編]叛逆の物語リリース記念の豪華キャンペーンを開始いたしました。さらに、最大100連！1日1回無料10連ガチャも引き続き開催中です。

「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語メインクエスト追加&イベント前編開催！

2026年1月30日（金）12時より、メインクエストに「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」を追加し、イベント前編を開始いたしました。ストーリーについては、全てフルボイスでお読みいただけるようになっております。

◇「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」とは

テレビシリーズをベースに製作された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［前編／後編］』を経て、満を持して送り出された『［新編］叛逆の物語』。魔法少女は絶望から救われたのか―“円環の理”に導かれて、少女たちの新たな物語がはじまる。

◇「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=fIml9fN2CAA

◇あらすじ

----------------------------------------------------鹿目まどかは、その身を賭してすべての魔法少女たちを残酷な運命の連鎖から解き放った。まどかへの想いを果たせぬままに取り残された魔法少女・暁美ほむらは、彼女の残した世界でひとり戦い続ける。----------------------------------------------------メインクエスト追加：2026/01/30 (金) 12:00～イベント開催：前編：2026/01/30 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59後編：2026/02/06 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59まどドラ ダウンロードはこちらからApp Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

メインクエストやイベント報酬でポートレイトが手に入る！

メインクエストをプレイいただくことで、MainモードやNightmareモードの報酬としてポートレイトを獲得いただけます。

イベントクリアでイベントメダルを集めると、ポートレイト「まあるいケーキはだあれ？」やマギカストーン等を交換可能です。

イベントミッション達成で、ポートレイトがもらえる！

新たに「イベントミッション」が登場し、クリアでポートレイト「Puella Magi Holy Quintet」を獲得可能です。イベントミッションは、イベントメダル累計獲得数に応じて達成することが可能です。報酬ポートレイトは、後日開催する[新編]叛逆の物語 後編イベントのボーナス対象ポートレイトとなっております。

通常のメダル交換所とは別に「チーズケーキ」交換所が登場！衣装やマギアキーが交換できる！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「チーズケーキ」がドロップいたします。チーズケーキを集めると、ドールハウスやカメラ機能で使用できる3Dの眼鏡ほむらの制服衣装や、背景、マギアキーなどと交換可能です。

新限定★5キオク「悪魔ほむら」実装！

2026年1月30日（金）12時より、新限定★5キオク [事象の改竄]悪魔ほむら が新たに実装となり、ピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。また、本ガチャで獲得できるキオクメダルは、[新編]叛逆の物語リリース記念ステップアップガチャと、2026年2月6日（金）12:00より開催の、百江なぎさピックアップガチャと共通のものとなります。ボーナスゲージは、[新編]叛逆の物語リリース記念ステップアップガチャと共通のものとなります。期間：2026/01/30 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

[事象の改竄]悪魔ほむら 実装PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=XgmdfkjlmlM

有償限定！お得なステップアップガチャ開催

2026年1月30日（金）12時より、有償マギカストーン限定で引ける、お得なステップアップガチャを開始いたしました。本ガチャは各ステップで悪魔ほむらがピックアップされております。STEP2では★5キオクの提供割合が通常3％のところ5%にアップ、さらにSTEP3では★5キオクの提供割合が10%にアップいたします。また、STEP3を引くと[事象の改竄]悪魔ほむらが提供割合10％でピックアップされる★5キオク確定マギアキー(紫)が獲得できます。期間：2026/01/30 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

[新編]叛逆の物語リリース記念！悪魔ほむら ピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入る！

2026年1月30日（金）12時より、お得なパックの販売を開始し、マギカストーンと[事象の改竄]悪魔ほむらのピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入ります。各パックは、アプリまたはWEBSHOPのどちらかで1回ずつご購入いただけます。WEBSHOPでは、同じ価格でマギカストーンが増量され、お得となっております。期間：2026/01/30 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

[新編]叛逆の物語リリース記念最大100連！1日1回無料10連ガチャ開催中！

2026年1月28日（水）12時より、最大100連まで引くことができる、1日1回無料10連ガチャを開催中です。さらに、無料ガチャを期間中100連まで引くことで、以下の★5キオクの中から好きなキオクを選んで1体獲得することができます。▼対象キャラクター・[プルウィア☆マギカ]鹿目まどか・[ミサイルによる集中砲火]暁美ほむら・[ティロ・フィナーレ]巴マミ・[盟神抉槍]佐倉杏子・[バルダメンテ・フォルティッシモ]美樹さやか・[時間停止攻撃]暁美ほむら期間：2026/01/28 (水) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59※ガチャの更新は毎日5:00となります。

初回ログインでマギカストーン3,000個もらえる！[新編]叛逆の物語リリース記念キャンペーン開催！

2026年1月30日（金）12時より、[新編]叛逆の物語リリースを記念した豪華なキャンペーンを開催いたしました。

①期間中の初回ログインで、マギカストーン3,000個プレゼント

2026年1月30日（金）12時より、[新編]叛逆の物語リリースを記念し、期間中の初回ログインでマギカストーン3,000個をプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。期間：2026/01/30 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59

②2/6(金)より、マギアキー10個やマギカストーン3,000個獲得できるログインボーナス開催

2026年2月6日（金）12時より、[新編]叛逆の物語リリースを記念したログインボーナスを開始いたします。期間中ログインすることで、最大で「マギアキー10個」や「マギカストーン3,000個」、「プリズムオーブ4個」「各属性のオーブ2個」を獲得することができます。期間：2026/02/06 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59

③キオク超育成キャンペーン

2026年1月30日（金）12時より、キオク超育成キャンペーンを開始しました。第1弾から第3弾まで開催予定となっており、育成素材が大量に獲得できるミッションです。ログインや強化クエストクリアなどのミッションをクリアすることで、エンハンスグロウや各種オーブなど、育成素材を獲得することができ、第1弾～第3弾あわせてプリズムオーブは最大50個以上獲得することが可能です。期間：・第1弾：2026/01/30 (金) 12:00～2026/02/08 (日) 11:59・第2弾：2026/02/08 (日) 12:00～2026/02/18 (水) 11:59・第3弾：2026/02/18 (水) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59

④メインクエスト全クリア応援キャンペーンミッション

2026年1月30日（金）12時より、メインクエスト全クリアを応援するキャンペーンミッションを開始いたしました。メインクエストのMainモードのBOSSを倒すことで、「マギアキー」を合計15個と、「★5キオク確定マギアキー」を獲得できます。また、期間中はメインクエストのMainモードのボスに与えるダメージとブレイクゲージの削減量がUPするキャンペーンも同時に開催いたします。期間：2026/01/30 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59 ※すでに対象クエストをクリアしている方は、もう一度クリアすることで報酬がもらえます。

⑤Chaosモードチャレンジミッション

2026年1月30日（金）12時より、Chaosモードチャレンジミッションを開始いたしました。ChaosモードのいずれかのBOSSに勝利することで、「S確定プラントフローレット」を10個獲得できます。期間：2026/01/30 (金) 12:00～2026/03/31 (火) 11:59※すでに対象クエストをクリアしている方は、もう一度クリアすることで報酬がもらえます。

⑥友達招待キャンペーン

2026年1月28日（水）12時より、友達招待キャンペーンを開催中です。招待された人は、ミッションをクリアすることで、最大で「★5キオク確定マギアキー」と「マギアキー」30個を獲得できます。招待した人は、招待した友達がWelcomeミッションをすべてクリアすることで、一人当たりマギカストーン500個を獲得でき、最大でマギカストーン5,000個を獲得できます。期間：2026/01/28 (水) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59

⑦カムバックキャンペーンを開催

2026年1月28日（水）12時より、カムバックキャンペーンを開催いたしました。2025年11月29日（土）以降にログインしていないユーザーが対象となります。対象となるユーザーは、期間中毎日ログインすることで、最大でマギカストーン3,000個がもらえます。さらに、カムバックミッションをクリアすることで、「★5キオク確定マギアキー」や「マギアキー」30個などがもらえます。期間：2026/01/28 (水) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP