シニア人材活躍 成功の条件ー 『月刊先端教育』2026年3月号を発売

社会人向け専門職大学院の事業構想大学院大学と社会構想大学院大学を運営する学校法人先端教育機構（東京都港区、理事長：東英弥）出版部は、社会とリカレントを結ぶ教育専門誌「月刊先端教育」202

6年3月号を1月30日（金）に発売しました。

【特集1】シニア人材活躍 成功の条件ー人生100年時代の学びとキャリア設計

就業期間が延長され、60代後半、さらには70歳まで働くことが当たり前の時代が到来しています。

一方で、シニアの役割設計や能力開発、処遇の在り方は、依然として試行錯誤の段階です。

加えて、単に雇用を延長するだけでは、シニアの能力を引き出し、ウェルビーイングを高めることは難しい状況であり、高齢期を豊かに生きるためには、社会参加や地域社会との接点を持つことも不可欠です。

本特集では、シニアに求められる意識改革や能力開発、企業が果たすべき人材マネジメントのあり方を考察するとともに、越境体験や社会参加の促進などの実践的な取組みを紹介し、多角的な視点からシニア人材活躍の成功条件を探ります。

ーエンプロイアビリティからプロアクティビティへ

―シニアを強みにするマネジメント/

早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授 竹内規彦氏

≪キーフレーズ≫

「シニアを『支える対象』として一括りにするのではなく、経験という資源を活かし、世代混成で成果が出る職場づくりへと発想を切り替えることが、これからのシニア人材開発の重要な視点となります」（記事一部抜粋）

ー60代からのキャリア開発、越境体験が拓く新たな可能性/

一般社団法人シニアセカンドキャリア推進協会

代表理事 高平ゆかり氏

≪キーフレーズ≫

「シニアの意識改革や能力形成を進める上で、有効なのが『越境体験』です。副業や越境学習、プロボノなどを通じて、社外での経験を積むことは、本人の成長だけでなく、結果的には企業に新たな視点や知見をもたらします」（記事一部抜粋）

ー働きがいや満足度の向上に向けてシニア社員のジョブ・クラフティングの実践/

釧路公立大学 准教授 岸田泰則氏

ー「人生100年時代」のシニア活用 先入観に囚われず各人と向き合う/

株式会社シニアジョブ 代表取締役 中島康恵氏

ーシニアの経験知を組織の力に企業に求められる視点と取組み/玉川大学 経営学部 教授 大木栄一氏 ほか

【特集2】高校教育改革の最前線ー地域魅力化・国際交流・探究の高度化

2040年には、少子高齢化、生産年齢の減少、地域の過疎化の一層の深刻化が予測されています。産業構造や社会システムの変化を踏まえつつ、高校生が学校で「自ら問を立てる力」「他者と共に価値を作り出す力」等を身に付け、生涯を通じて幸福に暮らしていくことができるために、いま必要な高校教育改革は何でしょうか。2025年11月、文部科学省が「高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン（仮称））」の骨子を公表するなど、高校教育改革に向けた政府の施策が進んでいます。本特集では、高校教育改革に関するキーワードとして、「地域魅力化」「国際交流」「探究の高度化」などに焦点をあて、その最前線を探ります。

ーいま必要な学校現場での学び方・関わり方・働き方/横浜創英中学・高等学校 教諭 前川智美氏

ーSSH指定校の実践から考える高度な探究活動の進め方/

芝浦工業大学柏中学高等学校 SSH統括室 教諭（国語科） 高澤良輔氏

ー高校魅力化推進のキーパーソン 多様な役割を果たすコーディネーター/

島根大学 大学教育センター 准教授 中村怜詞氏

ー国境を越え響き合う協働学習 すべての生徒に世界の扉を開く/

株式会社AirPangaea 代表取締役 明石剛氏

【地域×教育イノベ―ション】山口県 文系DX人材の育成に力を注ぐ

本州最西端に位置し、三方を海に囲まれ、秋吉台などの豊かな自然と、維新の志士を輩出した歴史文化を誇る山口県。県の教育行政は、ICT 環境整備やコミュニティ・スクールを基盤に、文理横断的・探究的な学びや教育DX の推進に力を注いでいます。山口大学は、文系DX 人材育成を推進し、地域企業と連携したリカレント教育の充実を図っています。また、民間においても、アントレプレナーシップ教育の実践や、地方発のデジタル人材育成、不登校の子どもへの伴走支援など、地域に根差した新たな教育モデルへの挑戦が始まっています。山口県を舞台にした教育・人材育成のプロジェクトを紹介します。

ー未来を拓く「やまぐちっ子」を育成/山口県教育委員会 教育長 繁吉健志氏

「やまぐち高校生ICT 活用コンテスト2025」では、生徒が自分たちのアイデアや実践を発表。「やまぐちＰＲＩＤＥ」の醸成に向けて、キャリア教育と地域連携教育を一体的に推進。

ー文理両方のDX人材を育成・輩出/山口大学 理事・副学長（総務企画・DX・情報セキュリティ・大学評価担当） 松野浩嗣氏

学生約1 万人が在籍する山口大学。「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」を理念として、地域の知の拠点として、地方創生に貢献する。昨年末に開催された3 大学合同の交流イベント。SPARC 教育プログラムの学生が交流を深めた。

ー子どもが自由に生きられる社会を/NPO法人まなびデザイラボ 理事 小松範之氏

ー100年続くふるさとを目指して新たな教育モデルづくりの挑戦/

株式会社ジブンノオト 代表取締役、キャリア教育デザイナー 大野圭司氏

ープログラミング教育を通して将来をたくましく生きる力を育む/

株式会社スオウ 代表取締役 原田哲也氏

【その他注目、連載記事】

■巻頭言：

ーESGは社会貢献のみならず企業成長の原動力/

MPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー 村上 由美子氏

■トップインタビュー：

ーAIが変革する教育の未来と国連大学が描く持続可能な社会/

国連大学学長・国連事務次長 チリツィ・マルワラ氏

ー物流を止めない使命を次世代へ業界全体で人材育成に取り組む/

一般社団法人 日本倉庫協会 会長 藤倉正夫氏

ー持続可能な未来を目指し、社会資本整備を牽引する人材を育成/

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 会長 大本修氏

ー産業廃棄物処理業から資源循環産業へ これからの時代を担う人材を育成/

公益社団法人 全国産業資源循環連合会 会長 永井良一氏

■「つなぎ役」が拓く価値共創社会：

ー環境省の実施する統合的アプローチ ―地域循環共生圏―/

環境省 地域政策課 地域循環共生圏推進室 室長 植竹朋子氏

■令和日本の構想：

ー和辻哲郎と現代 自己承認欲求が蝕む人間関係/

社会構想大学院大学 社会構想研究科 研究科長・教授 先崎彰容氏

■地域を「つなぐ」ブリッジ人材：

ーフィールドリサーチと政策提言で新たな発見と感動の場を創出/富士市長 小長井義正氏 ほか

