株式会社ジェイグループホールディングス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：新田 治郎、東証マザーズ：3063)が、滋賀県の大津サービスエリア(下り線)にて販売している『滋賀まるごとごちそう御膳』が、第10回西イチグルメ決定戦2025「SA・PA肉万博」関西地区大会・究極のお値打ち部門にて、グランプリを受賞したことをお知らせ致します。





滋賀まるごとごちそう御膳





■西日本で“イチ”ばん美味しいSA・PAグルメを決める大会の関西地区「究極のお値打ち部門」で『滋賀まるごとごちそう御膳』がグランプリ獲得

第10回西イチグルメ決定戦2025「SA・PA肉万博」とは、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社が主宰する、西日本で“イチ”ばん美味しいSA・PAグルメを決める隔年開催の大会です。





第10回西イチグルメ決定戦





2025年12月に開催された地区予選(関西大会)にて、『滋賀まるごとごちそう御膳』(1,580円)が、「究極のお値打ち部門」でグランプリを受賞致しました。









■滋賀を代表する三大肉『近江牛』『げんさん豚』『近江鶏』を一度に味わえる！

『滋賀まるごとごちそう御膳』は、株式会社ジェイグループホールディングスが大津 SA下り線2階フードコートにて販売しており、滋賀の食材を“一膳でまるごと楽しめる”ように設計された、地域性×肉×満足感を融合した点が特徴の定食メニューです。





本商品は、滋賀県を代表する三大肉『近江牛』『げんさん豚』『近江鶏』を一度に味わえる、“オール滋賀”をテーマに開発した特別な御膳です。器・調味料・副菜にいたるまで滋賀県産を使用し、高速道路をご利用されるお客様に『滋賀を丸ごと食べる体験』を提供しております。









■『滋賀まるごとごちそう御膳』こだわりの原材料や器について

・滋賀県産の3種の肉(『近江牛』『げんさん豚』『近江鶏』)

・滋賀の郷土食材(赤こんにゃく、比叡ゆば)

・竜王エッグガーデンの幻の竜王玉子

・滋賀県産の水菜・小松菜・白菜

・伝統工芸の信楽の皿を使用









■「滋賀を丸ごと食べてもらえる一膳を届けたい！」との想いで開発

【『滋賀まるごとごちそう御膳』開発者のコメント】

高速道路を利用するお客様に“滋賀を丸ごと食べてもらえる一膳”を届けたいという思いで開発しました。肉の旨みはもちろん、滋賀ならではの食材をできる限り詰め込み、旅のワクワクや土地の魅力を感じていただける構成で今回のメニューを作り上げました。





受賞時の集合写真

調理中のシェフの写真





■2026年2月27日、本選大会に『滋賀まるごとごちそう御膳』が出品

また、2026年2月27日(金)には「西イチグルメ決定戦2025」本選大会(究極のお値打ち部門)が開催され、『滋賀まるごとごちそう御膳』は関西地区を代表し、出品致します。本選大会の結果発表は3月上旬を予定しております。









■関連情報

・『滋賀まるごとごちそう御膳』提供場所

場所 ： 名神高速道路 大津サービスエリア(下り)2階フードコート

所在地： 滋賀県大津市朝日が丘2丁目8-1

URL ： https://www.jgroup.jp/business/jproject/shop/269





・第10回西イチグルメ決定戦2025「SA・PA肉万博」公式サイト

URL： https://nishiichi-gourmet.com/