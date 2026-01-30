素材と色をマルチに組み合わせたレザースニーカー２種を発売

株式会社スピングルカンパニー

株式会社スピングルカンパニー（本社：広島県府中市、代表取締役社長：内田貴久）は、2026年に開催される世界規模のスポーツイベントにちなんで、スポーツの「アクティブ」さをポップな色で、「ボーダーレス」な交流を2種の革で表現したレースアップタイプの「SP-1071」、3本ベルトタイプの「SP-1072」の2種を2月19日（木）から、全国のSPINGLE専門店、国内外シューズショップ、SPINGLE公式オンラインストアにて順次発売します。

レースアップタイプ「SP-1071」

■マルチな素材と色の組み合わせ

2026年は世界規模のスポーツイベントが続々と開催予定です。それに伴って「アクティブ」に「ボーダーレス」な交流が世界規模で広がると予想される中、SPINGLEはポップな色と牛、カンガルー、スムース、型押しといった革の組み合わせでこのような時流を表現しました。レースアップタイプのSP-1071はカンガルー革と牛革をパッチワークにして「ボーダーレス」を表現。屈曲部分にカンガルー革を使用することで柔らかい履き心地を、ハトメの一部を金にすることで「金メダル」を表現しました。3本ベルトタイプのSP-1072は、足への当りがやさしくなるようシュータンをカンガルー革にし、オレンジのカンガルー革のベルト裏をグリーンにすることでコントラストを強くし、「アクティブ」な印象にしました。

3本ベルトタイプ「SP-1072」金のハトメ

パッチワーク

ベルト裏はグリーン

カカト部分も切り替え

■展開商品

・品番：SP-1071（レースアップタイプスニーカー）

・アッパー：カンガルー革/牛革

・カラー：White

・バルカナイズ製法で生産

・サイズ：XS、SS、S、M、L、LL、XLのユニセックス7サイズ展開

・価格：26,400円（消費税込）

・発売：2026年2月19日（木）から順次 ※店舗によって異なります。

・商品ページ（発売日以降に公開）：

https://www.spingle.jp/products/sp-1071-white(https://www.spingle.jp/products/sp-1071-white)

・品番：SP-1072（3本ベルトタイプスニーカー）

・アッパー：カンガルー革/牛革

・カラー：White/Orange

・バルカナイズ製法で生産

・サイズ：XS、SS、S、M、L、LL、XLのユニセックス7サイズ展開

・価格：22,000円（消費税込）

・発売：2026年2月19日（木）から順次 ※店舗によって異なります。

・商品ページ（発売日以降に公開）：

https://www.spingle.jp/products/sp-1072-whiteorange(https://www.spingle.jp/products/sp-1072-whiteorange)

■本件に関するお問合せ先

【消費者】 スピングルカンパニー東京企画室 TEL:03-3871-2171

【報道関係者】 スピングルカンパニー東京企画室 プレス担当：滝口

携帯電話:080-8985-5316 TEL:03-3871-2171 メール：takiguchi@spingle.jp

■SPINGLE COMPANYについて

株式会社スピングルカンパニーは、広島県府中市に本社・工場を構えるスニーカーメーカーです。株式会社ニチマンの代表取締役社長︓内田貴久が1997年に子会社として設立しました。2002年1月、バルカナイズ製法にこだわったレザースニーカー「SPINGLE MOVE」 を発表。2024年1月よりブランドを「SPINGLE」に変更してもなお、自社工場で長年培った職人達の高度な技術を受け継ぎながら、心地よい履き心地にこだわり個性的かつ流行に左右されない商品を追求し続けています。

・社名：株式会社スピングルカンパニー / 所在地：〒726-0005 広島県府中市府中町74-1

・代表者：代表取締役社長 内田貴久 / 設立：平成9年（1997年）4月

・事業内容：メンズ・レディススニーカーの企画・生産・販売

・販売店：国内スピングル専門店15店舗含む、全国の百貨店、シューズショップ約350店舗

（2026年2月現在)

・HP URL：https://www.spingle.jp/(https://www.spingle.jp/)

・公式instagram：https://www.instagram.com/spingle_official/

・公式X（Twitter）：https://twitter.com/spingleofficial

・直営店instagram：https://www.instagram.com/spingle_drs/