パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、AMD Ryzen™ 7 9850X3Dを搭載したBTOパソコンを 2026年1月30日（金）から販売いたします。

■ AMD Ryzen™ 9000X3D シリーズ・プロセッサーとは

AMD Ryzen™ 9000X3D シリーズ・プロセッサーは、ゲームとクリエイティブ作業に最適化された高性能デスクトップCPUです。革新的なZen 5アーキテクチャーと第2世代AMD 3D V-Cache™ テクノロジーを搭載し、優れたマルチコア性能と大容量キャッシュによって、高速かつ安定したデータ処理を実現します。3D V-Cacheは従来の設計を刷新し、キャッシュをCPUコアであるCCD（コアコンプレックスダイ）の下部に配置することで、CCDを直接ヒートスプレッダーに接触させ、熱伝導効率を向上。この進化により高クロック動作が可能となり、前世代と比較してゲーム性能が平均8％、クリエイティブ性能が平均13％向上しました。AMD Ryzen™ 9000X3D シリーズ・プロセッサーは、ゲーマーやクリエイターの要求を満たす最適な選択肢として、卓越したパフォーマンスを提供します。

■ AMD Ryzen プロセッサー | 価格・性能・比較

■ モデルのご紹介

下記は、AMD Ryzen™ 7 9850X3D搭載BTOパソコンのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R7B8-LCR98Z-TGX販売価格：489,800円Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9850X3D / AMD B850 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源

製品名：LEVEL-R7B8-LCR98Z-VKX [RGB Build]販売価格：584,800円Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9850X3D / AMD B850 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 1000W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

