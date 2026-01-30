【イオンの恵方巻】約７割の商品を本体価格１,０００円以下でご用意！手軽に楽しめる多彩なラインアップ。２月１日（日）からお渡し開始

イオン株式会社

イオンリテールは２０２６年２月１日（日）※１）から順次、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」※２）約３５０店舗にて、恵方巻の予約受け渡し及び店頭販売を開始します。

本年は、ご予約なしでもご購入いただける商品の約７割※３を本体価格１,０００円以下で取り揃え、より気軽に、より幅広い選択肢にてお届けします。前年よりお求めやすい価格へリニューアルした３品目に加え、見た目も味もインパクト抜群な“はみ出す太巻シリーズ”には新たに２品目を追加し、さらに充実した品揃えとなっています。

なかでも食べ切りやすいサイズで人気の中巻には、国産大豆「タチナガハ」を使用し、かつお・昆布・しいたけの出汁で旨みを引き出した納豆中巻を本体価格２９８円で、また、東西の地域の味付けに合わせた「玉子焼き」とかにかまを組み合わせた中巻は、本体価格３５８円のお手頃価格で新発売します。さらに、季節行事を自由に楽しめる新提案として「メキシカンタコスの恵方巻」もラインアップ。和と洋の融合で、節分の楽しみ方をさらに広げます。

イオンリテールは、節分ならではの多彩な恵方巻を多数取り揃え、現代のライフスタイルに合わせた“選べる楽しさ”で食卓を彩り、より手軽で豊かな季節行事をお過ごしいただけるようサポートしてまいります。

【商品の一例】

■ 丸かぶり中巻４種セット（ハーフ） ※お求めやすい価格へリニューアル

(左から)まぐろたたき中巻、サーモン中巻、ヒレカツ中巻、サラダ中巻

まぐろたたき・サーモン・ヒレカツ・サラダの人気4種の中巻ハーフを詰め合わせたセットです。異なる食感と味わいを一度に楽しめる贅沢な組み合わせで、家族や仲間とシェアするのにぴったり。食べ比べの楽しさも魅力です。

価格：１パック 本体９８０円（税込１,０５８.４０円）※４

規格：長さ９ｃｍ×幅３.５ｃｍ（１切れ当たり）

■ はみ出すまぐろたたきの太巻 ※ＮＥＷ

厳選キハダマグロを独自配合した“まぐろたたき”をたっぷり使用し、豪快にはみ出すほど巻き上げた太巻です。なめらかな食感とまぐろの旨みをしっかり楽しめる一品で、見た目のインパクトと食べ応えを兼ね備えた、まぐろ好きにおすすめの商品です。

価格：１本 本体９８０円（税込１,０５８.４０円）※４ / ハーフ 本体４９８円（税込５３７.８４円）※４

規格：１本 長さ１５.６ｃｍ×幅５.５ｃｍ / ハーフ 長さ７.８ｃｍ×幅５.５ｃｍ

■ はみ出す２種の海老の海鮮太巻 ※ＮＥＷ

ぷりっとした食感の海老を2種類使用し、サーモンとまぐろたたきを加えた4種の海鮮具材を贅沢に巻き上げた太巻です。大葉を合わせることで、さっぱりとした風味が広がり、海鮮の旨みを引き立てます。見た目のインパクトと食べ応えを兼ね備えた、海鮮好きにおすすめの一品です。

価格：１本 本体９８０円（税込１,０５８.４０円）※４ / ハーフ 本体４９８円（税込５３７.８４円）※４

規格：１本 長さ１５.６ｃｍ×幅５.５ｃｍ / ハーフ 長さ７.８ｃｍ×幅５.５ｃｍ

■ ３種の旨味入り納豆中巻 ※ＮＥＷ

国産大豆「タチナガハ」ならではのしっかりとした粒感と豊かな風味を楽しめる納豆中巻です。かつお・昆布・しいたけの旨みを丁寧に引き出した特製だしで、納豆のまろやかな味わいをさらに引き立てました。素材の良さを活かした、上品で奥深い味わいをお楽しみください。

価格：１本 本体２９８円（税込３２１.８４円）※４

規格：１本 長さ１８ｃｍ×幅３.５ｃｍ

■ かにかまと玉子焼きの中巻 ※ＮＥＷ

玉子焼きとかにかまを組み合わせた、彩り豊かな中巻です。東西それぞれの地域の味付けに合わせた玉子焼きが、やさしい甘みとコクを引き立てます。しっかりとした食感の玉子焼きと、かにかまの旨みは、お子さまにも人気の組み合わせ。見た目も華やかで、家族みんなで楽しめる一品です。

価格：１本 本体３５８円（税込３８６.６４円）※４

規格：１本 長さ１８ｃｍ×幅３.５ｃｍ

■ サルサソースで食べる具だくさんタコス ※ＮＥＷ

チリミートやアボカドポテマカを盛り込んだ、ボリューム満点のタコスです。あらごしトマトに玉ねぎときゅうりを加え、シャキシャキ触感のサルサソースをかけて最後まで飽きさせない一品です。

価格：本体３７８円（税込４０８.２４円）※４

【イオンの恵方巻予約商品 人気ランキング】

■ １位：銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻 ※お求めやすい価格へリニューアル/店頭購入可

鮨の匠・吉武正博氏監修。江戸前仕込みの恵方巻。まぐろと たくあん、千切りがりとこはだなどの海鮮素材を煮穴子が全体をまとめる贅沢な一品。

価格：１本 本体１,３８０円（税込１,４９０.４０円）※４ / ハーフ 本体 ６９８円（税込 ７５３.８４円）※４

規格：１本 長さ１８ｃｍ×幅５.５ｃｍ / ハーフ 長さ９ｃｍ×幅５.５ｃｍ

■ ２位：銀座 鮨よしたけ監修 極 太巻 ※店頭購入可

鮨の匠・吉武正博氏監修。江戸前仕込みの恵方巻。まぐろと たくあん、千切りがりとこはだなどの海鮮素材を煮穴子が全体をまとめる贅沢な一品。

価格：１本 本体１,３８０円（税込１,４９０.４０円）※４ / ハーフ 本体 ６９８円（税込 ７５３.８４円）※４

規格：１本 長さ１８ｃｍ×幅５.５ｃｍ / ハーフ 長さ９ｃｍ×幅５.５ｃｍ

■ ３位：当店自慢の招福４種恵方巻セット（１/４切れ） ※お求めやすい価格へリニューアル/店頭購入可

（左から）鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻、鮨よしたけ監修 極 太巻、２色まぐろ太巻、ヒレカツ太巻

鮨よしたけ監修恵方巻２種が入ったセットです。１１種海鮮の「招福海鮮恵方巻」、８種具材の「極 太巻」、まぐろを味わう「２色まぐろ太巻」、サクッと揚げた「ヒレカツ太巻」など、海鮮と揚物の多彩な味を一度に楽しめる特別なセットです。

価格：１パック 本体１,３８０円（税込１,４９０.４０円）※４

規格：長さ４.５ｃｍ×幅５.５ｃｍ（１切れ当たり）

【販売概要】

販売期間：２０２６年２月１日（日）～２月３日（火）※１

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」等約３５０店舗の食品売場惣菜コーナー※２

イオンネットスーパーＵＲＬ：https://shop.aeon.com/netsuper/nspr(https://shop.aeon.com/netsuper/nspr)

※１：一部店舗では、販売期間が異なる場合があります。

※２：一部店舗では、取り扱いが無い場合があります。

※３：店舗により商品構成が異なる場合があります。

※４：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。